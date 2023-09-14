Эмблемы «Зенита» и ЦСКА попали в топ-100 лучших по версии FourFourTwo

Логотипы «Зенита» и ЦСКА вошли в топ-100 лучших по версии издания FourFourTwo. В данном списке эмблемы расположены в алфавитном порядке. Интернет-ресурс комментирует свой выбор следующим образом:

Логотип ЦСКА с кириллическими буквами и квадратным оформлением был введен в 2003 году, а затем обновлен в 2008 году, чтобы стать больше, сочнее и ярче.

ЦСКА начинал как армейская команда с типично сдержанной эмблемой, прежде чем в 1923 году на лого появилась красная звезда. С годами логотип развивался, в него добавляли новые детали, и со временем он становился всё интереснее — с венками из листьев, лентами и эмблемой.

Читаешь и ищешь слово «Зенит», но его не видно. Это «3»? «H»? Потребовалось слишком много времени, чтобы понять, что это написано не тем алфавитом, который мы знаем и любим, но мы узнаем хороший дизайн, когда увидим его.