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Эмблемы «Зенита» и ЦСКА попали в топ-100 лучших по версии FourFourTwo

вчера, 08:33

Логотипы «Зенита» и ЦСКА вошли в топ-100 лучших по версии издания FourFourTwo. В данном списке эмблемы расположены в алфавитном порядке. Интернет-ресурс комментирует свой выбор следующим образом:

Логотип ЦСКА с кириллическими буквами и квадратным оформлением был введен в 2003 году, а затем обновлен в 2008 году, чтобы стать больше, сочнее и ярче.

ЦСКА начинал как армейская команда с типично сдержанной эмблемой, прежде чем в 1923 году на лого появилась красная звезда. С годами логотип развивался, в него добавляли новые детали, и со временем он становился всё интереснее — с венками из листьев, лентами и эмблемой.

Читаешь и ищешь слово «Зенит», но его не видно. Это «3»? «H»? Потребовалось слишком много времени, чтобы понять, что это написано не тем алфавитом, который мы знаем и любим, но мы узнаем хороший дизайн, когда увидим его.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 13:01
Эмблема ЦСКА- лучшая в России. Эмблема Ньюкасла- лучшая в Европе, на мой субъективный взгляд.
galem72
galem72
вчера в 12:21
Эмблему МЮ выбрали там, конечно, не самую красивую.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 11:36
О Зените узнал впервые, а о логотипе ЦСКА известно давно, что он один из лучших в мире.
nubom
nubom ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 11:10
https://www.fourfourtwo.com/features/100-best-club-football-badges-ever
Напрасный труд
Напрасный труд ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 11:08
Так пишут о 99 и 100 месте.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 11:07
В том неучастии в мировом футбольном процессе,которое нам определили,удовлетворяться этой бредятиной не имеет смысла.КАкое-то там издание что-то там признало...Частное мнение.А другое издание напишет,что это хавно. И что?.Лишь бы нам нравилось,и не было бездарным.
nubom
nubom
вчера в 11:06
Очень любопытное примечание FourFourTwo к эмблеме ЦСКА:
"Как и Владимир Путин, потягивающий водку в пушистой шапке" (перевод DeepL)
adekvat
adekvat
вчера в 10:26
Хоть тут Россию допустили.
brooks
brooks ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 10:02
Рейтинг был опубликован в алфавитном порядке, поэтому команды не получили порядковых номеров.
ssspartak
ssspartak
вчера в 09:33
Просто интересно, какие критерии оценивания были
Ironigor
Ironigor ответ Guzhel (раскрыть)
вчера в 09:09
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 09:06
    И какие места там заняли ???🤔🤷‍♂️
    ОПС
    ОПС
    вчера в 08:53
    Хоть где то и в чем то, но мы в числе лучших.
    Guzhel
    Guzhel
    вчера в 08:46
    Зенит обычно быстро находят на поле, получив от него штуки четыре на своем стадионе.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 08:43
    А что это за издание? Попали в топ-100, а почему не в десятку?
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