Аравийцы перекраивают расстановку сил. Они – в топ-10 дорогих лиг, в пятёрке пока только европейцы

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сегодня, 14:28

Начались серьезные сдвиги.

В рейтинге самых дорогих лиг мира происходят изменения. У топа есть очевидный лидер, а позиции чемпионатов из топ-5 пока никто не может пошатнуть – но в первой десятке есть представители других континентов, а снизу уже стучится новичок списка.

АПЛ никто не догонит

Ближайшим преследователям нужно отыгрывать солидное отставание в 6 миллиардов евро – это уже больше, чем стоимость каждого из нижестоящих чемпионатов.

В Англии крутятся солидные деньги – это привлекательный проект, потенциальным инвесторам интересны даже середняки. Пример «Ньюкасла» показывает, что браться готовы и за недавних аутсайдеров. А поднимать их в топ при грамотном менеджменте получается в довольно короткие сроки.

Здесь же – серьезнейшая конкуренция. Представительство борцов за титул составляют мастодонты Премьер-лиги – «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», возродившиеся гранды – «Арсенал», сильнейшие в новом времени – «Ман Сити». За топ-5 ведут борьбу тёмные лошадки – «Ньюкасл», «Астон Вилла», «Брайтон» – имеют серьезные претензии «Челси» и «Тоттенхэм».

Такой конкуренции нет больше нигде – и у каждой из вышеперечисленных команд дорогостоящие составы. В чемпионате сразу два клуба-«миллиардника» — «канониры» и «горожане». 8 коллективов по совокупной стоимости состава переступили порог в 500 млн евро. И лишь «Шеффилд Юнайтед» с «Лутон Таун» вступают в новый сезон с составом на менее чем 100 миллионов.

В топ-5 только европейцы

Даже французов другим чемпионатам будет нагнать тяжело – они обгоняют шестую строчку на 2 миллиарда евро, при этом общая стоимость клубов Ла Лиги, Серии А и Бундеслиги превышает 4 миллиарда.

Испанцы удерживают вторую строчку во многом благодаря активности мадридского «Реала» — по оценке Transfermarkt, они вложили в усиление почти 130 миллионов евро. 100 из них – на одного только Джуда Беллингема, который уже показывает солидный уровень и задает объем в атаке. А ведь опять дело не дошло до выкупа Килиана Мбаппе. С французом планка в 5 млрд евро для Ла Лиги стала бы совсем близка.

Серию А вперед двигает «Милан», который переманил ненужных «Челси» Рубена Лофтуса-Чика и Кристиана Пулишича, из Испании привел Юнуса Мусу и Самуэля Чуквуезе, а также забрал из «Зальцбурга» перспективного Ноа Окафора, который может солидно прибавить в ближайшие сезоны.

Лиге 1 в этом плане не повезло, поскольку существенный вклад в повышение стоимости лиги делает только ПСЖ – парижане закупились на 209,5 миллиона евро, тогда как в той же Бундеслиге солидный объем по покупкам дают «Бавария» и «Лейпциг».

Американцы подпирают

А вот дальше в борьбу вступают представители южной и Северной Америки. «Зенит» забрал все лучшее из «Коринтианса», но это никак не сказывается на положительной динамике в бразильской Серии А – чемпионат «подрос» на 200 с лишним миллионов евро. При том, что «Фламенго» потерял в стоимости 20 млн, в топе поднялись «Палмейрас», «Атлетико Паранаэнсе», «Сан-Паулу».

Что касается МЛС , тут погоду делает скачок «Интера Майами», который привез в США плеяду бывших звезд «Барселоны». Подумать только – Бекхэм договорился с Лионелем Месси, а за ним сразу приехали Жорди Альба и Серхио Бускетс. Был шанс, что представительство экс-каталонцев окажется еще больше – велись переговоры по переходу форварда Луиса Суареса, да и Андрес Иньеста после ухода из «Виссел Кобе» был свободен. Только первый останется в «Гремио» до зимы – дальше все будет зависеть от здоровья. Второй отправился в «Эмирейтс» из чемпионата ОАЭ .

Но даже так «Интер» неплохо так поднялся – и при Месси пока не проигрывает. А МЛС – на 7-м месте в рейтинге, обходя чемпионаты Португалии и Турции.

Саудовская Аравия – теперь в десятке

Главные возмутители общего спокойствия – аравийцы. Приобретение Криштиану Роналду оказалось лишь началом масштабной кампании по заманиванию мировых звезд на Ближний Восток. Достаточно посмотреть на общие показатели. По итогам прошлого сезона совокупная стоимость саудовской Про-Лиги составляла 349,79 миллиона евро – а к окончанию летнего трансферного окна достигает 1,02 миллиарда. Рост почти в 3 раза.

Прежде клубов с составами на 100 миллионов евро попросту не было – теперь таких 4. Наиболее амбициозен на рынке оказался «Аль-Хиляль» — боссы привезли в клуб Рубена Невеша, Малкома, выторговали у «Фулхэма» Александара Митровича, а у «Лацио» — Сергея Милинковича-Савича, из «Челси» забрали Калиду Кулибали, а под конец трансферного окна совершили главное приобретение – избавили ПСЖ от Неймара.

В компанию к Роналду «Аль-Наср» привез Садио Мане, Отавиу, Марцело Брозовича и Секо Фофана – за исключением последнего, каждый играл на крайне высоком уровне.

Но больше всего пользы имиджу аравийского первенства принесли «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли». Первые договорились с действующим обладателем «Золотого мяча» Каримом Бензема, а последние взяли двух недавних победителей Лиги чемпионов – Рияда Мареза из «Ман Сити», Эдуара Менди и Роберто Фирмино.

Руководство Про-Лиги серьезно намерено конкурировать с топовыми европейскими чемпионатами по набору топ-игроков – пока это не получается делать в чистом виде, приходится прибегать к странным схемам. Но динамика наверняка продолжится – а при развитии взятого курса шейхи могут замахнуться и на шестую-седьмую строчку.