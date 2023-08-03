Десять главных вратарей 21-го века. Буффон, Касильяс и Нойер сражаются за первое место

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вчера, 12:47

Кто для вас лучший голкипер двух десятилетий?

Почётного упоминания заслуживают многие вратари. От чемпиона мира Льориса до Акинфеева, который всю карьеру проводит в одном клубе. Игорь был хорош на Евро-2008 и на ЧМ -2018. Есть прекрасные сезоны у Виктора Вальдеса из «Барселоны». Тер Штеген может быть выше в этом списке, если Хави с ним вдруг выиграет Лигу чемпионов, а Марк-Андре дождётся места в основе сборной Германии.

Нельзя игнорировать бразильца Диду, в лучших сезонах был прекрасен. Много достойных кандидатов. От Де Хеа до Хандановича, от Алиссона до Жулио Сезара, от Леманна до Рейны. Выделим десятку системных вратарей для первой четверти нового века. Обязательно делитесь своей версией рейтинга. Понятно, что можно переставить некоторых голкиперов местами, ведь слабых здесь нет.

10-е место. Кейлор Навас (Коста-Рика)

Вратарь из деревни в Коста-Рике сыграл на трёх чемпионатах мира. Трижды выиграл Лигу чемпионов, задвинув в запас Касильяса. «Реал» недооценивал Наваса, но Кейлор прошёл путь, который не осилил мексиканец Очоа. Навас закрепился в грандах и заслужил место в десятке, хотя буквально на голову ниже части конкурентов. На таком уровне 185-сантиметровых голкиперов почти не бывает.

9-е место. Ян Облак (Словения)

У словенцев был Ханданович, Облак в сборной оказался в ситуации Тер Штегена, которого в основу команды Германии не пускает Нойер. Но Облак дождался своей очереди. Как и на клубном уровне. В «Бенфике» ему не было места, но в «Атлетико» занял пост номер один после Де Хеа и Куртуа. Облак феноменальный голкипер. Прекрасно, что выиграл Лигу Европы и стал чемпионом Испании два года назад.

8-е место. Эдерсон (Бразилия)

Алиссон хорош, может играть в основе «селесао», но Эдерсон олицетворяет современную главу вратарского искусства. Теперь даже в клубах РПЛ ищут голкиперов, которые отлично играют ногами. У Эдерсона невероятное умение выносить мяч от ворот, хотя на линии бывший вратарь «Бенфики» тоже творит чудеса. У бразильца пять побед в АПЛ с «Манчестер Сити» и сэйвы в успешном финале ЛЧ в Стамбуле.

7-е место. Эдвин Ван дер Сар (Нидерланды)

Ван дер Сар олицетворяет одну из особенностей голкиперов 21 века. Поднялся после неудач. Переход в «Ювентус» не сработал. Играл за «Фулхэм». Со сборной Нидерландов сложно выигрывать трофеи. Но дальше в Ван дер Сара поверил Фергюсон. Теперь 90-е в истории МЮ отданы на откуп Шмейхелю, а шесть сезонов нового века – отрезок величия голландца. К сожалению, Эдвин пережил недавно инсульт, но быстро идёт на поправку. Желаем здоровья многократному чемпиону АПЛ и победителю ЛЧ .

6-е место. Оливер Кан (Германия)

Блондин по прозвищу «Горилла» мог быть выше в списке, но завершил карьеру пятнадцать лет назад. В двадцать первом веке у него есть не только победы – в финале Лиги чемпионов над «Валенсией», но и поражения, как против Роналдо в решающем матче ЧМ -2002. Но Оливер вытащил непонятную сборную Германии в финал против бразильцев. Кан невероятный голкипер, агрессивный и техничный.

5-е место. Тибо Куртуа (Бельгия)

Стоило поставить Куртуа ниже? Но бельгиец играл за первую сборную мира в рейтинге ФИФА . После сложных матчей в «Челси» оказался в «Реале». Мадрид для него счастливый город. В «Атлетико» и в составе их врагов Тибо везёт. Данные у Куртуа великолепные, в этом он близок с Ван дер Саром. Также с Эдвином бельгийского соседа объединяет недооценка на определённых этапах карьеры. Но Куртуа тоже выиграл Лигу чемпионов, как и голландец.

4-е место. Петр Чех (Чехия)

Мистер стабильность. Чеху раскроили голову – вдавленный перелом черепа, была угроза для жизни и здоровья. Но Петр вернулся на поле в знаменитом шлеме и продолжил собирать с «Челси» трофеи. Жаль, что чехи не прошли в финал Евро-2004, ведь Недвед, Шмицер, Росицки и Коллер могли огорчить в финале хозяев португальцев с Фигу и Роналду. Но это вместо славян сделали греки, а Чеху остались победы с клубом. Петр четыре раза выигрывал АПЛ и покорил Лигу чемпионов. В финале против «Баварии» вратарь отразил удар Олича.

3-е место. Мануэль Нойер (Германия)

Нойера невозможно контролировать, чистая стихия. Обожает творить дичь, когда скучно. Развёлся, нашел девушку на 15 лет моложе. А на поле часто уходит из ворот, но не всегда обоснованно. Сейчас у Нойера сложный период, поломал ногу на лыжном курорте. Работники спуска предупреждали, что снег почти сошёл, но немцу было плевать. «Бавария» жёстко ведёт себя с ветеранами, поэтому Мануэлю ищут замену. Но если вернётся и круто сыграет на домашнем Евро, то ещё раз подчеркнёт свою уникальность. Был бы скромнее – мог быть первым.

2-е место. Икер Касильяс (Испания)

Фотограф, философ и трёхкратный победитель Лиги чемпионов. Чемпион мира, дважды чемпион Европы. С «Порту» тоже был первым. В Португалии ему спасли жизнь, ведь случился сердечный приступ на тренировке. У Касильяса были непростые годы. У жены Сары нашли опасную болезнь. Два года назад пара развелась после 12 лет брака, в котором у них двое детей. Сегодня утром Икер наслаждался спокойствием на берегу моря. Последний раз о Касильясе говорил весь мир, когда неудачно пошутил после надоевших расспросов о новой девушке – заявил, что встречается с Пуйолем. Карлес подыграл, позже оба извинялись.

1-е место. Джанлуиджи Буффон (Италия)

Не окончил школу, всегда тянулся к знаниям. Отсюда любовь к Шагалу, кинематографу и полка с книгами, которые Джиджи реально прочитал. Вратарь живёт с журналисткой, к которой ушёл от первой жены модели. Не удивляет, что Буффон начал формулировать мысли лучше. Джиджи говорит, что невероятный эгоист, мир всегда вертелся вокруг него. Пережил депрессию, а через три года стал чемпионом мира, дождавшись промаха Трезеге в серии пенальти против Франции.

Вчера 45-летний Буффон завершил карьеру. Пойдёт в школу, родители достают, что у Джиджи нет аттестата. А мир футбола ценит не только мастерство Буффона, а и его самого. С «Ювентусом» играл в Серии В, хотя звали в «Милан» и «Барселону». Всю карьеру Буффону предлагали больше денег, но он закончил играть в родной «Парме». Отказался от приглашения в Саудовскую Аравию, чтобы с женой махнуть в любимый Париж, заказать кофе с выпечкой и читать рассказы Хемингуэя.

Буффон это великий футболист, редкий вратарь со вторым местом в опросе «Золотого мяча». По сумме на данный момент он главный голкипер 21 века. Жутко одарённый Касильяс близко, но у итальянцев есть вкус не только в еде и в одежде, но и в футболе. Буффон долго наслаждался великой игрой. В новом сезоне впервые с 1932 года на поле не будет никого из тройки Мэтьюз, Шилтон и Буффон. Англичане и итальянец соединили 90 лет футбола между собой.