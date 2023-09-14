Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаРоссия. Мелбет-Первая Лига 2023/2024

Рязанцев ответил на вопрос о шансах перейти в европейский клуб

вчера, 08:48

Экс-полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев ответил на вопрос о возможности перейти в клуб из Европы по ходу карьеры.

По сути – нет, никогда. Реально был один-единственный момент: когда-то я был третьим в списке в «Вольфсбурге». Вот и всё. Мне тогда так сказали: без сборной ты никуда не уедешь. Поэтому я и согласился на этот переход в «Зенит». Все думали, что я туда перешёл из-за денег, но это глупость: мне «Рубин» предлагал значительно больше. Я перешёл туда с такими мыслями: играю в «Зените» — попадаю в сборную. Играю в сборной – попадаю в Европу. Разумеется, я хотел попробовать свои силы в одной из европейских лиг, жаль не вышло.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Семак: «Ушедшие футболисты играли достаточно важную роль»
Сегодня, 12:54
Слухи«Динамо» Махачкала подпишет контракт с «Магнитом». Цель — выход в РПЛ
Сегодня, 11:55
Бэйл появится в симуляторе гольфа PGA Tour 2K23
Сегодня, 11:48 Фото
Рязанцев вспомнил о меме «извините, пирожки»
Вчера, 09:49
«Над ним постоянно смеются». Магуайр подвергся настоящему буллингу
Вчера, 00:17Сергей Иванов в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии7
Понсе ответил на вопрос о возможном получении паспорта России
13 сентября
Сортировать
Все комментарии
alexamit
alexamit
вчера в 20:54
А зачем ему Европа?Его и здесь неплох кормили.
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 10:56
В таком случае и мечтать о Европе не надо.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 10:29
Они может быть и хотят, но не могут. Не привыкли работать как в Европе. В возрасте 16-18 получили ярлык "талантливый" и все жизнь удалась. Деньги есть, пахать особо не надо. Какая Европа? Разве только Андорра, или Лихтенштейн
Ванечка
Ванечка
вчера в 10:11
Ну мыслил логично, но что то пошло мимо логики...
cska1948
cska1948
вчера в 10:09
Если не все, то очень многие футболисты мечтают поиграть в Европе. У меня к ним вопрос: "Вы что не видите что в Европе футболисты на поле думают и играют гораздо быстрее чем вы? Кто вам мешает дома играть так? Не умеете? Так кому вы в Европе тогда нужны? Не хотите, так не мечтайте о Европе."
9uwgk7u4mgse
9uwgk7u4mgse
вчера в 09:44
Не каждому удается осуществить свою мечту
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 09:41
Рязанцев зачем-то напомнил о себе
Василий 50
Василий 50
вчера в 09:39
Он и в Торпедо на птичьих правах
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 09:26
Не всё случается так как задумываешь!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 