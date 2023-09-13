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Ришарлисон собирается обратиться к психологу

вчера, 14:36

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Ришарлисон сообщил, что обратится за психологической помощью.

Игрока заменили во время матча 1-го тура отбора к ЧМ-2026 с Боливией (5:1), он покидал поле в слезах. После игры с Перу (1:0) форвард прокомментировал:

В последние пять месяцев у меня было непростое время за пределами поля. Сейчас всё хорошо. Люди, которые следили только за моими деньгами, ушли от меня. Теперь дела пойдут своим чередом, я уверен, что хорошо сыграю в «Тоттенхэме» и сделаю так, чтобы всё повторилось.

Тот грустный момент (во встрече с Боливией) был даже не потому, что я плохо сыграл, по-моему, я не плохо выступил в Белене. Это был скорее всплеск в связи с происходящим вне поля. Это вышло из-под контроля не по моей вине, а по вине близких мне людей.

Я собираюсь вернуться в Англию, обратиться за помощью к психологу, чтобы поработать над своим разумом. Всё, вернусь сильнее.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:31
Надо к мужикам в гараж сходить, бухнуть, вот где лучшие психологи!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:10
К психиатру ему надо. Срочно.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:04
Вступи в клуб анонимных любителей пинать органы на поле и потом ныть вне его, Погба, Санчо уже там. Своей игрой за последние годы ты даже место председателя заслужил давно.

Погба, конечно, с оговорками, что он три четверти времени травмирован, но вот характер его травм - он уникальный игрок, который травмировал всё, что можно, скоро и из-за ложной беременности пропустит сезон, я уверен, и причём все по одному разу - намекает на то, что он особо и играть не хочет.
rn28zawpw3gx
rn28zawpw3gx
вчера в 14:51
Да не парься, лучше водки выпей!
протон
протон
вчера в 14:41, ред.
Какой-нить рандомный Веллитон (спартаковских времен) в разы сильнее Ришарлисона, у последнего ж вообще нет голевого чутья. Что он делает в сборной и в шпорах.
Футболистам, в целом, не помешают курсы у грамотного психокорректора. С учётом их огромных контрактов, общего уровня образованности и кол-ва отребья, коршунами облепляющего этот слой богатых, наполненных тестостероном людей.
Кстати Надо было обращаться с специалисту сразу после того, как пришла в голову мысль наколоть на спине свое лицо рядом с Неймаром и Роналдо) Неймар еще денег отправил что бы тот убрал тату. Убрал ли он рисунок, не знаю.
Гость
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