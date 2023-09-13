Ришарлисон собирается обратиться к психологу

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Бразилии сообщил, что обратится за психологической помощью.

Игрока заменили во время матча 1-го тура отбора к ЧМ -2026 с Боливией (5:1), он покидал поле в слезах. После игры с Перу (1:0) форвард прокомментировал:

В последние пять месяцев у меня было непростое время за пределами поля. Сейчас всё хорошо. Люди, которые следили только за моими деньгами, ушли от меня. Теперь дела пойдут своим чередом, я уверен, что хорошо сыграю в «Тоттенхэме» и сделаю так, чтобы всё повторилось.

Тот грустный момент (во встрече с Боливией) был даже не потому, что я плохо сыграл, по-моему, я не плохо выступил в Белене. Это был скорее всплеск в связи с происходящим вне поля. Это вышло из-под контроля не по моей вине, а по вине близких мне людей.

Я собираюсь вернуться в Англию, обратиться за помощью к психологу, чтобы поработать над своим разумом. Всё, вернусь сильнее.