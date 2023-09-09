Роналду не сыграет с Люксембургом из-за перебора жёлтых карточек

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду получил жёлтую карточку в матче отбора к Евро-2024 против сборной Словакии.
Таким образом, КриРо пропустит следующую игру португальцев против Люксембурга, потому что у него накопилось уже три предупреждения.
Примечательно, что два из них Роналду получил за симуляцию.
Можно было еще улучшить статистику.
Можно было еще улучшить статистику.
Думаю ЛГБТ сообщество должно устроить забастовку с требованием отменить ЖК.
Думаю ЛГБТ сообщество должно устроить забастовку с требованием отменить ЖК.