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Роналду не сыграет с Люксембургом из-за перебора жёлтых карточек

вчера, 08:45
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия-:-Логотип футбольный клуб ЛюксембургЛюксембургЗавтра в 21:45 Не начался

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду получил жёлтую карточку в матче отбора к Евро-2024 против сборной Словакии.

Таким образом, КриРо пропустит следующую игру португальцев против Люксембурга, потому что у него накопилось уже три предупреждения.

Примечательно, что два из них Роналду получил за симуляцию.

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Все комментарии
grafff
grafff
вчера в 20:16
Кто пенальти бить будет?
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:07
Такой облом для Роналду. Не сможет стату набить. Но ничего, есть еще Лихтенштейн в группе)
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 12:39
Настолько откровенно набивать стату это надо ещё уметь и иметь наглость! Сборная напичкана звёздными игроками европейских грандов, нужно дать шанс этому поколению...
Барса Барса
Барса Барса
вчера в 12:34
Симулялду такого не ожидал, ведь в переди его любимый соперник был что бы набить статистику хе-хе
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ протон (раскрыть)
вчера в 12:19
Жулик, а не мужик)
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 11:35
"Эх, едрит твою! А мог бы голА на 4 улучшить показатели забитых за сборную." Первая мысль Криштиану.
lotsman
lotsman
вчера в 11:17
Любит нырять как дельфин, а делать это профессионально не научился. Отсюда и перебор жёлтых. Ну ничего, с Люксембургом Португалия и без него справится. А он пока потренируется в нырках.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 10:51
Жаль, подумал Роналду...
Можно было еще улучшить статистику.
ОПС
ОПС
вчера в 10:47
А ведь наверняка он рассчитывал забить пару, тройку мячей в матче с Люксембургом. Пусть лучше отдохнет.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 10:24, ред.
Совершенно бесполезная "вещь" на поле. Креатива - ноль, симулянт, в стенке, как обычно, отворачивается.. Непонятно - зачем Мартинес молодого и перспективного Рамуша на скамейке маринует. Наигрывать состав надо именно с такими соперниками. А все работают на стату Авейру. Смешно за этим наблюдать. 😀🤭..
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:06
Ничего страшного не произойдёт. И без него справятся.
Elliada
Elliada
вчера в 09:59
Люксембург - любимая команда Роналду. В её ворота он забил 11 голов. Был шанс еще несколько забить, но карма его настигла. 2 желтые карточки за симуляцию!!!! И еще одна по делу. Кто смотрел матчи Аль-Насра, тот знает, что он по 5-10 раз за матч падает в штрафной и выпрашивает пенальти по любому поводу. В сборной эта тенденция сохраняется. Похоже, что у него истерика из-за того, что Месси настигает его по голам. Конец результатам Аль-Насра и сборной, Роналду теперь на статистику будет работать.
протон
протон
вчера в 09:53
Ничего страшного, ждем в следующей игре. Мужик!!!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 09:31
Вот эта трагедия для гея-нарцисса, ведь именно с такими соперниками он с пенальти должен набивать статистику, а тут не сыграет.
Думаю ЛГБТ сообщество должно устроить забастовку с требованием отменить ЖК.
a3rbvhv3cpsx
a3rbvhv3cpsx
вчера в 09:11
Это трагедия!
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 09:07
был шанс пополнить багаж голов за сборную
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