Роналду не сыграет с Люксембургом из-за перебора жёлтых карточек

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вчера, 08:45

Капитан сборной Португалии получил жёлтую карточку в матче отбора к Евро-2024 против сборной Словакии.

Таким образом, КриРо пропустит следующую игру португальцев против Люксембурга, потому что у него накопилось уже три предупреждения.

Примечательно, что два из них Роналду получил за симуляцию.