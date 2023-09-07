Михаил Игнатов может быть дисквалифицирован на 6 месяцев

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вчера, 19:37

Юрист межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Ирина Бжезовская, представляющая интересы полузащитника «Спартака» в суде с агентом , рассказала, что уже на следующей неделе её клиент может быть дисквалифицирован на 6 месяцев палатой по разрешению споров РФС .

В 2020 году Игнатов и Маньяков заключили агентский договор, но через год футболист расторг контракт. Маньяков обратился в палату по разрешению споров РФС , потребовав с Игнатова 9,5 миллиона рублей. Агент проиграл дело, но комитет по статусу футболистов принял его сторону.