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Михаил Игнатов может быть дисквалифицирован на 6 месяцев

вчера, 19:37

Юрист межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Ирина Бжезовская, представляющая интересы полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова в суде с агентом Александром Маньяковым, рассказала, что уже на следующей неделе её клиент может быть дисквалифицирован на 6 месяцев палатой по разрешению споров РФС.

В 2020 году Игнатов и Маньяков заключили агентский договор, но через год футболист расторг контракт. Маньяков обратился в палату по разрешению споров РФС, потребовав с Игнатова 9,5 миллиона рублей. Агент проиграл дело, но комитет по статусу футболистов принял его сторону.

Пока дело в свое время рассматривалось в Мытищинском суде, Маньяков обратился в палату РФС по разрешению споров с новым заявлением. В нем говорится, что мы допустили нарушение регламента РФС по разрешению споров тем, что мы обратились в суд общей юрисдикции с заявлением о принятии обеспечительных мер. То есть они считают, что это самостоятельное действие. Следуя их логике, то, что мы каждый раз приходим в суд по доверенности от Михаила, — это новое нарушение регламента.

Маньяков заявил о повторном нарушении регламента. Это необоснованное решение. Палата РФС это заявление приостановило, но по нашей информации оно будет возобновлено на следующей неделе и слушание будет назначено через неделю. Требование — дисквалификация Игнатова на полгода за повторное нарушение регламента РФС. В принципе, Михаила могут смело дисквалифицировать уже на следующей неделе. Иного решения у палаты я и не вижу, пока первое кассационное решение у нас такое, какое есть.

Дисквалификация — самая серьезная мера по регламенту. Мы ждем повестки в палату РФС. Таким образом, «Спартак» в период чемпионата России по футболу и до его окончания теряет сильного футболиста.

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 23:12
Вор у вора дубинку украл,но дубинка оказалась с юридическим образованием и теперь вся кодла строчит жалобы в суды всех инстанций,перессорила всё умное футбольное руководство,и выхода из этого зверопитомника найти не в состоянии ни один персонаж,вовлечённый в свару.В итоге,раб-миллионер рискует получить полугодовой бан,хотя он из всех является единственно дойной коровой.Остальные-выгодоприобретатели.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:44
Ваня, дорогой, ты удивишься, но в контрактах футболистов есть такие пункты, которые немыслимы для трудового договора. Например , запрет кататься на горных лыжах из-за риска получить травму, запрет на посещение развлекательных , или культовых мероприятиях. Ограничение веса, соблюдение диеты. Все это прописано до мелочей. И все это немыслимо в трудовом договоре. Более того прописаны санкции за нарушение каких то пунктов контракта. Контракт футболиста - это часто многостраничный документ. Так что не всегда контракты соответствуют трудовым договорам.
goodmonter
goodmonter
вчера в 21:56
Футболист решил "кинуть" агента, но сэкономил на адвокате. В итоге футболист проиграет дело и оплатит услуги и агента, и своего адвоката.
Mejiak3317
Mejiak3317
вчера в 21:44
как команда .... так судейские скандалы ........
stanichnik
stanichnik ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:37
Наверняка любая редакция контракта между футболистом и клубом будет отличаться от трудового контракта работника и предприятия или организации, но их содержание ни коим образом не будет противоречить действующим законам РФ, будь то Трудовой Кодекс или какой ещё другой, суть не в этом. Суть в том, что при решении трудового спора можно отстоять свои права, обратившись в трудовую инспекцию и там сделают для работника всё максимально возможное абсолютно бесплатно, и в случае признания нарушения его прав предприятие накажут штрафом в строго установленном размере в доход государства, а у спортсменов проигравшая сторона попадает на круглую сумму, процент от которой достаётся и этому спортивному комитету, чем умело пользуются агенты-прохиндеи.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 21:15
РФС и все его структуры считаются общественными организациями, вмешательство в государства в их дела категорически запрещено. ФИФА даже исключала некоторые страны за такое вмешательство.
adekvat
adekvat
вчера в 21:14
Как можно было связываться с агентом с такой фамилией?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:12
В основном Ваня ты, прав, но могу тебе сказать, не вдаваясь в нюансы, что Кзот РФ (трудовой кодекс) и те нормы, что работают в футболе при заключении и расторжении контрактов очень сильно отличаются. И не только у нас.
pomor45
pomor45
вчера в 20:44
Спор в любом варианте идёт в правовом поле. В правовом и разрешится. Предоставьте это компетентным лицам. Дилетантам сюда соваться не следует.
stanichnik
stanichnik ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:30, ред.
Доброго Здоровья Анатолий!
Если принимать во внимание, что все спортивные споры рассматриваются исключительно в спортивных инстанциях, то в данном случае нарушен только порядок обращения для решения этого спора, ведь в любом случае все эти спортивные инстанции должны руководствоваться гражданско-правовыми законами действующими на территории РФ или какими-то своими подзаконными актами и положениями не идущими в разрез с этими законами.

То есть в данном случае мы имеем некую структуру наверняка зарабатывающую приличные суммы на процентах от исковых требований конфликтующих сторон, (а суммы там фигурирую не малые), ведь в гражданских судах для рассмотрения исковых требований достаточно заплатить символическую пошлину. Нормально устроились.

Наверное это родилось в лихие девяностые, когда между пацанами, жившими по понятиям, считалось дурным тоном обращаться к ментам и в суды, а всё решалось на третейском суде воровских авторитетов. Во всяком случае очень на это походит.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:29
Михаил Игнатов попал в паутину Маньяка !)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 20:04
А не пора ли ,на государственном уровне , запретить деятельность этих агентов-пиявок ,у нас в стране ?
ABir
ABir
вчера в 20:04
Опять эти дармоеды агенты, зарабатывающие деньги на паразитировании, хотят срубить легкий куш
Viollator
Viollator
вчера в 19:58
В след. сезоне попрём
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:43
По закону все спортивные споры должны рассматриваться исключительно в спортивных инстанциях. Обращение в суды общей юрисдикции, гражданские, или мировые недопустимо. Если Игнатов и его адвокат это допустили, то наказание неизбежно. Обычно это знают даже студенты юрфака, а здесь адвокат???? С улицы взяли?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:41
Такое дело может затянуться на годы !
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