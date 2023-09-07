Михаил Игнатов может быть дисквалифицирован на 6 месяцев

Юрист межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Ирина Бжезовская, представляющая интересы полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова в суде с агентом Александром Маньяковым, рассказала, что уже на следующей неделе её клиент может быть дисквалифицирован на 6 месяцев палатой по разрешению споров РФС.
В 2020 году Игнатов и Маньяков заключили агентский договор, но через год футболист расторг контракт. Маньяков обратился в палату по разрешению споров РФС, потребовав с Игнатова 9,5 миллиона рублей. Агент проиграл дело, но комитет по статусу футболистов принял его сторону.
Пока дело в свое время рассматривалось в Мытищинском суде, Маньяков обратился в палату РФС по разрешению споров с новым заявлением. В нем говорится, что мы допустили нарушение регламента РФС по разрешению споров тем, что мы обратились в суд общей юрисдикции с заявлением о принятии обеспечительных мер. То есть они считают, что это самостоятельное действие. Следуя их логике, то, что мы каждый раз приходим в суд по доверенности от Михаила, — это новое нарушение регламента.
Маньяков заявил о повторном нарушении регламента. Это необоснованное решение. Палата РФС это заявление приостановило, но по нашей информации оно будет возобновлено на следующей неделе и слушание будет назначено через неделю. Требование — дисквалификация Игнатова на полгода за повторное нарушение регламента РФС. В принципе, Михаила могут смело дисквалифицировать уже на следующей неделе. Иного решения у палаты я и не вижу, пока первое кассационное решение у нас такое, какое есть.
Дисквалификация — самая серьезная мера по регламенту. Мы ждем повестки в палату РФС. Таким образом, «Спартак» в период чемпионата России по футболу и до его окончания теряет сильного футболиста.