КДК РФС оштрафовал Марио Фернандеса по итогам матча с ЦСКА

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вчера, 14:12

КДК РФС оштрафовал защитника «Зенита» по итогам матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА . Об этом заявил глава комитета .

Игрок выбежал со скамейки запасных после того, как Дуглас Сантос сравнял счёт на 88-й минуте встречи, чтобы отпраздновать гол вместе с одноклубниками.