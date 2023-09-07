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КДК РФС оштрафовал Марио Фернандеса по итогам матча с ЦСКА

вчера, 14:12
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

КДК РФС оштрафовал защитника «Зенита» Марио Фернандеса по итогам матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА. Об этом заявил глава комитета Артур Григорьянц.

Игрок выбежал со скамейки запасных после того, как Дуглас Сантос сравнял счёт на 88-й минуте встречи, чтобы отпраздновать гол вместе с одноклубниками.

Фернандес оштрафован за выход за пределы технической зоны. Это первое нарушение в сезоне, поэтому штраф 10 тысяч рублей.

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Все комментарии
viv
viv
сегодня в 00:05
Надо думать, что ты делаешь. И только не нужно сейчас выгораживать Марио, что это было не специально! Это провокация, его поведение в этот момент просто выходит за рамки разумного. Марио за такое надо забанить на пару матчей, — сказал Созин
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:47
Марио : "Сейчас я вам докажу что я не толстый и не старый".....
И телепортировался со скоростью 30 м/с.....
ЦСКА-06
ЦСКА-06
вчера в 19:05
Кдк зенита оштрафовал игрока зенита а виноват как всегда ЦСКА.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:34
Я же говорю, что у кое-кого изжога от Марио. Глупое решение КДК. Пошли на принцип значит кони не думая, что бумеранг может прилететь и к ним.
cska1948
cska1948 ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 17:19
Не ошибаетесь. Футболист, забивший гол,очень часто бежит за ворота соперника, а к нему бегут другие игроки команды, в том числе и со скамейки запасных, но их за это не штрафуют. Похоже, наш КДК первопроходец в этом.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 16:34
В стране, где к рок-музыканту пришли полицейские за слова: "родина не 63 президента"…ничему удивляться не стоит
Dauletbek
Dauletbek ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 16:28
Странный случай, может дали задание наказать по правилам.
протон
протон
вчера в 16:06
Иудушка так радовался, аж пятки сверкали во время его забега. Лучше бы на 30 тысяч. Цифра 30 очень подходит Марио.
10 тысяч рублей штраф для футболиста получающего миллионы долларов. Поэтому они и ведут себя так везде, что на поле, что на парковке либо ещё где.
Мало его штрафанули, нужно дискву на десять матчей влепить.
протон
протон
вчера в 15:36
Фернандес развил скорость 34 км/ч. При том, он не превысил максимальную скорость, хоть и пытался. Если превысил то штраф 5.000 и лишение( дисквалификация). Раз не превысил, то только штраф. Все правильно.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:16, ред.
Оно того стоило, спроси у Марио повторил бы он данный забег ещё раз, то ответ был бы положительный.
А разве вообще за такое штрафуют? Если честно то бред полный.
Наверное в ЦСКА очень обиделись и попросили хоть как то наказать Марио, другого объяснения я не вижу.

А сейчас посмотрим как КДК РФС будет наказывать других игроков за празднования голов со скамейки запасных и из зоны разминки. Или это реально исключения по просьбе?
Ну, реально бред, не припомню такого, тем более в нашем футболе.
Mejiak3317
Mejiak3317
вчера в 14:55
чушь какая то ....
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 14:32
Ни когда не обращал на это внимания, но мне кажется, что довольно часто для празднования гола игроки покидают техническую зону. Да и разминающиеся футболисты на радостях часто покидают зону разминки. Но до этого случая не припомню, что бы игроков за это штрафовали, вот тренерам достается часто. Хотя может я и ошибаюсь, но теперь специально послежу за этими моментами.
Ironigor
Ironigor ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 14:30, ред.
А что в вашем понимании, - длительное время, это сколько ? День - два , неделя ?
Вопрос без сарказма и подвоха, просто хочется немного конкретики. И что вам мешает сделать возврат сейчас ???Спасибо вам за понимание.
Sadjon
Sadjon
вчера в 14:23
Есть преступление, есть и наказание.......
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 14:23, ред.
Наказание чисто символическое, с первым нарушением, следующие будут караться карточками)))).
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