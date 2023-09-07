КДК РФС оштрафовал Марио Фернандеса по итогам матча с ЦСКА

КДК РФС оштрафовал защитника «Зенита» Марио Фернандеса по итогам матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА. Об этом заявил глава комитета Артур Григорьянц.
Игрок выбежал со скамейки запасных после того, как Дуглас Сантос сравнял счёт на 88-й минуте встречи, чтобы отпраздновать гол вместе с одноклубниками.
Фернандес оштрафован за выход за пределы технической зоны. Это первое нарушение в сезоне, поэтому штраф 10 тысяч рублей.
А разве вообще за такое штрафуют? Если честно то бред полный.
Наверное в ЦСКА очень обиделись и попросили хоть как то наказать Марио, другого объяснения я не вижу.
А сейчас посмотрим как КДК РФС будет наказывать других игроков за празднования голов со скамейки запасных и из зоны разминки. Или это реально исключения по просьбе?
Ну, реально бред, не припомню такого, тем более в нашем футболе.
А разве вообще за такое штрафуют? Если честно то бред полный.
Наверное в ЦСКА очень обиделись и попросили хоть как то наказать Марио, другого объяснения я не вижу.
А сейчас посмотрим как КДК РФС будет наказывать других игроков за празднования голов со скамейки запасных и из зоны разминки. Или это реально исключения по просьбе?
Ну, реально бред, не припомню такого, тем более в нашем футболе.