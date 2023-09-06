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Адвокат Жорин прокомментировал нарушение Дзюбой ПДД

вчера, 19:16

Адвокат Сергей Жорин прокомментировал нарушение ПДД нападающим «Локомотива» Артёмом Дзюбой. Игрок получил 17 штрафов за последние две недели.

Если эта информация правдива, то уже сейчас по статье 20.25 КоАП РФ можно в теории нарваться на административный арест до 15 суток или на обязательные работы до 50 часов. И тут уже Дзюбу можно будет представить в роли Феди из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», когда тот рвался на ликероводочный завод. Скорее всего, уже сейчас можно квалифицировать это как уклонение от исполнения обязанности выплаты штрафов.

Что нужно сделать, чтобы Дзюбу лишили водительских прав? Здесь много разных вариантов. Например, попасться за рулем в состоянии алкогольного опьянения и т.д. Но касаемо этой ситуации ему достаточно просто не оплачивать штрафы и тогда приставы могут возбудить исполнительное производство и как меру воздействия, в том числе ограничить право управления транспортным средством, такое возможно. Кроме всего, если он неоднократно проезжает на красный свет светофора, то у Дзюбы тоже могут отобрать права.

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Все комментарии
протон
протон ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 08:01
Вы всё верно сказали. Привычка оставлять безнаказанными мелкие правонарушения, незаконные действия и преступления приводит к воспроизведению вседозволенности в обществе. Нарушители не испытывают страха за последствия своих действий. Футболист принял для себя новый закон, о вседозволенности своей медийностью и узнаваемостью в обществе. Многие этого не понимают и защищают своего любимчика. Я полностью с Вами согласен stanichnik.
протон
протон
сегодня в 07:53
За последние две недели получил 17 штрафов. Тот, кто находился за рулем автомобиля Дзюбы, дважды был уличен в неправильной парковке и 15 за превышение скорости. пора уже лишать прав этого дырявого гея любителя азмунов.
Kosmos58
Kosmos58 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 07:48
Перед "сейчас" была "рука Дюббы"!.
Байкал-38
Байкал-38 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 03:54
Приветствую.
Вы невнимательно читали или наоборот хотите видеть, что вам надо.
Никто не оправдывает Дзюбу, но ситуация яйца выеденного не стоит.
Тем более он уже 14 штрафов оплатил.
Большинство штрафов как я и угадал, за превышение скорости и вот вопрос "а на сколько была превышена скорость?".
Никто не знает, но я знаю как все водители матерятся когда где то ограничивают скорость до 20, а они проехали со скоростью 21 и им штраф пришёл.
А тут адвокат ради пиара начал перечислять за что можно лишить человека водительских прав, но не просто, а всё на Дзюбу примерил.
"Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст"
Надо Дзюбу вызвать на собрания и в коллективе товарищей пристыдить его за такое поведение и "поставить на вид", товарищи.

P.S. Так и хочется дописать вашу любимую поговорку "Болейте за своих, а не против чужих! Думайте своим умом и не видитесь на откровенную лажу!!!".

И не читайте жёлтую прессу!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:11, ред.
Сколько правильных слов адвоката, зачитаешься. А я вот вспомнил статью о наказаниях нарушителей ПДД в Германии. Попробовал бы Артём ТАМ нарушить Правила... Год ходил бы на беседы в полицейский участок, затем пересдача прав на управление, и т.д., и всё это время без машины. Если второй раз нарушишь, то можно вообще попрощаться с правом управления автомобилем.
В другой статье иностранец радостно сообщал, что в России раздолье в этом вопросе. Хоть на голове стой во время управления, наказания смешные.
ABir
ABir
вчера в 22:05
Если отберут права, Артем сможет нанять водителя или ездить на такси, а в конечном счете сможет больше сосредоточится на футболе, что будет плюсом для команды и его болельщиков.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 22:04
А раньше писали про голы Артема и голевые пасы.А сейчас про нарушения ПДД...
lotsman
lotsman
вчера в 21:47
Как в народе говорят - Ерунда на постном масле. Более интересного о Дзюбе ничего не нашлось, решили эту тему помусолить.)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:47, ред.
Если Дзюба уже настолько отработанный по футбольным признакам материал что из 10-ти новостей по него 10 нефутбольные - то смысл вообще о нём писать на футбольном сайте....
Нарушает ПДД - пусть о нём пишет журнал "За рулём"....
Пихает телефоны журналистам в одно место - пусть пишет о нём "Вечерний проктолог"
Futurista
Futurista
вчера в 21:16
Жорину зажало жо в пежо...
stanichnik
stanichnik ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 20:55, ред.
Доброго Здоровья Байкал!
Первое, что приходит на ум после вашего комментария это крылатое выражение, кто из вас без греха, первый брось на нее камень. И если я правильно понял, вы пытаетесь оправдать подобное поведение Артёма, а если вникнуть глубже, то вообще призываете понять и простить. Но ведь такая безнаказанность позволяет Дзюбе повышать степень вседозволенности, которая в последствии может привести к весьма печальным последствиям. Вчера он в грубой форме пообщался с журналистом, сегодня несколько раз пренебрёг правилами дорожного движения, а завтра что? Вступит в противоборство с сотрудниками правопорядка, ведь как так , ведь я же ДЗЮБА! Нечто подобное мы уже наблюдали с другой "звездой нашего футбола" Романом Широким. После хулиганской выходки во время товарищеского футбольного матча тоже возомнил себя небожителем, которого народный судья потом опустил с небес на землю. Теперь ниже травы и тиши воды. Так не лучше ли быть проще, чтоб народ не отворачивался? Верю, что вы со мной всё же согласитесь. Болейте за своих, а не против чужих!
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 20:23
17 нарушении за две недели возможно, главное не попадаться))). А 17 штрафов многовато...
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 20:06
17 штрафов за последние две недели,уверен,не получал ни один из активных 321 пользователей СОККЕРА.Как и за вообще любой произвольно взятый двухнедельный период своего водительского стажа.Тебя я исключил,больно убедительно ты говоришь о возможности повторения "героизма" игрока "Локомотива" Дзюбы.Лично могу поделиться,что в последний раз довелось уплатить штраф в апреле 2022 года...
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 20:01
Всё зависит не от мнения Жорина и болельщиков разных клубов,а от позиции лиц,участвующих в процессе разбирательства,оценки правонарушения в суде и судебных приставов.НАдеюсь,что большинство из них будут болельщиками "Спартака" и ЦСКА.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:50, ред.
Скорее всего Дзюба получает штрафы за ремень и превышение скорости, но куда интереснее порассуждать за, что вообще можно лишиться прав и приписать это к Дзюбе.
Видать кому то очень надо раздувать подобные слухи на пустом месте.
Наверное у нас никто не нарушает пдд, кроме Дзюбы если это вызвало такой интерес.
Ну ладно давайте поругаем Артёма, особенно усердго должны возмущаться те у кого подобных штрафов больше.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 19:36
кто ж его посадит он же памятник
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