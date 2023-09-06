Адвокат Жорин прокомментировал нарушение Дзюбой ПДД

Адвокат прокомментировал нарушение ПДД нападающим «Локомотива» . Игрок получил 17 штрафов за последние две недели.

Если эта информация правдива, то уже сейчас по статье 20.25 КоАП РФ можно в теории нарваться на административный арест до 15 суток или на обязательные работы до 50 часов. И тут уже Дзюбу можно будет представить в роли Феди из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», когда тот рвался на ликероводочный завод. Скорее всего, уже сейчас можно квалифицировать это как уклонение от исполнения обязанности выплаты штрафов.

Что нужно сделать, чтобы Дзюбу лишили водительских прав? Здесь много разных вариантов. Например, попасться за рулем в состоянии алкогольного опьянения и т.д. Но касаемо этой ситуации ему достаточно просто не оплачивать штрафы и тогда приставы могут возбудить исполнительное производство и как меру воздействия, в том числе ограничить право управления транспортным средством, такое возможно. Кроме всего, если он неоднократно проезжает на красный свет светофора, то у Дзюбы тоже могут отобрать права.