Адвокат Жорин прокомментировал нарушение Дзюбой ПДД

Адвокат Сергей Жорин прокомментировал нарушение ПДД нападающим «Локомотива» Артёмом Дзюбой. Игрок получил 17 штрафов за последние две недели.
Если эта информация правдива, то уже сейчас по статье 20.25 КоАП РФ можно в теории нарваться на административный арест до 15 суток или на обязательные работы до 50 часов. И тут уже Дзюбу можно будет представить в роли Феди из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», когда тот рвался на ликероводочный завод. Скорее всего, уже сейчас можно квалифицировать это как уклонение от исполнения обязанности выплаты штрафов.
Что нужно сделать, чтобы Дзюбу лишили водительских прав? Здесь много разных вариантов. Например, попасться за рулем в состоянии алкогольного опьянения и т.д. Но касаемо этой ситуации ему достаточно просто не оплачивать штрафы и тогда приставы могут возбудить исполнительное производство и как меру воздействия, в том числе ограничить право управления транспортным средством, такое возможно. Кроме всего, если он неоднократно проезжает на красный свет светофора, то у Дзюбы тоже могут отобрать права.
Видать кому то очень надо раздувать подобные слухи на пустом месте.
Наверное у нас никто не нарушает пдд, кроме Дзюбы если это вызвало такой интерес.
Ну ладно давайте поругаем Артёма, особенно усердго должны возмущаться те у кого подобных штрафов больше.
Видать кому то очень надо раздувать подобные слухи на пустом месте.
Наверное у нас никто не нарушает пдд, кроме Дзюбы если это вызвало такой интерес.
Ну ладно давайте поругаем Артёма, особенно усердго должны возмущаться те у кого подобных штрафов больше.
Первое, что приходит на ум после вашего комментария это крылатое выражение, кто из вас без греха, первый брось на нее камень. И если я правильно понял, вы пытаетесь оправдать подобное поведение Артёма, а если вникнуть глубже, то вообще призываете понять и простить. Но ведь такая безнаказанность позволяет Дзюбе повышать степень вседозволенности, которая в последствии может привести к весьма печальным последствиям. Вчера он в грубой форме пообщался с журналистом, сегодня несколько раз пренебрёг правилами дорожного движения, а завтра что? Вступит в противоборство с сотрудниками правопорядка, ведь как так , ведь я же ДЗЮБА! Нечто подобное мы уже наблюдали с другой "звездой нашего футбола" Романом Широким. После хулиганской выходки во время товарищеского футбольного матча тоже возомнил себя небожителем, которого народный судья потом опустил с небес на землю. Теперь ниже травы и тиши воды. Так не лучше ли быть проще, чтоб народ не отворачивался? Верю, что вы со мной всё же согласитесь. Болейте за своих, а не против чужих!
Первое, что приходит на ум после вашего комментария это крылатое выражение, кто из вас без греха, первый брось на нее камень. И если я правильно понял, вы пытаетесь оправдать подобное поведение Артёма, а если вникнуть глубже, то вообще призываете понять и простить. Но ведь такая безнаказанность позволяет Дзюбе повышать степень вседозволенности, которая в последствии может привести к весьма печальным последствиям. Вчера он в грубой форме пообщался с журналистом, сегодня несколько раз пренебрёг правилами дорожного движения, а завтра что? Вступит в противоборство с сотрудниками правопорядка, ведь как так , ведь я же ДЗЮБА! Нечто подобное мы уже наблюдали с другой "звездой нашего футбола" Романом Широким. После хулиганской выходки во время товарищеского футбольного матча тоже возомнил себя небожителем, которого народный судья потом опустил с небес на землю. Теперь ниже травы и тиши воды. Так не лучше ли быть проще, чтоб народ не отворачивался? Верю, что вы со мной всё же согласитесь. Болейте за своих, а не против чужих!
В другой статье иностранец радостно сообщал, что в России раздолье в этом вопросе. Хоть на голове стой во время управления, наказания смешные.
В другой статье иностранец радостно сообщал, что в России раздолье в этом вопросе. Хоть на голове стой во время управления, наказания смешные.