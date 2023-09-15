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Стали известны кандидаты на получение награды «Джентльмен года-2023»

вчера, 17:59

Опубликован список кандидатов на получение приза «Джентльмен года-2023».

В него вошли: Антон Зиньковский, Александр Селихов (оба — «Спартак»), Фёдор Чалов, Константин Кучаев (оба — ЦСКА), Иван Сергеев, Михаил Кержаков (оба — «Зенит»), Антон Миранчук («Локомотив»), Константин Тюкавин («Динамо»), Джон Кордоба, Сергей Петров (оба — «Краснодар»), Бенхамин Гарре («Крылья Советов»), Евгений Чернов («Ростов»), Юрий Газинский («Урал»), Тимофей Маргасов («Сочи»), Игорь Калинин («Факел») и Лукас Вера («Оренбург»).

По правилам премии, футболист не должен получать красные карточки, с уважением относиться к партнёрам, зрителям и журналистам. Но главное, он должен быть явлением, — говорится на официальной странице награды.

Народное голосование, которое определит тройку лучших, проходит до 15 октября.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:03
Я мог бы с тобой согласиться, но ведь условия присуждения этого титула опубликованы. И хотя мне этот титул не кажется важным, но все же надо соблюдать их. А достойных в плане поведения футболистов у нас в РПЛ к сожалению не так уж и много.
pomor45
pomor45
вчера в 21:46
Ещё одна мутная номинация, годная разве что для создания ссор на коммунальной кухне.
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 21:45
1.Дзюба
2.Слуцкий
3.Уткин
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:31
Знаешь Анатолий, есть немало случаев когда героем становится человек который имел даже судимость ! Так что красная карточка это вообще не показатель. А даже может быть ошибкой судейского корпуса. А Кержаков в том случае именно стал героем , а ведь может быть если бы не его вмешательство, всё могло бы произойти совершенно в другом русле и совершенно могло привести к другим последствиям. Так что такой поступок Кержакова на мой субъективный взгляд, является намного значимей , чем все остальные. Это как в детстве или в молодости в драке , когда такой человек, предотвратил чьи-то лёжки в больнице, а ещё хуже чьи-то смерти. Ну вот как-то так на мой субъективный взгляд. Удачи тебе дружище Анатолий. Всем Добра
Ironigor
Ironigor ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:29
Ой, ошибочка вышла дружище.
Примите мои искренние извинения. Я к Анатолию.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:28
Железный! Ты кому отписался ? ))
Ironigor
Ironigor ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:26, ред.
Знаешь Анатолий, есть немало случаев когда героем становится человек который имел даже судимость ! Так что красная карточка это вообще не показатель. А даже может быть ошибкой судейского корпуса. А Кержаков в том случае именно стал героем , а ведь может быть если бы не его вмешательство, всё могло бы произойти совершенно в другом русле и совершенно могло привести к другим последствиям. Так что такой поступок Кержакова на мой субъективный взгляд, является намного значимей , чем все остальные. Это как в детстве или в молодости в драке , когда такой человек, предотвратил чьи-то лёжки в больнице, а ещё хуже чьи-то смерти. Ну вот как-то так на мой субъективный взгляд. Удачи тебе дружище Анатолий. Всем Добра !
ABir
ABir
вчера в 21:16
И Зиньковский и Селихов вполне достойные кандидаты на номинацию
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:09
Странно. При наличии у Кержакова красной карточки считать его претендентом на приз за один нормальный поступок как то нелогично. И там не только Кержаков пытался унять и разнять, там с обеих сторон были такие. А Чалова я привел лишь как противопоставление Кержакову. Но я не заметил с его стороны симуляции вообще. Так что прими к сведению, что и другие люди тоже футобол смотрят и кое что видят.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:44, ред.
Не, ребят. Тут однозначно победит Тюкавин.
Ведь не послать Валеру во всеуслышание на ... хутор, за постоянный маринад на лавке в сборной, дорогого стоит.

P.S. Подобное, кстати, ещё не каждый джентельмен вынесет..., однако Костик держится выше всяких похвал. Кремень, хрен ли там!
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:36, ред.
Мне иногда кажется, что ты не только не читаешь то что я написал, а просто пишешь то что ты сам хочешь. Я именно написал про инцидент во время матча между Зенитом и ЦСКА . И как отреагировал на этот хипишь Кержаков. Достойно уважения в любом случае. И это моё субъективное мнение. А про Чалова ,который себя стал вести как Дельфин из Спартака , точно не достоин быть Джентльменом . Падать в тот момент когда нужно было отдать передачу или закончить атаку голом . Полный Неймар . А на счёт Дзюбы , что ты имеешь ввиду??? Он уж точно не исполняет выкрутасы Соболева и Чалова . Статистика выигранных единоборств и забитых мячей в пользу Дзюбы , хотя моё личное отношение к этому персонажу не в его пользу. Я руководствуюсь реалиями , а не личными отношениями к тому или иному игроку , независимо того что я болею за ЦСКА .
kazakoff
kazakoff
вчера в 20:11
Непонятная если честно номинация
Много кандидатов может быть
По сути должны быть настоящие человеческие поступки
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:37, ред.
Явлением чего, интересно?!🤔
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 19:35
Не совсем понятна часть про явление - это может иметь разные значения.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:32
Михаил Кержаков.братишка его без головы был ,а этот парень порядочный
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 19:20
Когда Кержаков заряжал "е5 Спартак", это считается джентельменским поступком? Чет смешно.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 19:10
Бессмысленный приз, получается, получить его может только игрок, который не будет полностью выкладываться на поле, жертвовать собой ради команды и т.п.)
протон
протон ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:05
Представить только после таких слов журналисту, про телефон от Дырявого рукоблуда Дзюбы стать джентльменом года - это нонсенс. В таком случае, что бы сказал экс тренер Слуцкий про свой условный бан, можно только догадаться).
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:29, ред.
А ты условия посмотрел? Не должен иметь красных карточек. У Чалова их никогда не было, у Кержакова была за фол последней надежды.

Должен уважительно относиться к журналистом, зрителям и партнерам. Какие претензии по этой части к Чалову?

Что-то тебя, братан, понесло. Не иначе для тебя Дзюба джентльмен года.

С журналистами красава, с партнерами тоже, а про зрителей молчу. ЧТО ЭТО ТЫ ТАК?
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:04, ред.
Я думаю что после матча Зенита с ЦСКА, самым правильным кандидатом на приз "Джентльмен года", является Михаил Кержаков.
Удивительно что там вообще делают Чалов, Газинский и Петров . Два крайних вообще убийцы для любой линии атаки соперников !))
Гость
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