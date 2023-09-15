Стали известны кандидаты на получение награды «Джентльмен года-2023»

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вчера, 17:59

Опубликован список кандидатов на получение приза «Джентльмен года-2023».

В него вошли: , (оба — «Спартак»), , (оба — ЦСКА ), , (оба — «Зенит»), («Локомотив»), («Динамо»), , (оба — «Краснодар»), («Крылья Советов»), («Ростов»), («Урал»), («Сочи»), («Факел») и («Оренбург»).

По правилам премии, футболист не должен получать красные карточки, с уважением относиться к партнёрам, зрителям и журналистам. Но главное, он должен быть явлением, — говорится на официальной странице награды.

Народное голосование, которое определит тройку лучших, проходит до 15 октября.