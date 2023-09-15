Стали известны кандидаты на получение награды «Джентльмен года-2023»

Опубликован список кандидатов на получение приза «Джентльмен года-2023».
В него вошли: Антон Зиньковский, Александр Селихов (оба — «Спартак»), Фёдор Чалов, Константин Кучаев (оба — ЦСКА), Иван Сергеев, Михаил Кержаков (оба — «Зенит»), Антон Миранчук («Локомотив»), Константин Тюкавин («Динамо»), Джон Кордоба, Сергей Петров (оба — «Краснодар»), Бенхамин Гарре («Крылья Советов»), Евгений Чернов («Ростов»), Юрий Газинский («Урал»), Тимофей Маргасов («Сочи»), Игорь Калинин («Факел») и Лукас Вера («Оренбург»).
По правилам премии, футболист не должен получать красные карточки, с уважением относиться к партнёрам, зрителям и журналистам. Но главное, он должен быть явлением, — говорится на официальной странице награды.
Народное голосование, которое определит тройку лучших, проходит до 15 октября.
Должен уважительно относиться к журналистом, зрителям и партнерам. Какие претензии по этой части к Чалову?
Что-то тебя, братан, понесло. Не иначе для тебя Дзюба джентльмен года.
С журналистами красава, с партнерами тоже, а про зрителей молчу. ЧТО ЭТО ТЫ ТАК?
Должен уважительно относиться к журналистом, зрителям и партнерам. Какие претензии по этой части к Чалову?
Что-то тебя, братан, понесло. Не иначе для тебя Дзюба джентльмен года.
С журналистами красава, с партнерами тоже, а про зрителей молчу. ЧТО ЭТО ТЫ ТАК?
Ведь не послать Валеру во всеуслышание на ... хутор, за постоянный маринад на лавке в сборной, дорогого стоит.
P.S. Подобное, кстати, ещё не каждый джентельмен вынесет..., однако Костик держится выше всяких похвал. Кремень, хрен ли там!
Ведь не послать Валеру во всеуслышание на ... хутор, за постоянный маринад на лавке в сборной, дорогого стоит.
P.S. Подобное, кстати, ещё не каждый джентельмен вынесет..., однако Костик держится выше всяких похвал. Кремень, хрен ли там!