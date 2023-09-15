Рубиалесу запретили приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров

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вчера, 20:14

Бывшему президенту Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) запретили приближаться ближе чем на 200 метров к Дженнифер Эрмосо.

Такую санкцию в отношении функционера вынесли за поцелуй футболистки сборной страны после финала женского чемпионата мира. Рубиалес все обвинения в сексуальном насилии и принуждении в свой адрес отверг.

Также 39 игроков женской национальной команды Испании в пятницу сделали заявление, в котором выразили обеспокоенность относительно своей безопасности. Они потребовали дальнейших изменений в федерации.