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Рубиалесу запретили приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров

вчера, 20:14

Бывшему президенту Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) запретили приближаться ближе чем на 200 метров к Дженнифер Эрмосо.

Такую санкцию в отношении функционера вынесли за поцелуй футболистки сборной страны после финала женского чемпионата мира. Рубиалес все обвинения в сексуальном насилии и принуждении в свой адрес отверг.

Также 39 игроков женской национальной команды Испании в пятницу сделали заявление, в котором выразили обеспокоенность относительно своей безопасности. Они потребовали дальнейших изменений в федерации.

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Перевод с as.com Фото: As Tv
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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 23:15
Последнее мужское отобрали у него. Теперь на жену то пипетка не вздрогнет..демоны.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 23:02
Прокурор с рулеткой будет за ним бегать?
Futurista
Futurista
вчера в 22:56
Новая еврозабава...зарубиАлеса ....
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 22:41
Теперь только воздушный поцелуй сможет послать.Да и то с попутным ветром
протон
протон ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
вчера в 22:38
За то, что мужчина без разрешения поцеловал публично? Так на него еще другое дело завели о коррупции))).
pomor45
pomor45
вчера в 22:33
За углом и в двух метрах друг друга не заметишь. Разве что прокурор, который будет стоять напротив угла, сможет накрыть бедного Рубиалеса. Посоветовал бы ему обратиться к Путину за гражданством.
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:23
Если была бы инквизиция, то сожгли бы именно бабу на костре.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:51
Вот смотришь западные фильмы, сплошь и рядом поцелуи, как естественный процесс. А тут такое...
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:48
После этого он и сам за километр будет избегать её)))
nubom
nubom
вчера в 21:27
На 200 метров... это можно еще и эстафету передать...
lotsman
lotsman
вчера в 21:26
Вся сборная забеспокоилась?!!!! И чего же они потребуют? Чтобы к ним никто не приближался ближе чем на 200 метров?)))
протон
протон
вчера в 21:24
Мало того, что запретили приближаться на 200 метров, дело только набирает обороты. Могут и посадить. Даже если бы объявил себя геем, то от другой статьи не отмажется). Интересно, а что если она будет приближаться к нему? Он должен ретироваться?) Хорошо что нет инквизиции иначе сожгли на костре или камнями обкидали как в одной повести Куприна)) В общем попал ты паренёк и попал серьёзно и на долго...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:08
К ней и так страшно подойти, без всяких запретов.
Incredulous
Incredulous
вчера в 21:07
Кем-то придуманное как оскорбление название Европа, с каждым днём приобретает все больший смысл, и уже вовсе не выглядит оскорбление. С такими темпами не удивлюсь если они себя на официальном уровне так переименуют.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 21:07
Расстояние неумолимо сокращается.. У Рубиалеса появился шанс сделать предложение руки и сердца.. 🤰. Другого варианта нет.. Иначе "предложение" сделает прокуратура.. Без права отказать.. Лысый попал в цугцванг.. 🤔
minai
minai
вчера в 21:03, ред.
Их надо лечить, принудительно лечить. А впрочем, это их выбор.
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 20:43
Поцеловал даму в Европе-сжечь посадить разорить. А вот если б черногей за 63 другого черногея прилюдно потрогал-стадион плакал бы от умиления...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:30
Интересно как будут определять кто к кому приблизился (если чё) ?
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 20:25, ред.
Время евродебилов.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 20:16
Была информация, что на 500
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