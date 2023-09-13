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Матч Румыния — Косово был прерван из-за политических баннеров

вчера, 08:36
РумынияЛоготип футбольный клуб Румыния2 : 0Логотип футбольный клуб КосовоКосовоМатч завершен

Матч 6-го тура группы I отбора на Евро-2024 между Румынией и Косово был прерван из-за баннеров политического характера.

На трибуне румынских болельщиков разместили баннер с сербским флагом с надписью: «Косово — это Сербия». Также был баннер «Бессарабия — это Румыния». В первом тайме игру приостановили, команды ушли в подтрибунные помещения. Примерно через 50 минут встречу возобновили, хозяева в итоге одержали победу со счётом 2:0.

Бессарабия находилась в составе Румынии в 1918-1940 годах, а сейчас является территорией Молдавии и Украины.

Румыния стала одной из стран, которая не признала независимость Косова, провозглашённую в феврале 2008 года.

Матч Румыния — Косово был прерван из-за политических баннеров

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Источник: soccer.ru Фото: соцсети, EPA
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