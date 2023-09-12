Рубиалес: «В этом поцелуе не было никакой агрессии и сексуального смысла»

Бывший глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) высказался о скандале, из-за которого ему пришлось оставить свой пост. Рубиалес поцеловал футболистку сборной Испании во время церемонии награждения после финала женского ЧМ .

В этом поцелуе не было никакой агрессии и сексуального смысла. Еще раз подчеркну: я допустил ошибку, приношу извинения, но давайте уточним, что это ни в коем случае не является сексуальной агрессией.

Никакого насилия. Это был спонтанный, счастливый момент. Я твердо верю, что правда всплывет наружу и все будет хорошо. Посмотрите мне в глаза, я хороший человек.