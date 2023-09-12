Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...

Рубиалес: «В этом поцелуе не было никакой агрессии и сексуального смысла»

вчера, 17:41

Бывший глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес высказался о скандале, из-за которого ему пришлось оставить свой пост. Рубиалес поцеловал футболистку сборной Испании во время церемонии награждения после финала женского ЧМ.

В этом поцелуе не было никакой агрессии и сексуального смысла. Еще раз подчеркну: я допустил ошибку, приношу извинения, но давайте уточним, что это ни в коем случае не является сексуальной агрессией.

Никакого насилия. Это был спонтанный, счастливый момент. Я твердо верю, что правда всплывет наружу и все будет хорошо. Посмотрите мне в глаза, я хороший человек.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Матч Румыния — Косово был прерван из-за политических баннеров
Сегодня, 08:36 Фото
Санчо удалил запись с ответом на критику от тен Хага
Вчера, 21:38
Королевский футбольный союз Нидерландов заплатил российским хакерам
Вчера, 15:22
СлухиБонуччи подаст в суд на «Ювентус»
Вчера, 12:08
СлухиЧеферин убедил Рубиалеса уволиться с поста главы федерации футбола
11 сентября
Тучи всё гуще. Рубиалесу грозят тюрьмой за поцелуй
09 сентябряСергей Иванов в блоге Дно пробитоКомментарии14
Сортировать
Все комментарии
Даврон Караев
Даврон Караев
сегодня в 12:25
Если он сейчас какого нибудь игрока из мужской сборной поцеловал бы, то тогда ему ни кто слова не сказал бы, и должность свой не потерял бы🤣🤣🤣
cska1948
cska1948 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 09:15
Не оправдают и ни кого не заставят извинятся. Почему? Да потому, что если они, судьи, это сделают, то их постигнет участь Рубиалеса. А оно им надо?
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 20:23
Братан,за удовольствие надо платить,хотя бы лишением должности.🤣Если еще мадам не обратиться в суд,то тогда и деньгами.Что то дорогой поцелуй получается.Влип ты мужик.)))
lotsman
lotsman
вчера в 20:04
Будешь теперь в маске ходить и смотреть хмуро под ноги. Ибо если поднимешь на кого нибудь приветливый взгляд, тебе лет через пять предъявят обвинение в том, что ты возжелал того, на кого посмотрел.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 18:49
Ну что тут скажешь?.. Руби, не Руби - но это Алес.. Жаль хорошего человека.. 🤔..
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:38, ред.
Увиливает генацвале. Агрессия ? - была: прижал к себе девчушку. Сексуальный смысл ? - был. Любой мужчина подтвердит, что когда прижимаешь к себе особу противоположного пола, стройную, в бикини, и вдогонку целуешь её, смысл в этом один и тот же.
Если в испанском суде сидят не болваны и евнухи, они не только оправдают мужика, но и заставят извиниться перед ним Федерацию футбола.
Если кто-то со мной не согласен, поставьте минус, и я сразу же уберу свой незадачливый опус.
z45fmbd6kj8n
z45fmbd6kj8n
вчера в 18:20
Эх, был бы жив Лёня Брежнев, он бы за тебя впрягся как главный мировой эксперт в деле жарких публичных поцелуев!
протон
протон
вчера в 18:13
Изначально писал, что целовать девушку-коллегу/подчинённую даже на радостях - не норм совсем (по крайней мере, если не в близких отношениях), и то, что тему подняли - абсолютно справедливо. Как и поддерживал то, что Рубиалес должен уйти даже без этого случая, чел самодур и ЭГО у него дикое (с первого месяца в должности показывает это)
Но 1) в какой абсурд это перешло 2) видос, где сама Эрмосо и остальные угорают после момента многое поменяли
Чела жёстко гасят, просто показательную порку проводят(
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:12
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:06
У них в Европе извращённый вкус
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 