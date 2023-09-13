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Каррера не был против участия Глушакова в матче памяти Цымбаларя

вчера, 23:24

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера опроверг информацию о том, что он не хотел видеть полузащитника Дениса Глушакова среди участников матча памяти Ильи Цымбаларя.

Я не организатор матча. Такого не было, это ложь. Я прибыл в Россию, чтобы быть тренером команды.

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Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 04:53
А знаете кто такой вопрос Каррере задал?
Это всё тот же 19 летний Виталий Бородин, которому Дзюба обещал телефон "подарить" и положить в одно место.


Из мальчика растёт хорошая профессиональная "75", которой дали хорошую поддержку.
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вчера в 23:54
Прошёл матч-памяти славного футболиста, зачем здесь склоки разные распускать
протон
протон
вчера в 23:51
Глуш оказался довольно фантастическим 77м, когда после хорошего начала и красивейшего гола Рубину свалил из паровозов в Спартак. Остался бы – стал бы легендой уровня Маминова, взял бы то же чемпионство и тройку кубков в придачу.
И правильно, предательство не имеет срока давности. Руководство сделало правильный выбор.
протон
протон
вчера в 23:48
Месть это пицца, которую подают холодной))
протон
протон
вчера в 23:47
Скорее всего Глушаков был против Карреры.
Гость
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