Каррера не был против участия Глушакова в матче памяти Цымбаларя

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера опроверг информацию о том, что он не хотел видеть полузащитника Дениса Глушакова среди участников матча памяти Ильи Цымбаларя.
Я не организатор матча. Такого не было, это ложь. Я прибыл в Россию, чтобы быть тренером команды.
Это всё тот же 19 летний Виталий Бородин, которому Дзюба обещал телефон "подарить" и положить в одно место.
Из мальчика растёт хорошая профессиональная "75", которой дали хорошую поддержку.
Это всё тот же 19 летний Виталий Бородин, которому Дзюба обещал телефон "подарить" и положить в одно место.
Из мальчика растёт хорошая профессиональная "75", которой дали хорошую поддержку.
И правильно, предательство не имеет срока давности. Руководство сделало правильный выбор.
И правильно, предательство не имеет срока давности. Руководство сделало правильный выбор.