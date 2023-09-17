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«Реал» выиграл у «Реала Сосьедад» в матче Ла Лиги

вчера, 23:59
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадМатч завершен

«Реал» обыграл «Реал Сосьедад» в матче 5-го тура Ла Лиги (2:1).

Гости вышли вперед на 5-й минуте — забил Андер Барренетчеа. Федерико Вальверде на 46-й счет сравнял. Победный гол в сетку ворот соперника отправил Хоселу на 60-й.

Хавбек гостей Арсен Захарян на 81-й минуте вышел на замену, поле покинул Мендес Браис.

После поединка «Реал» лидирует в чемпионате (15 очков), «Реал Сосьедад» занимает 11-е место (6 очков).

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Все комментарии
vqw6hz3rd6dm
vqw6hz3rd6dm
сегодня в 06:49
Пока без осечек идут сливочные
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 05:31
Резюмирую 3 игры Захаряна за Реал Сосьедад:

Сыграно минут: 35
Средняя оценка: 6,5
Ударов: 0
Ударов в створ: 0
Среднее количество передач: 4,7
Точность: 2,3% (!!!)
Ключевые передачи: 0,7
Попытки дриблинга: 0,3
Успешные попытки дриблинга: 0
Отборы: 0,7
ABir
ABir
сегодня в 01:20
Полет нормальный, пока поступь чемпионская.
Incredulous
Incredulous ответ Бакланский рубеж (раскрыть)
сегодня в 00:47
Ох, я бы не спешил с такими прогнозами. То, что взяли максимум очков за пять игр это хорошо, но большинство этих побед достались довольно тяжело. Очень хромает реализация, нет ударного форварда. Хоселу хороший нап, но он абсолютно не работает в центре поля, практически никогда не возвращается. Родриго техничный, но реализация в завершающей стадии оставляет желать лучшего. Браим Диас - это резервист. Винисиус после травмы ещё не известно как долго будет набирать нужную форму. Большинство побед Реал практически выгрызает за счёт более высокого класса чем у соперника и напора. Но в каждой игре так не получиться, да и Барса хоть со своими проблемами, но идёт тоже стабильно хорошо и на пятки наступает. Хотя, если честно, то в сегодняшней игре мне Реал понравился намного больше чем в прошлых, больше было скорости, движения, меньше обрезов. Чем-то напомнил Реал Зидана, когда очень часто пропускали первыми, а потом включались и вырывали победу.
амурец
амурец
сегодня в 00:22
Реал с победой
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 00:21
Думаю Реал возьмет чемпионство
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:19
С победой лучший клуб в истории футбола и всех его болельщиков!!! Очень сложная победа, вытащили матч по нашему. Карвахаль и Гарсия очень эффектно подключаются к атакам. Фран Гарсия две голевые отдал. Карвахаль аж глаз радует, в этом сезоне очень хорошо заиграл. И надо отдать должное Реалу Сосьедад. Очень достойно смотрелись, особенно в первом тайме. Такефуса Кубо конечно рвал на своём фланге. Как так случается, что некоторые игроки не могут заиграть в Реале (Эдегор, Браим и сейчас Кубо), но потом переходят в другие команды и показывают очень хорошую игру? Давление что ли не выдерживают? Теперь предстоит сложный график до середины октября, игры почти каждые три дня. Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!!
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 00:14, ред.
Пять побед на старте!

Первый вопрос к Вадиму Багрову: что там по поводу того, что Фран Гарсия не Марсело? (На момент первого тура).
Со сложным соперником две топовые передачи. Дайте вы время молодому парню

Во-вторых, респект Карвахалю. Не знаю, что именно он там перестал жрать, но прям вторая молодость. Если Уокер в Сити может бегать в 34, то почему наш сверхопытный Карва не может.

Болельщики Реала со стажем не дадут соврать: как бодр Карва, и как здорово с центральным нападающим-столпом. При всем уважении к Бензема, наконец-то в штрафной всегда кто-то есть.

Вообще круто, что Реал, в отличие от клубов АПЛ, сказал, что мы готовы к сезону, и мы правда готовы без покупок звезд в атаку за десятки миллионов. Мол, это вы к нам хотите, а не мы без вас никак. Хоселу - не звездный нап, техника средняя, но трудяга. Уважение Пересу.

Отдельный привет Захаряну. Не пропадёт, качество паса и навесов - прям на уровне Ла Лиги. Удачи!
Гость
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