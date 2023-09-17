«Реал» выиграл у «Реала Сосьедад» в матче Ла Лиги

«Реал» обыграл «Реал Сосьедад» в матче 5-го тура Ла Лиги (2:1).
Гости вышли вперед на 5-й минуте — забил Андер Барренетчеа. Федерико Вальверде на 46-й счет сравнял. Победный гол в сетку ворот соперника отправил Хоселу на 60-й.
Хавбек гостей Арсен Захарян на 81-й минуте вышел на замену, поле покинул Мендес Браис.
После поединка «Реал» лидирует в чемпионате (15 очков), «Реал Сосьедад» занимает 11-е место (6 очков).
Первый вопрос к Вадиму Багрову: что там по поводу того, что Фран Гарсия не Марсело? (На момент первого тура).
Со сложным соперником две топовые передачи. Дайте вы время молодому парню
Во-вторых, респект Карвахалю. Не знаю, что именно он там перестал жрать, но прям вторая молодость. Если Уокер в Сити может бегать в 34, то почему наш сверхопытный Карва не может.
Болельщики Реала со стажем не дадут соврать: как бодр Карва, и как здорово с центральным нападающим-столпом. При всем уважении к Бензема, наконец-то в штрафной всегда кто-то есть.
Вообще круто, что Реал, в отличие от клубов АПЛ, сказал, что мы готовы к сезону, и мы правда готовы без покупок звезд в атаку за десятки миллионов. Мол, это вы к нам хотите, а не мы без вас никак. Хоселу - не звездный нап, техника средняя, но трудяга. Уважение Пересу.
Отдельный привет Захаряну. Не пропадёт, качество паса и навесов - прям на уровне Ла Лиги. Удачи!
Первый вопрос к Вадиму Багрову: что там по поводу того, что Фран Гарсия не Марсело? (На момент первого тура).
Со сложным соперником две топовые передачи. Дайте вы время молодому парню
Во-вторых, респект Карвахалю. Не знаю, что именно он там перестал жрать, но прям вторая молодость. Если Уокер в Сити может бегать в 34, то почему наш сверхопытный Карва не может.
Болельщики Реала со стажем не дадут соврать: как бодр Карва, и как здорово с центральным нападающим-столпом. При всем уважении к Бензема, наконец-то в штрафной всегда кто-то есть.
Вообще круто, что Реал, в отличие от клубов АПЛ, сказал, что мы готовы к сезону, и мы правда готовы без покупок звезд в атаку за десятки миллионов. Мол, это вы к нам хотите, а не мы без вас никак. Хоселу - не звездный нап, техника средняя, но трудяга. Уважение Пересу.
Отдельный привет Захаряну. Не пропадёт, качество паса и навесов - прям на уровне Ла Лиги. Удачи!