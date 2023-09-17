«Лион» и «Гавр» голов не забили, Кузяев отыграл 89 минут .

«Лион» и «Гавр» сыграли вничью в поединке 5-го тура Лиги 1 (0:0).
Полузащитник гостей Далер Кузяев провел на поле 89 минут, после чего вместо него на поле появился Исса Сомаре.
В следующем туре «Лион» встретится с «Брестом», «Гавр» сразится с «Клермоном».
После игры «Лион» занимает 16-ю строчку (2 балла), «Гавр» расположился на 11-м месте (6 очков).
Как говорится , был матч на три результата . Какждая из команд могла как выиграть, так и проиграть. Можно конечно же отдать должное команде гостей Гавр , которые мало того что играли в гостях, так ещё и команда которая пришла из Лиги 2 . И это сразу бросилось в глаза. Авторитет Лиона всё таки давил на новичков Лиги 1 . Играй хотя бы чуточку смелее, можно было уже в первом тайме уйти на перерыв ведя в счёте. Очень хотелось бы выделить игру бывшего игрока Зенита Кузяева , классно сыграл как ассистент , много хороших прорезающих пасов в атаку , да и сам мог завершать голевые моменты. Удивительно было видеть в таком разобранном состоянии хозяев поля Лион . Столько брака во всех линиях и столько загубленных голевых моментов, можно было смело отнести к нескольким матчам . Да и то что у команды ничего не получается, отражается в турнирной таблице , где команда находится среди аутсайдеров и в пяти матчах не одержала ни одной победы и имеет в своём активе всего два очка . Надеюсь что смена тренерского штаба пойдёт на пользу команде, а пока только как-то не очень впечетляет Лион .
Как говорится , был матч на три результата . Какждая из команд могла как выиграть, так и проиграть. Можно конечно же отдать должное команде гостей Гавр , которые мало того что играли в гостях, так ещё и команда которая пришла из Лиги 2 . И это сразу бросилось в глаза. Авторитет Лиона всё таки давил на новичков Лиги 1 . Играй хотя бы чуточку смелее, можно было уже в первом тайме уйти на перерыв ведя в счёте. Очень хотелось бы выделить игру бывшего игрока Зенита Кузяева , классно сыграл как ассистент , много хороших прорезающих пасов в атаку , да и сам мог завершать голевые моменты. Удивительно было видеть в таком разобранном состоянии хозяев поля Лион . Столько брака во всех линиях и столько загубленных голевых моментов, можно было смело отнести к нескольким матчам . Да и то что у команды ничего не получается, отражается в турнирной таблице , где команда находится среди аутсайдеров и в пяти матчах не одержала ни одной победы и имеет в своём активе всего два очка . Надеюсь что смена тренерского штаба пойдёт на пользу команде, а пока только как-то не очень впечетляет Лион .