«Лион» и «Гавр» голов не забили, Кузяев отыграл 89 минут .

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вчера, 23:53

«Лион» и «Гавр» сыграли вничью в поединке 5-го тура Лиги 1 (0:0).

Полузащитник гостей провел на поле 89 минут, после чего вместо него на поле появился Исса Сомаре.

В следующем туре «Лион» встретится с «Брестом», «Гавр» сразится с «Клермоном».

После игры «Лион» занимает 16-ю строчку (2 балла), «Гавр» расположился на 11-м месте (6 очков).