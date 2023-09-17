Гол Троссарда помог «Арсеналу» переиграть «Эвертон»

«Эвертон» уступил «Арсеналу» в поединке 5-го тура АПЛ (0:1).
Гол забил Леандро Троссард на 69-й минуте.
После матча «ириски» идут на 18-м месте (1 пункт), «канониры» занимают 4-ю строчку (13 очков).
«Эвертон» уступил «Арсеналу» в поединке 5-го тура АПЛ (0:1).
Гол забил Леандро Троссард на 69-й минуте.
После матча «ириски» идут на 18-м месте (1 пункт), «канониры» занимают 4-ю строчку (13 очков).
Троссар и Мартинелли разноплановые игроки на одной позиции, пользоваться надо обоими, чтобы противники не привыкали. Бразилец больше полагается на свои рывки, Троссар умеет резко менять траекторию в разные стороны, а не в одну как Мартинелли, ну, и через центр иногда может пролезть
Троссар и Мартинелли разноплановые игроки на одной позиции, пользоваться надо обоими, чтобы противники не привыкали. Бразилец больше полагается на свои рывки, Троссар умеет резко менять траекторию в разные стороны, а не в одну как Мартинелли, ну, и через центр иногда может пролезть