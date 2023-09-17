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Гол Троссарда помог «Арсеналу» переиграть «Эвертон»

вчера, 20:29
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)0 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Эвертон» уступил «Арсеналу» в поединке 5-го тура АПЛ (0:1).

Гол забил Леандро Троссард на 69-й минуте.

После матча «ириски» идут на 18-м месте (1 пункт), «канониры» занимают 4-ю строчку (13 очков).

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 01:02
Поздравляю Арсенал! Надеюсь хоть они составят конкуренцию МС до конца сезона. Приятную играющую команду выстроил Артета.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 22:45
Гол Троссара хорош, но Арсенал не понравился.. С Ирисками всё понятно..
aNOOBis
aNOOBis ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 21:58
Согласен.
Троссар и Мартинелли разноплановые игроки на одной позиции, пользоваться надо обоими, чтобы противники не привыкали. Бразилец больше полагается на свои рывки, Троссар умеет резко менять траекторию в разные стороны, а не в одну как Мартинелли, ну, и через центр иногда может пролезть
Roger Young
Roger Young ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:27
Ну зачем так ультимативно?) Троссард отличный игрок и желаю ему только успехов)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Тристан (раскрыть)
вчера в 21:07
Я имел в виду Кая, но я и не фанат Аарона тоже) Мне Мартинес нравился своим боевым характером, но он выбивался этим из общей бесхарактерности и его продали, Аарон просто неплохой вратарь, но, конечно, далеко не стоит заплаченных за него денег, впрочем, он не виноват, что у Эду единственный принцип покупок - переплатить в два раза за известного игрока.
протон
протон
вчера в 21:02
Не могу поверить что у Эвертона всего одна жёлтая карточка, и эти грубияны весь матч жаловались судье.
Троссард сильно добавил вариативности в атаке, надеюсь в следующем матче на старте выйдет Жоржиньо вместо Виейры, тогда Райс будет смелее подключаться к атакам. Очень приятно наблюдать за игрой защитников Арсенала, Габриэль и Салиба показывают смелую игру, уверенно разыгрывают мяч, давно оборона Арсенала не показывала такой качественный футбол. Всех канониров с победой
Тристан
Тристан ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 20:52
если имеешь ввиду Рамсдейла, жутко плюсую.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 20:48
Победа, но в целом просто ещё одна тяжелая игра, и повезло, что наконец-то очередной фейл от Эду сел на лавку. Как я и предсказывал, в этом сезоне будем бороться за ЛЧ, хотя тут все клубы по ходу будут бороться за ЛЧ, судя по старту)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 20:47
Места в основе он не заслуживает просто потому, что Мартинелли большая умница, и у них одна позиция) И так-то он и в "Брайтоне" место потерял, откуда его и купили на подмену бразильца, так что может и не мечтать об этом.
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:46
Тяжеленная победа! Против команд Шона Даича всегда сложно играть, т.к он играет в жесткий и оборонительный футбол, а командам играющим во владение очень тяжело, т.к приходится не только вскрывать оборону, но и нарываешься на постоянные мелкие фолы соперника! Вот и сегодя Арсеналу пришлось очень сложно,но всё же нашим игрокам это удалось и как говорится, "небыло бы счастья, да несчастье помогло" и Мартинелли получил обидное повреждение, и вышедший вместо него Троссард забил единственный гол! Еще сегодня дебютировал Давид Райя и его игра ногами действительно шикарна плюс сухарь, браво! С победой нас, ПУШКАРИ!!!
Roger Young
Roger Young
вчера в 20:40
Хорошая рабочая встреча. В игре с аутсайдером счет должен быть крупнее, но сказывается перерыв на международные матчи. Троссард умница, лишний раз доказал, что заслуживает места в основе.
Тристан
Тристан
вчера в 20:39
Не вдаваясь в качество игры, не без злорадства отмечу заслуженное поражение Эвертона. Задрали уже такие команды играть в антифутбол, сами не играют и другим не дают. Ладно не было бы возможности, но у ирисок и состав хороший, и традиции великолепные, забегали же после пропущенного гола, что сразу так не играть. А канониры молодцы, дожали на классе.
aNOOBis
aNOOBis
вчера в 20:39
Хочется, конечно, как-то полегче обыгрывать, но 3 очка заработали. Троссар забил, при чём это был удар на исполнение и бельгиец большой молодец
arsworld
arsworld
вчера в 20:32
С рЕАЛИЗАЦИЕЙ конечно беда,но и эвертон под мяч бросался как в последний бой
Гость
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