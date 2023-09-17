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«Фиорентина» оказалась сильнее «Аталанты» в матче Серии А

вчера, 21:03
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)3 : 2Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

«Фиорентина» выиграла у «Аталанты» в 4-м туре Серии А (3:2).

Тейн Копмейнерс вывел гостей вперед на 20-й минуте. Джакомо Бонавентура сравнял счет на 35-й. Лукас Мартинес на 45-й обеспечил хозяевам преимущество. Адемола Лукман на 53-й минуте вернул равенство на табло. Итоговый счет установил Кристиан Куаме на 76-й.

Российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на 80-й минуте.

После поединка «Фиорентина» занимает 7-е место (7 очков), «Аталанта» расположилась на 9-й строчке (6 баллов).

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Все комментарии
c96yk3thdtxt
c96yk3thdtxt
сегодня в 04:19
Потихоньку сдуваются бергомаски
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:14
Классный матч получился. Как говорится счёт на три результата. Но кто-то должен был выиграть. И это стала Фиорентина.
Гость
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