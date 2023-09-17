«Фиорентина» оказалась сильнее «Аталанты» в матче Серии А

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вчера, 21:03

«Фиорентина» выиграла у «Аталанты» в 4-м туре Серии А (3:2).

Тейн Копмейнерс вывел гостей вперед на 20-й минуте. Джакомо Бонавентура сравнял счет на 35-й. Лукас Мартинес на 45-й обеспечил хозяевам преимущество. Адемола Лукман на 53-й минуте вернул равенство на табло. Итоговый счет установил Кристиан Куаме на 76-й.

Российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на 80-й минуте.

После поединка «Фиорентина» занимает 7-е место (7 очков), «Аталанта» расположилась на 9-й строчке (6 баллов).