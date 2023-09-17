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«Черноморец» обыграл «Сокол», в матче 8 голов

вчера, 18:58
ЧерноморецЛоготип футбольный клуб Черноморец (Новороссийск)5 : 3Логотип футбольный клуб Сокол (Саратов)СоколМатч завершен

«Черноморец» выиграл у «Сокола» в поединке 10-го тура Первой лиги (5:3).

Владислав Руденко вывел хозяев вперед на 14-й минуте, а на 17-й оформил дубль. Владислав Морозов на 19-й забил первый гол гостей. Антон Антонов забил на 21-й и 39-й (с пенальти), увеличив преимущество хозяев. Морозов на 48-й минуте оформил дубль. Михаил Мальцев на 69-й забил третий мяч саратовцев. Зикрула Магомедов на 90+3-й установил итоговый счет

После матча «Черноморец» идет на 12-м месте (13 очков), «Сокол» занимает 3-ю строчку (17 баллов).

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Все комментарии
7stars2
7stars2
вчера в 19:36
Неправильно. Соккер не серьезно.
кто у вас там такой внимательный написал?
После встречи Черноморец идет 10-й 13 очков.
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:23
Хорошо команды повеселились, да и болельщики не скучали в этом матче...
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