Теннисист Надаль хотел бы стать президентом «Реала»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль ответил на вопрос, хотел ли бы он стать президентом «Реала».

Бывшая первая ракетка мира с детства болеет за «сливочных». Слова спортсмена приводит Football-Espana со ссылкой на Relevo:

Это не то, о чем я сейчас думаю, обещаю вам. Хотел ли бы я быть? Думаю, да. Сейчас я не об этом думаю по ряду причин: у нас самый лучший президент, и никогда в жизни не знаешь, что ты подумаешь сейчас, а что завтра. Я вполне реалистичен по отношению к себе, знаю свои ограничения и не уверен, что смогу. Время покажет.