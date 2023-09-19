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Теннисист Надаль хотел бы стать президентом «Реала»

вчера, 11:59

Испанский теннисист Рафаэль Надаль ответил на вопрос, хотел ли бы он стать президентом «Реала».

Бывшая первая ракетка мира с детства болеет за «сливочных». Слова спортсмена приводит Football-Espana со ссылкой на Relevo:

Это не то, о чем я сейчас думаю, обещаю вам. Хотел ли бы я быть? Думаю, да. Сейчас я не об этом думаю по ряду причин: у нас самый лучший президент, и никогда в жизни не знаешь, что ты подумаешь сейчас, а что завтра. Я вполне реалистичен по отношению к себе, знаю свои ограничения и не уверен, что смогу. Время покажет.

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Перевод с football-espana.net
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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:29
Лучший президент из возможных
jj5brxtjb5na
jj5brxtjb5na
вчера в 12:14
Таких желающих наверно много найдется
Гость
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