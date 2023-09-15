«В „Спартаке“ нет места конформистам». Абаскаль ответил на острые вопросы

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вчера, 16:05

Тренер наконец-то пообщался с публикой.

Отказ Абаскаля от общения со СМИ был отказом от разговора с поклонниками «Спартака». Игнорирование публики во время сложной серии – 3 победы в 7 матчах, многих болельщиков настроило против испанского тренера. В пресс-службе во время паузы на матчи сборных заставили Гильермо поговорить о футболе. Собрали ключевые моменты с программных интервью «Спорт-Экспресс» и другим изданиям.

Абаскаль объяснил нашумевшую ротацию

Немало претензий к тренеру связаны с тем, что Гильермо совершает много изменений в составе, даже после победных матчей, как с «Динамо», а потом уходит от вопросов о кадрах. Честно говоря, у испанца есть такая манера. Слушает вопрос, а отвечает о своем. Вот мнение тренера о ротации:

Не могу повторять состав из-за логистики, игроки не успевают восстановиться между матчами. Было бы большим риском оставлять Пруцева и Литвинова на поле без тренировок и восстановления, я не мог себе этого позволить. Мне не хочется делать ротацию, но если суммировать, то тогда у нас случились две травмы. Затем еще две в следующих трех играх. У нас был тяжелый график. Так что ротация это нормально, все тренеры так делают.

Гильерме заявил, что многие путают качество игры и результаты, но это не так. Всегда отмечаем, что по цифрам «Спартак» не команда для десятого места. Как и по составу, ведь на трансферы потратили летом больше всех в РПЛ . Но позиция Абаскаля, что если Пруцев проведет два матча на неделе, то точно сломается, как Мозес год назад, вызывает изумления.

Наставник ушел от вопроса про Джикию

Ни один вменяемый тренер не станет публично ругать капитана. Но поскольку очевидно, что Георгий сбавил и находится не в лучшей форме, то Абаскаль получил вопрос о будущем Джикии. Тренера спросили, будет ли новичок и левша Бабич играть вместо Георгия с Литвиновым или Дуарте:

Бабич выступал в Испании, он имеет хорошие игровые характеристики. Команды там строят атаки, выходя из защиты через пас, как это делаем мы, поэтому игрок нам подходит. Должен начинать атаки как Литвинов. Также новый футболист поможет нам на стандартах. Мы взяли четырех левоногих игроков в это трансферное окно, ведь была проблема. В прошлом сезоне были матчи, когда на поле были только правши.

Как видите, вопрос был о Джикии на скамейке, а ответ об игре Бабича. Также Абаскаль не согласился, что у него слишком много перемен в обороне, хотя это факт:

Моя задача как тренера – максимально редко трогать оборону. Только в особенные моменты, когда кто-то ошибается.

В этом случае Гильерме сам себе противоречит. После вопроса о персональных ошибках, как у Литвинова против «Урала», испанец заявил следующее:

Мы должны каждый раз брать нового игрока после ошибки? Нет. Нельзя усадить футболиста на скамейку за один промах.

Но ведь с Литвиновым именно так поступили, а теперь Денисов может остаться на лавке после ляпа против «Краснодара».

Тренеру нравится смена амплуа игроков

Подтвердил догадку. Эксперименты с позициями – Мозес в роли «десятки», непонятная роль Игнатова, Зиньковский как латераль, или Соболев как правый вингер, основаны на «личных ощущениях» Гильермо. Он художник, он так видит. Испанцу ведь 34 года, вот и ведёт себя, согласно возрасту.

Например, Абаскаль объяснил свою любовь к одежде главной фирмы футбольных хулиганов тем, что один из его братьев из ультрас «Севильи». Также тренер не выдумывал, будто назвал сына Николасом из-за Старостина. Гильермо с женой Рафаэлой решили выбрать первенцу международное имя.

Заметно, что на отвлеченные вопросы тренер отвечает конкретнее и охотнее, чем на чисто футбольные темы. Но есть моменты, которые должны настораживать. Например, Абаскаль так и не смог объяснить, почему «Спартак» остался с одним Соболевым в центре атаки.

На подмене по позиции только молодой Мелёшин, которого тренер фактически назвал медленным:

Мелёшин – игрок штрафной площади. Можно не видеть его на поле, но в определенный момент он найдет свой гол. Соболев играет иначе. До прошлого сезона Александр тоже был страйкером, наконечником атак, а потом стал действовать иначе. Также на острие может сыграть Игнатов. А Мелёшин стянет внимание защитников, если матч скатывается к подачам в штрафную площадь. Не могу требовать от него быстрого бега. Пока выстраиваем игру от присутствия Соболева и усилили вторую линию атаку игроками с дальним ударом, Квинси, Зиньковским, Мединой и Бонгондой.

Логика понятная, но «Спартаку» после ухода Николсона и Бальде не помешал бы опытный форвард в резерве. Абаскаль в целом реагировал на все вопросы спокойно, обиделся только на намек, что его агент может быть причастным к последним трансферам «Спартака». Гильерме не был высокомерным при общении, не читал лекцию о футболе свысока, как порой делают тренеры.

Также пожаловался лишь на одну судейскую ошибку в прошлом сезоне и больше не нервничает, ведь остыли эмоции после поражений «Спартака». А ещё Гильермо не отказал себе в удовольствии поиздеваться над Мостовым, когда тренера спросили о критике со стороны бывшего игрока «Сельты»:

Проведу такую цитату: «Когда вы плохо высказываетесь о человеке, которого не знаете, то ваши слова больше говорят о вас, чем о нём. Невежество – обычное дело для тех, кто, вероятно, хочет оказаться на вашем месте.

Забавно, что Гильермо воспринимает любую критику со стороны российских футбольных персон так, словно его хотят „подсидеть“. Наверное, слухи о тени Черчесова дошли до испанца. Абаскаль пафосно заявил, что не хочет покидать „Спартак“ в ближайшие десять лет. Также несколько раз повторил, что „приспособленцам“ не место в его команде, на поле их не будет.

Но что нонконформистского в игре „Спартака“? Хаос не был управляемым, поэтому проиграли „Краснодару“, „Уралу“ и „Зениту“. Абаскаль наговорил красивых слов в стиле агитации, но в сухом остатке всё сказанное о футболе сводится к мнению Гильерме, что у „Спартака“ крутая игра, поэтому поражения сменятся победами. Увидим уже завтра в матче против „Сочи“.