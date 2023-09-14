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Месси провёл матч с Боливией в роли помощника тренера

вчера, 09:57

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси числился в заявке на матч отбора на чемпионат мира 2026 против Боливии (3:0) в роли ассистента главного тренера Лионеля Скалони.

Футболист из-за травмы не был внесен в заявку на поединок в качестве игрока, но смог расположиться на скамейке запасных как помощник рулевого.

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Все комментарии
Agamaga...........
Agamaga...........
вчера в 16:31
Формальность. По факту для того, чтобы просто быть с командой на скамейке. Его работа творить на поле.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ Абдурахман Джантемиров (раскрыть)
вчера в 15:13, ред.
    stromshik
    stromshik
    вчера в 15:10
    Ну всё, когда Месси станет тренером, то каждый год будет признаваться лучшим, независимо от результатов. Ну и с вручением призов, конечно.
    протон
    протон
    вчера в 13:53
    Несомненно Лео Месси является настоящим патриотом Аргентины! 🇦🇷
    Лео мировая легенда и лучший в истории.
    а еще надо отметить что Лео почти всю карьеру свой день рождение встречает в сборной, скромненько отметив праздник. и как видит всевышний отдал ему то чего он и по праву заслуживал - кубок мира, о котором он мечтак с самого детства, что дало величие в его спортивной карьере, и место в самой вышки в числе легенд мирового спорта
    ВОRDERLANDS
    ВОRDERLANDS
    вчера в 13:42
    Хорошо что не проиграли арги,А то под указаниями пешехода в слезах бросили бы сборную.Хотя потом можно вернуться,дважды))))))
    112910415
    112910415
    вчера в 13:28
    вместе с командой ...
    это ему плюс очередной !
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 13:25
    Наверняка мнение опытного игрока не будет лишним для тренера на скамейке. Месси хорошо читает игру.
    Абдурахман Джантемиров
    Абдурахман Джантемиров ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
    вчера в 12:39, ред.
    Роналду играет ты недоволен, не играет ты тоже недоволен. Тебе лишь бы параллели между Месси и Роналду проводить
    ВОRDERLANDS
    ВОRDERLANDS
    вчера в 12:21
    Ну там пенок не давали ему,Вот пенельсси и спекся)))) Учись у КриРо,как финалы выигрывать помогая тренеру.
    Elliada
    Elliada ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 11:52
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 11:44
      Всё повторяет за Роном
      Incredulous
      Incredulous ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 11:44, ред.
      Ну, а методичка персофанов Месси всё та же. Любые действия Роналду неприемлемы и критикуются в самой жесткой форме. Если же идентичные действия делаются Месси, то это другое, и не нужно сравнивать. Причем аргументы фанатов Месси, оправдывающие его действия иногда доходят до полного маразма, вроде того, что Месси молодец, потому что сидел на лавке, а Роналду "не молодец" потому что... не сидел на лавке.
      DXTK
      DXTK ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
      вчера в 11:34
      А кристинолюбы всегда твердят о том что Месси в сборной решает кто должен тренировать, кто должен с ним в команде играть, запихивает ложки в рот и ставит ультиматумы, уходит и возвращается в сборную.......А я лишь на помнил чтобы На Роналду смотрели, который ведет себя как принцесса, лезит точно в игру сборной, просит перепесать чужой гол, и причастен к увольнению Сантуша, который выиграел Евро но обвинили что из за него Рона оказался на скамейке и вылетел так рано с ЧМ.

      Месси может сегодня дать совет, так как он тащит сборную в важных играх, и в хороших отношениях с тренером, а Роналду давно это не делает, а лишь как обуза в сборной находится, занимая точно чужое место, и ни как не влияет. но машет руками. Вот сегодня точно в сборную португалию выбирает тренера который Рона в основу поставит.
      НЕ ЭГО И СТ
      НЕ ЭГО И СТ
      вчера в 11:11, ред.
      Отлично, что он остался на этот матч, который играли в гостях.. А мог ведь спокойно укатить в солнечный Майами и там праздновать день рождение сына.. В это время другой "персонаж" поспешил ретироваться из сборной, которая играла дома.. После рекордной победы он даже в инсте притих.. Гордыня от того, что он не участвовал в этом редком и запоминающемся действии не позволила ему даже написать его стандартные : "Молодцы, ребята, отличная командная работа".. А-ха-ха-ха.. 😀.. Ещё одно доказательство его эгоизма и вранья, что команда для него важнее личных "рекордов" и индивидуальных побрякушек.. Очередной Factos налицо.. Хе.☝️..
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 11:06
      Я именно DXTK имел в виду, который в первых рядах критики, а теперь приводит агрумент "Месси делает так же, как Роналду, поэтому норм") По факту то да)
      Elliada
      Elliada ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
      вчера в 11:04
      Не нужно сравнивать. Месси из-за травмы не мог присутствовать на лавке как игрок, поэтому его "сделали" помощником тренера, чтобы он мог быть вместе с командой. К тому же, он молча сидел и никому не мешал. А Роналду в финале Евро был игроком, он должен был сидеть на лавке с травмой, а он бегал по бровке и кричал как чирлидер, мешая тренеру.
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответ DXTK (раскрыть)
      вчера в 10:53
      Только тогда все мессиглоры, конечно, писали, что Криштиану клоун, а Месси можно)
      DXTK
      DXTK
      вчера в 10:38
      Кто то сейчас будет говорить что Месси дает указания тренеру, и тд и тп, но не забывайте Роналду тоже также делал.
      Гость
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