Месси провёл матч с Боливией в роли помощника тренера

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вчера, 09:57

Нападающий сборной Аргентины числился в заявке на матч отбора на чемпионат мира 2026 против Боливии (3:0) в роли ассистента главного тренера .

Футболист из-за травмы не был внесен в заявку на поединок в качестве игрока, но смог расположиться на скамейке запасных как помощник рулевого.