Месси провёл матч с Боливией в роли помощника тренера

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси числился в заявке на матч отбора на чемпионат мира 2026 против Боливии (3:0) в роли ассистента главного тренера Лионеля Скалони.
Футболист из-за травмы не был внесен в заявку на поединок в качестве игрока, но смог расположиться на скамейке запасных как помощник рулевого.
Лео мировая легенда и лучший в истории.
а еще надо отметить что Лео почти всю карьеру свой день рождение встречает в сборной, скромненько отметив праздник. и как видит всевышний отдал ему то чего он и по праву заслуживал - кубок мира, о котором он мечтак с самого детства, что дало величие в его спортивной карьере, и место в самой вышки в числе легенд мирового спорта
Лео мировая легенда и лучший в истории.
а еще надо отметить что Лео почти всю карьеру свой день рождение встречает в сборной, скромненько отметив праздник. и как видит всевышний отдал ему то чего он и по праву заслуживал - кубок мира, о котором он мечтак с самого детства, что дало величие в его спортивной карьере, и место в самой вышки в числе легенд мирового спорта
это ему плюс очередной !
это ему плюс очередной !
Месси может сегодня дать совет, так как он тащит сборную в важных играх, и в хороших отношениях с тренером, а Роналду давно это не делает, а лишь как обуза в сборной находится, занимая точно чужое место, и ни как не влияет. но машет руками. Вот сегодня точно в сборную португалию выбирает тренера который Рона в основу поставит.
Месси может сегодня дать совет, так как он тащит сборную в важных играх, и в хороших отношениях с тренером, а Роналду давно это не делает, а лишь как обуза в сборной находится, занимая точно чужое место, и ни как не влияет. но машет руками. Вот сегодня точно в сборную португалию выбирает тренера который Рона в основу поставит.