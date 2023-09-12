Хаджи оценил слухи о возможной работе Романцева в «Лукойле»

Бывший генеральный менеджер и администратор «Спартака» Александр Хаджи высказался о возможной работе экс-тренера «красно-белых» в «Лукойле».

Комитет ветеранов «Спартака» такую возможность не обсуждал. Мы даже говорили о том, что помогать советом можем, но в тренерские дела не лезть. Может быть такой вариант, что глава «Лукойла» спросит тренера на предмет возможности сделать Романцева консультантом, помогать советами. Но это надо обсуждать. Я пока об этом не слышал.

Мы можем высказать свое субъективное мнение, но это для общественности. Но конкретно тренеру нельзя такие вещи говорить.