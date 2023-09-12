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Хаджи оценил слухи о возможной работе Романцева в «Лукойле»

вчера, 19:48

Бывший генеральный менеджер и администратор «Спартака» Александр Хаджи высказался о возможной работе экс-тренера «красно-белых» Олега Романцева в «Лукойле».

Комитет ветеранов «Спартака» такую возможность не обсуждал. Мы даже говорили о том, что помогать советом можем, но в тренерские дела не лезть. Может быть такой вариант, что глава «Лукойла» спросит тренера на предмет возможности сделать Романцева консультантом, помогать советами. Но это надо обсуждать. Я пока об этом не слышал.

Мы можем высказать свое субъективное мнение, но это для общественности. Но конкретно тренеру нельзя такие вещи говорить.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 23:28
Похоже, Хаджи завидует Романцеау
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 22:31
Да не надо это ему. Дача, рыбалка, с Палычем постоянно на футболе бывают. Интересная жизнь. А тут Лукойл, совет директоров. Нет, не подпишется .
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:06
Оно Романцеву надо?
протон
протон
вчера в 20:13
Если так , значит обсуждали ,
нечитайло
нечитайло
вчера в 20:12
Ну если только физруком
Гость
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