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Нагельсманн возглавит сборную Германии

вчера, 13:15

Немецкая федерация футбола близка к официальному соглашению с 36-летним специалистом Юлианом Нагельсманном о назначении его на должность главного тренера сборной Германии. На данный момент обсуждаются детали контракта, немцу придётся пойти на понижение зарплаты.

Нагельсманн возглавлял «Баварию» с лета 2021 года по весну 2023 года. Под его руководством мюнхенцы выиграли Бундеслигу и два Суперкубка Германии.

Напомним, 10 сентября Ханс-Дитер Флик был уволен с поста главного тренера сборной Германии.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 20:44
Салех, Дорогой, да разве только он один, такой...
salleeh
salleeh ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:34
Привет Виктор! Такая мысль у меня мелькнула тоже, по типу сборной Аргентины на прошедшем мундиале. Я уже не уверен, буду ли я болеть за эту сборную Германии руководимую обыкновенным «нацистом»…)))
salleeh
salleeh ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 20:26
Это всё про Черчесова и сборную России. В Германии несколько футболистов могут слить тренера. Недавний пример Флик и Нагельсмана тоже слила небольшая группа футболистов Баварии. Тренер должен обладать определенным авторитетом, чтобы опустить некоторых футболистов с неба на поле, а тут тренер-мальчишка, со всеми вытекающими…
Верг
Верг
вчера в 20:08
ЛОл, Нагельсмана выдавил нойер из баварии, сейчас еще точно так же выдавят из сборной, 8 это судьба
112910415
112910415
вчера в 19:05
рискованное решение -
и для команды, и для тренера!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:40
Зря он на это согласился. Лучше б в клуб какой-нибудь.
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 17:16
Привет, Салех!
Если только, Германии не подарят домашний ЧЕ- с Нагелем ловить нечего. Ни опыта, ни знаний, ни педагогического таланта...
adekvat
adekvat
вчера в 16:53
Компенсация за увольнение с Баварии, пусть докажет, кто есть кто.
Incredulous
Incredulous ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 16:52, ред.
Да ладно, Нагельсманн за свою ещё может короткую, но вполне убедительную и успешную тренерскую карьеру доказал, что он профессионал в своём деле. А на счет отношений с некоторыми игроками, так ему не детей с ними крестить, будут показывать результат - будут играть за сборную. Сборная - это не клуб, тут ни у кого ни перед кем нет контрактов и обязательств, кто лучше всех себя показывает, тот и удостаивается чести представлять свою страну. Так что не думаю, что какие-то личные неприязни в прошлом как-то смогут повлиять на атмосферу и результаты в сборной.
Dauletbek
Dauletbek ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 16:39
Rammstein вернулся))) Если Германия при Нагель будет играть, как музыка, то всем конец)))
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 16:06
Капут бундесмандшаффт..
Agamaga...........
Agamaga...........
вчера в 15:34
Кроме 36 летнего Нагельсмана в Германии больше нет специалистов? Ничего серьёзного из себя этот юноша не представляет.
salleeh
salleeh
вчера в 15:11
В сборной Германии много футболистов из Баварии, которые были против Нагельсмана, он будет их призывать в сборную, как он будет выстраивать сними отношения? Болею всю жизнь за Бундестим и теперь даже не знаю, чего ожидать от этого парня. Одно понятно, оптимизма не внушает, от слова совсем…
Сп62
Сп62 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 14:33
Чтобы стать настящим зубром в фуболе надо набить себе не одну шишку. Главное, не сломаться
shlomo
shlomo
вчера в 13:42
Нагель умный парень ,но ему в Баварии не хватило контроля над игроками, а тут такая солянка из разных мест и времени совсем мало остаётся... И на мой непрофессиональный взгляд зря, если он согласится. В его возрасте важно не терять тонус клубной тренерской работы. По-видимому, Нагельсманн просто боится работать за пределами Германии, вот и получается, что из топовых вариантов либо Бавария, либо Бундес тим. Хотя логичнее было бы попробовать себя заграницей. Тем более, немецкий футбол сейчас переживает явно не лучшие времена. Велика вероятность провала со сборной, и тогда его уже никуда не позовут....
DXTK
DXTK
вчера в 13:35
Этого стоило ожидать, поскольку кроме Нагельсманна других явных кандидатов не было.
andrewheat
andrewheat
вчера в 13:29
Интересно было бы на Магата в этой должности посмотреть) Ох и дал бы он про... дышаться всем этим звёздам))
Sadjon
Sadjon
вчера в 13:25
Удачи ему в новой должности.......самый оптимальный вариант!!!!!!!!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:22
Я думаю что это лучший вариант для сборной Германии.
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