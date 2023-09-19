Нагельсманн возглавит сборную Германии

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вчера, 13:15

Немецкая федерация футбола близка к официальному соглашению с 36-летним специалистом о назначении его на должность главного тренера сборной Германии. На данный момент обсуждаются детали контракта, немцу придётся пойти на понижение зарплаты.

Нагельсманн возглавлял «Баварию» с лета 2021 года по весну 2023 года. Под его руководством мюнхенцы выиграли Бундеслигу и два Суперкубка Германии.

Напомним, 10 сентября Ханс-Дитер Флик был уволен с поста главного тренера сборной Германии.