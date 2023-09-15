Хаби Алонсо станет следующим тренером «Баварии»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо является наиболее вероятным кандидатом на пост следующего наставника «Баварии».
Отмечается, что боссы мюнхенского клуба восхищены личностными и профессиональными качествами специалиста.
«Бавария» отдала «Байеру» защитника Йосипа Станишича. Руководство мюнхенцев верит, что Алонсо поможет игроку стать лучше.
Хотя Бундеслига давно сломалась и её, боюсь, не починить. Т.к. телеправа там очень дешёвые и команды почти ничего с них не получают, все, кроме "Баварии" (обвешанной спонсорами) просто по умолчанию должны продавать игроков постоянно, чтобы хоть как-то сводить концы с концами.
Хотя Бундеслига давно сломалась и её, боюсь, не починить. Т.к. телеправа там очень дешёвые и команды почти ничего с них не получают, все, кроме "Баварии" (обвешанной спонсорами) просто по умолчанию должны продавать игроков постоянно, чтобы хоть как-то сводить концы с концами.
Я, вкратце, по поводу спонсоров- на примере несчастной Герты. После того, как подонок шварц отправил столичную команду в 1-ю лигу, от неё начали отходить спонсоры. Стоило огромных усилий, чтобы хоть как-то оставить прежних, привлечь новых и вернуть команду к жизни! Фактически, вся столичная общественность подсуетилась. Не остался в стороне даже берлинский Rathaus, который, в принципе, подобными вещами не занимается...
Хорошего дня, Павел!
Я, вкратце, по поводу спонсоров- на примере несчастной Герты. После того, как подонок шварц отправил столичную команду в 1-ю лигу, от неё начали отходить спонсоры. Стоило огромных усилий, чтобы хоть как-то оставить прежних, привлечь новых и вернуть команду к жизни! Фактически, вся столичная общественность подсуетилась. Не остался в стороне даже берлинский Rathaus, который, в принципе, подобными вещами не занимается...
Хорошего дня, Павел!