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Хаби Алонсо станет следующим тренером «Баварии»

вчера, 11:33

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо является наиболее вероятным кандидатом на пост следующего наставника «Баварии».

Отмечается, что боссы мюнхенского клуба восхищены личностными и профессиональными качествами специалиста.

«Бавария» отдала «Байеру» защитника Йосипа Станишича. Руководство мюнхенцев верит, что Алонсо поможет игроку стать лучше.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:52
Алонсо я бы хотел видеть в Ливерпуле после Клоппа, но не как Бавария
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 13:28, ред.
Тухель- ставленник Кана и Салихамиджича, а это, тоже, в определенной степени обостряет отношения с нынешним руководством. И еще. Да, действительно, Тухель, как только пришел в команду- заявил, что Баварии нужно усиление. Но удивительно то, что не руководство тогдашнее в лице Кана и Сали отреагировали на это, а больше других- возмущался Л.Маттеус, котoрый призывал не покупать дорогостоящих футболистов и уверял всех в том, что в команде- есть кому играть!

Вообще, Павел, скажу Вам, что солидарности в клубе нет давно. Ну вот, свежайший пример! На чествовании клуба, весной, после победы в Бундесе, Кана, сознательно не пригласили. Но зато- пришел Сали, и бурно радовался победе клуба. И вот, тут то, вопрос: два человека играли вместе в Баварии, побеждали, как футболиты и как работники клуба, как руководство!!! Ну, если, твоего друга и коллегу не пригласили, то, в качестве протеста и несогласия- не иди и ты! Нет, пришел, как ни в чем не бывало... Отсюда вывод- и сейчас, насколько я знаю- единства в Мюнхене нет.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:04, ред.
Кстати, читал, многие отмечают, что руководство действительно крайне недовольно Тухелем, который громогласно заявил о его недоработках (которые присутствуют) на трансферах.

P.S. Собственно, многое зависит от сегодняшнего матча, в случае неудачи против лучшей команды Бундеслиги по игре недовольство Тухелем может вырасти сразу в два раза)
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:57
Руководство Герты, повидимому не самое дальновидное и мягко говоря неумное. Прошлой весной, в качестве пожарника и спасателя был в срочном порядке приглашен мудрый, и жесткий Магат, который, фактически, в последний момент смог вытащить команды из пропасти, в которую загнал её предыдущий тренер. Казалось бы- оставляйте человека, известного всей общественности- известного специалиста. К тому же, сам Магат, после окончания сезона, на ПК говорил, что знает, как надо исправлять ошибки, что нужно команде и тд..

Но нет, вместо того, чтобы дать команде перспективу в дальнейшем, дать ей успешное развитие и оставить Магата, руководство приглашает человека, которого не так давно, самым жесточайшим образом критиковали в Бундесе, и которого, с позором уволили из Майнца. Я говорю о шварце. Последствия- не заставили себя ждать...
протон
протон
вчера в 12:55
Бывший полузащитник «Ливерпуля» Хаби Алонсо признался, что мечтает однажды стать главным тренером красных. 36-летний баск завершил игровую карьеру в прошлом году и затем объявил, что решил стать тренером.
«Мечтаю когда-нибудь возглавить „Ливерпуль“, этот клуб очень много значит для меня. Но для начала я должен подготовиться и показать себя.
Помимо желания одного, необходимы и соответствующие обстоятельства, например освобождённая Клоппом должность к следующему сезону. Если этого не случится, а Алонсо решит идти на повышение, ждать он не будет, пойдёт в тот же Мадрид или Мюнхен. Если, конечно, решат-таки позвать.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:46
Добрый день, Виктор. Жаль, "Герта" тоже когда-то была интересной командой!
Capral
Capral
вчера в 12:22
Незря, Тухель отмечал, что после ухода из Баварии Кана и Сали ему придется сложно договариваться с руководством клуба. Ситуация похожая как в ДИНАМО, когда, еще за полгода до увольнения Йокановича, руководство начало поиски нового ГТ... Вот и попробуй, работать в таких условиях, если каждый твой шаг рассматривается под микроскопом...
FenixSL
FenixSL
вчера в 12:15
хотелось бы посмотреть на него в долгую
Бавария сильно рискует
хотя дядя умнейший, спору нет
пусть у него все получится!
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:13
Здравствуйте, Павел!
Я, вкратце, по поводу спонсоров- на примере несчастной Герты. После того, как подонок шварц отправил столичную команду в 1-ю лигу, от неё начали отходить спонсоры. Стоило огромных усилий, чтобы хоть как-то оставить прежних, привлечь новых и вернуть команду к жизни! Фактически, вся столичная общественность подсуетилась. Не остался в стороне даже берлинский Rathaus, который, в принципе, подобными вещами не занимается...

Хорошего дня, Павел!
Karjalan Hunger
Karjalan Hunger
вчера в 12:04
"збс всё порешили" - подумал Тухель
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:02, ред.
Хаби действительно прекрасно работает в "Байере", но не хотелось бы, чтобы всего лишь в сотый раз тренер и лучшие игроки конкурента "Баварии" (а "Байеру" давно самому пора возвращаться в топ Бундеслиги) перешли в "Красную машину" и она выиграла чемпионство в 127-й раз.

Хотя Бундеслига давно сломалась и её, боюсь, не починить. Т.к. телеправа там очень дешёвые и команды почти ничего с них не получают, все, кроме "Баварии" (обвешанной спонсорами) просто по умолчанию должны продавать игроков постоянно, чтобы хоть как-то сводить концы с концами.
Гость
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