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Лёв может возглавить сборную Турции

вчера, 08:44

В сборной Турции сменится главный тренер.

По информации источника, руководство Федерации футбола страны приняло решение расстаться со Штефаном Кунцем, о чём уведомило специалиста. Отмечается, что проинформировали только наставника, а его помощникам об этом не сообщили. По слухам, на следующий матч отбора к Евро-2024 с Хорватией в октябре команду может вывести ассистент Кунца Кенан Кочак.

Сообщается, что если ставка будет сделана на местного тренера, то фаворитом в этом случае будет Абдулла Авчи. Если же выбор падёт на иностранца, тогда наиболее вероятным кандидатом может стать Йоахим Лёв, с 2006 по 2021 год работавший в национальной команде Германии.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 15:03
Главное перед трансляцией матчей связывать ему руки, чтобы не ковырялся где попало..))
adekvat
adekvat ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 09:42
А почему бы и нет, можно было бы попробовать.
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:09
Турок будет тренировать свой местный.
протон
протон
вчера в 08:58
Туркам подошел бы ,кстати, Черчесов.
6saqgrup63r7
6saqgrup63r7
вчера в 08:58
Для турок это было бы круто
shlomo2
shlomo2
вчера в 08:49
Не думаю что Лёв согласиться тренировать Турков...
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