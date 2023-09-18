Лёв может возглавить сборную Турции

В сборной Турции сменится главный тренер.
По информации источника, руководство Федерации футбола страны приняло решение расстаться со Штефаном Кунцем, о чём уведомило специалиста. Отмечается, что проинформировали только наставника, а его помощникам об этом не сообщили. По слухам, на следующий матч отбора к Евро-2024 с Хорватией в октябре команду может вывести ассистент Кунца Кенан Кочак.
Сообщается, что если ставка будет сделана на местного тренера, то фаворитом в этом случае будет Абдулла Авчи. Если же выбор падёт на иностранца, тогда наиболее вероятным кандидатом может стать Йоахим Лёв, с 2006 по 2021 год работавший в национальной команде Германии.