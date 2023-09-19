В Милане на фаната «Ньюкасла» напали с ножом

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вчера, 15:58

В Милане напали на болельщика «Ньюкасла».

Вчера вечером на 58-летнего Эдди Маккея с ножом напала группа людей в балаклавах, нанеся ему удары по спине и рукам. Сообщается, что мужчина находится в стабильном состоянии.

Полиция итальянского города в своём заявлении сообщила следующее:

Жертва была с другом, предположительно они столкнулись с группой из семи-восьми человек. Неизвестно, была ли эта группа итальянцами или иностранцами. Полиция начала расследование, чтобы попытаться выяснить, что именно произошло, мотивы и найти виновных.

Сегодня пройдёт матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Миланом» и «Ньюкаслом».