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В Милане на фаната «Ньюкасла» напали с ножом

вчера, 15:58
МиланЛоготип футбольный клуб Милан0 : 0Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

В Милане напали на болельщика «Ньюкасла».

Вчера вечером на 58-летнего Эдди Маккея с ножом напала группа людей в балаклавах, нанеся ему удары по спине и рукам. Сообщается, что мужчина находится в стабильном состоянии.

Полиция итальянского города в своём заявлении сообщила следующее:

Жертва была с другом, предположительно они столкнулись с группой из семи-восьми человек. Неизвестно, была ли эта группа итальянцами или иностранцами. Полиция начала расследование, чтобы попытаться выяснить, что именно произошло, мотивы и найти виновных.

Сегодня пройдёт матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Миланом» и «Ньюкаслом».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:08
Итальянцы, греки, турки это конечно что-то! А говорят что у нас беспредел…
yeh566v6dzjh
yeh566v6dzjh
вчера в 18:38
Разогреваются болельщики перед матчем
Naherger
Naherger
вчера в 17:15
Видимо,его там давно ждали...
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 16:48
58 лет, это пожилой человек. А люди звери
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:12
Ну это не какие ворота не лезет!!!
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