Почеттино отреагировал на свист фанатов в матче с «Борнмутом»

Главный тренер «Челси» высказался о свисте фанатов после матча АПЛ против «Борнмута» (0:0).

Когда тратишь деньги, появляются цели. Если вы не побеждаете, вполне нормально, что болельщики огорчены. Но я могу сказать фанатам, что есть обстоятельства, которые мы не способны изменить. Мы не можем изменить реальность. У нас слишком много травмированных. У нас будет сильный состав, когда все будут вместе. Когда будем здоровы, сможем претендовать на все.

Мы можем рассчитывать не на всех футболистов с начала сезона. Что тут поделать?

Думаю, тут нечего сказать. Фанаты могут делать что угодно. А мы знаем, как необходимо действовать. Наша вера сильна, но на сегодняшний день у нас 12 травмированных игроков. На скамейке 3-4 молодых парня. Мне начать плакать? Мне начать жаловаться? Мне нужно с этим смириться, принять этот вызов и сохранять оптимизм.

Мы делаем больше, чем люди могли бы ожидать. Но от «Челси» ждут только побед.