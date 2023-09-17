Почеттино отреагировал на свист фанатов в матче с «Борнмутом»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о свисте фанатов после матча АПЛ против «Борнмута» (0:0).
Когда тратишь деньги, появляются цели. Если вы не побеждаете, вполне нормально, что болельщики огорчены. Но я могу сказать фанатам, что есть обстоятельства, которые мы не способны изменить. Мы не можем изменить реальность. У нас слишком много травмированных. У нас будет сильный состав, когда все будут вместе. Когда будем здоровы, сможем претендовать на все.
Мы можем рассчитывать не на всех футболистов с начала сезона. Что тут поделать?
Думаю, тут нечего сказать. Фанаты могут делать что угодно. А мы знаем, как необходимо действовать. Наша вера сильна, но на сегодняшний день у нас 12 травмированных игроков. На скамейке 3-4 молодых парня. Мне начать плакать? Мне начать жаловаться? Мне нужно с этим смириться, принять этот вызов и сохранять оптимизм.
Мы делаем больше, чем люди могли бы ожидать. Но от «Челси» ждут только побед.
Фанаты давно поняли, что могут делать, что угодно, но лучше им об этом не напоминать.
И не отменишь приличное количество травм, но у вас на 62й минуте купленного за 100 миллионов Мудрика заменил купленный за 50 миллионов Палмер всё же, это половина стоимости всего состава "Борнмута"))
Фанаты давно поняли, что могут делать, что угодно, но лучше им об этом не напоминать.
И не отменишь приличное количество травм, но у вас на 62й минуте купленного за 100 миллионов Мудрика заменил купленный за 50 миллионов Палмер всё же, это половина стоимости всего состава "Борнмута"))