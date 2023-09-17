Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Почеттино отреагировал на свист фанатов в матче с «Борнмутом»

вчера, 21:27

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о свисте фанатов после матча АПЛ против «Борнмута» (0:0).

Когда тратишь деньги, появляются цели. Если вы не побеждаете, вполне нормально, что болельщики огорчены. Но я могу сказать фанатам, что есть обстоятельства, которые мы не способны изменить. Мы не можем изменить реальность. У нас слишком много травмированных. У нас будет сильный состав, когда все будут вместе. Когда будем здоровы, сможем претендовать на все.

Мы можем рассчитывать не на всех футболистов с начала сезона. Что тут поделать?

Думаю, тут нечего сказать. Фанаты могут делать что угодно. А мы знаем, как необходимо действовать. Наша вера сильна, но на сегодняшний день у нас 12 травмированных игроков. На скамейке 3-4 молодых парня. Мне начать плакать? Мне начать жаловаться? Мне нужно с этим смириться, принять этот вызов и сохранять оптимизм.

Мы делаем больше, чем люди могли бы ожидать. Но от «Челси» ждут только побед.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Фанаты «Аль-Хиляля» встретили Митровича особым баннером
Вчера, 21:36 Фото
Фанаты МЮ скандировали «Viva Ronaldo» во время матча с «Брайтоном»
16 сентября
Фанаты «Аль-Хиляля» вывесили баннер в честь Неймара
16 сентября Фото
ОфициальноНа матч «Сахалинца» и «Амкала» в Медиалиге проданы все билеты
15 сентября
«Манчестер Сити» продал все доступные билеты на домашние игры Премьер-Лиги
13 сентября
Фанат сборной Аргентины каждый день выбегает на улицу с флагом
12 сентября
Все комментарии
Comentarios
Comentarios
вчера в 23:19
Балабол
протон
протон
вчера в 23:15
Болельщикам Челси нужно следить за карьерой Поччетино в ТТХ, где он показал, что его сила на дистанции, когда игроки росли вместе с ним. Сейчас аналогичная ситуация, когда есть обширный выбор молодых и талантливых, но проблема в том, что времени никто не даст (на бумаге все так и выглядит). Ну как по мне, то Поч заслуживает доверия, просто под таким давлением работать ему будет сложно и неизвестно, готов ли он к этому.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 22:46
Уже?.. Или пора?..
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 21:57
"Фанаты могут делать что угодно. А мы знаем, что нужно делать."

Фанаты давно поняли, что могут делать, что угодно, но лучше им об этом не напоминать.

И не отменишь приличное количество травм, но у вас на 62й минуте купленного за 100 миллионов Мудрика заменил купленный за 50 миллионов Палмер всё же, это половина стоимости всего состава "Борнмута"))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 