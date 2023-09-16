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Фанаты МЮ скандировали «Viva Ronaldo» во время матча с «Брайтоном»

вчера, 22:40
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 3Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

Фанаты «Манчестер Юнайтед» поддержали экс-нападающего команды Криштиану Роналду, ныне выступающего за саудовский «Аль-Наср».

Болельщики во время матча 5-го тура АПЛ с «Брайтоном» (1:3) скандировали «Viva Ronaldo».

Также отмечается, что фанаты МЮ выразили недовольство решением главного тренера Эрика тен Хага убрать с игры форварда Расмуса Хёйлунда, которого на 64-й минуте заменил Антони Марсьяль. Манкунианцы на тот момент проигрывали 0:2.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 07:59
Фанаты соскучились по Роналду !
balalay
balalay
сегодня в 06:04
Роналду не показатель, он просто 14ок... показатель - на поле создается, если игроки не бегают получая по полмиллиона долларов в месяц, то разбираться с этим должен даже не тренер, а хозяин клуба, выкидывая их на помойку одного за другим, зачем ты подписывал контракт если хочешь только пердеть на газон всю жизнь?
Вот черепашка в ПСЖ - он постоянно бастует по зарплате и выбирает себе какие то гроши - но он пашет как 33 Санчо и 25 Роналдо.
FenixSL
FenixSL
сегодня в 00:21, ред.
что вообще за клоунский состав у МЮ
на моей памяти просто худшая команда
столь большой клуб не может себе позволить такие ошибки
тен хага и ряд людей структуры клуба должны убрать
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 23:53
Если я не ошибаюсь, в 2022 году с Роналду МЮ и проиграл Брайтону 4:0. Брайтон сам клуб хорош...
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 23:09
Местные "ультрас" захотели опять в ЛЕ.. Соскучились по "Шерифам".. Бывает.. А-ха-ха-ха.. 😄🍓..
lNGMAN
lNGMAN ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 23:08
Он убрал роналду,все говорят что он умный ........
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 22:44
Фанаты у МЮ умнее чем тренер!! 7 Хаг скоро всю команду развалит. Пора его уволить пока не поздно. Чем руководство думает??
Гость
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