Фанаты МЮ скандировали «Viva Ronaldo» во время матча с «Брайтоном»

Фанаты «Манчестер Юнайтед» поддержали экс-нападающего команды Криштиану Роналду, ныне выступающего за саудовский «Аль-Наср».
Болельщики во время матча 5-го тура АПЛ с «Брайтоном» (1:3) скандировали «Viva Ronaldo».
Также отмечается, что фанаты МЮ выразили недовольство решением главного тренера Эрика тен Хага убрать с игры форварда Расмуса Хёйлунда, которого на 64-й минуте заменил Антони Марсьяль. Манкунианцы на тот момент проигрывали 0:2.
Вот черепашка в ПСЖ - он постоянно бастует по зарплате и выбирает себе какие то гроши - но он пашет как 33 Санчо и 25 Роналдо.
Вот черепашка в ПСЖ - он постоянно бастует по зарплате и выбирает себе какие то гроши - но он пашет как 33 Санчо и 25 Роналдо.
на моей памяти просто худшая команда
столь большой клуб не может себе позволить такие ошибки
тен хага и ряд людей структуры клуба должны убрать
на моей памяти просто худшая команда
столь большой клуб не может себе позволить такие ошибки
тен хага и ряд людей структуры клуба должны убрать