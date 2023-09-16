Фанаты МЮ скандировали «Viva Ronaldo» во время матча с «Брайтоном»

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вчера, 22:40

Фанаты «Манчестер Юнайтед» поддержали экс-нападающего команды , ныне выступающего за саудовский «Аль-Наср».

Болельщики во время матча 5-го тура АПЛ с «Брайтоном» (1:3) скандировали «Viva Ronaldo».