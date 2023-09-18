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Болельщики «Осасуны» желали смерти Гринвуду

вчера, 08:59
ХетафеЛоготип футбольный клуб Хетафе3 : 2Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)ОсасунаМатч завершен

Нападающий Мэйсон Гринвуд дебютировал за «Хетафе» в матче 5-го тура Ла Лиги с «Осасуной» (3:2).

Форвард появился на поле на 77-й минуте встречи, заменив Хуана Латасу. Некоторые болельщики «Осасуны» делали скандирования, в которых призывали игрока умереть, но англичанина поддерживали местные фанаты. Футболист заработал угловой при счёте 2:2, после которого полузащитник Неманья Максимович забил победный мяч на 86-й минуте.

Испанский клуб арендовал Гринвуда в начале сентября у «Манчестер Юнайтед». Мэйсон сыграл в официальном матче впервые с января 2022 года. В феврале 2023-го с него сняли все обвинения.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ kazakoff (раскрыть)
вчера в 12:33
Конечно, они используют эту инфу, но просто как повод)
kazakoff
kazakoff ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:31
Ну либо это связано с его "делами" в Англии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ kazakoff (раскрыть)
вчера в 11:09
Не злость, просто Испания в принципе самая в плане этикета плохая страна Европы из более-менее цивилизованных. Там норма и желать смерти, и ухать на негров и т.п. Если можно чем-нибудь спровоцировать футболиста, они будут это делать.
kazakoff
kazakoff
вчера в 10:05
Из-за чего такая злость на него в Испании?
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 09:46
Горячие испанские парни.
nubom
nubom
вчера в 09:29
Иногда, это счастливая удача...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:01
Наказать клуб Осасуна за такие выкрики!!!
Гость
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