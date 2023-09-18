Болельщики «Осасуны» желали смерти Гринвуду

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вчера, 08:59

Нападающий дебютировал за «Хетафе» в матче 5-го тура Ла Лиги с «Осасуной» (3:2).

Форвард появился на поле на 77-й минуте встречи, заменив Хуана Латасу. Некоторые болельщики «Осасуны» делали скандирования, в которых призывали игрока умереть, но англичанина поддерживали местные фанаты. Футболист заработал угловой при счёте 2:2, после которого полузащитник Неманья Максимович забил победный мяч на 86-й минуте.

Испанский клуб арендовал Гринвуда в начале сентября у «Манчестер Юнайтед». Мэйсон сыграл в официальном матче впервые с января 2022 года. В феврале 2023-го с него сняли все обвинения.