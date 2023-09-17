Фанаты «Аль-Хиляля» встретили Митровича особым баннером

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вчера, 21:36

Фанаты клуба «Аль-Хиляль» особым баннером поприветствовали новичка команды — нападающего .

В своем послании болельщики вспомнили, что серб стал лучшим бомбардиром Лиги Наций 2022/23, забив 6 голов. Столько же мячей на свой счет тогда записал норвежец Эрлинг Холанд.

Сам футболист ранее высказался о данном трансфере: