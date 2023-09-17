Фанаты «Аль-Хиляля» встретили Митровича особым баннером

Фанаты клуба «Аль-Хиляль» особым баннером поприветствовали новичка команды — нападающего Александара Митровича.
В своем послании болельщики вспомнили, что серб стал лучшим бомбардиром Лиги Наций 2022/23, забив 6 голов. Столько же мячей на свой счет тогда записал норвежец Эрлинг Холанд.
Сам футболист ранее высказался о данном трансфере:
Я получил предложение «Аль-Хиляля» и обсудил с семьей, отказаться было невозможно.
Не скучаю по Англии, я играл там долгие годы. Рад присоединиться к топ-клубу, «Аль-Хиляль» похож на «Реал» в Европе.