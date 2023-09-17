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Фанаты «Аль-Хиляля» встретили Митровича особым баннером

вчера, 21:36

Фанаты клуба «Аль-Хиляль» особым баннером поприветствовали новичка команды — нападающего Александара Митровича.

В своем послании болельщики вспомнили, что серб стал лучшим бомбардиром Лиги Наций 2022/23, забив 6 голов. Столько же мячей на свой счет тогда записал норвежец Эрлинг Холанд.

Сам футболист ранее высказался о данном трансфере:

Я получил предложение «Аль-Хиляля» и обсудил с семьей, отказаться было невозможно.

Не скучаю по Англии, я играл там долгие годы. Рад присоединиться к топ-клубу, «Аль-Хиляль» похож на «Реал» в Европе.

Фанаты «Аль-Хиляля» встретили Митровича особым баннером

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 03:45
Фанаты конечно рады что к ним едут такие крутые игроки. Митрович и в Апл стабильно каждый год забевал и за сборную. Теперь будет радовать нас своей игрой в Саудовской Аравии.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:27
Неплохо играет этот парень.
e5yxwmxvawqc
e5yxwmxvawqc
вчера в 22:18
Ещё одна надежда фанатов Аль Хиляла
Гость
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