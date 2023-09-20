Бальде продлил контракт с «Барселоной». Отступные – миллиард евро

Защитник Алехандро Бальде продлил договор с «Барселоной» до 2028 года.
Сумма отступных составит 1 миллиард евро. За основную команду каталонцев игрок дебютировал в 2021 году.
Необходимые документы будут подписаны 21 сентября.
Защитник Алехандро Бальде продлил договор с «Барселоной» до 2028 года.
Сумма отступных составит 1 миллиард евро. За основную команду каталонцев игрок дебютировал в 2021 году.
Необходимые документы будут подписаны 21 сентября.
очередь то за ним безумная...
очередь то за ним безумная...