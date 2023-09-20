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Бальде продлил контракт с «Барселоной». Отступные – миллиард евро

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Agamaga...........
Agamaga...........
вчера в 18:01
Только так можно послать на три буквы шейхов, которые приходят с деньгами за молодыми талантами.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 16:20
Павлиний хвост - на деле веник
Ванечка
Ванечка
вчера в 16:04
Наверное это самые большие отступные... попадет в книгу рекордов...:)))
Kolenok
Kolenok
вчера в 15:33
Наш подороже будет.
ТерSpark
ТерSpark
вчера в 15:24
А где наш спартаковский Дальше? Куда он перешёл?
Futurista
Futurista
вчера в 14:56
Ради прикола шейх бы купил за лярд, чтобы каталонцы с ума сходили что двушку не поставили)...
s3zv6n26t28n
s3zv6n26t28n
вчера в 14:54
Вряд ли найдётся такой мегабальде, который на это поведётся
FenixSL
FenixSL
вчера в 14:46
ну наверное миллиард и сдержит шейхов, да
очередь то за ним безумная...
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