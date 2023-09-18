Карпин отреагировал на ситуацию с Литвиновым

Главный тренер сборной России прокомментировал слова наставника «Спартака» , который перед матчем 8-го тура РПЛ с «Сочи» объяснил отсутствие в заявке команды на игру защитника следующим образом:

Перед отправкой в национальную команду у игрока было повреждение, о котором в клубе знали и говорили, тем не менее он отыграл 90 минут за сборную.

Позже старший врач сборной России Владимир Хайтин ответил, что в национальной команде не получали просьб или рекомендаций клуба об отстранении футболиста от тренировочного процесса. После окончания встречи Абаскаль заявил, что «Спартак» предупреждал национальную команду о повреждении Литвинова.

Абаскаль либо намеренно вводит в заблуждение общественность, либо не владеет информацией. И то, и другое, как вы понимаете, не очень хорошо.

Если говорить по существу, то на все вопросы, поднятые Абаскалем, уже ответил старший врач сборной Владимир Хайтин. Причём он основывался не на каких‑то ощущениях или словах, а на официальной переписке, существующей между врачами сборной России и «Спартака», на фактах. Не хотелось бы устраивать «желтуху» и выкладывать все эти документы на всеобщее обозрение, это не очень этично, но, если будет необходимо, мы это обязательно сделаем.

Было ли какое‑то общение между мной или моими ассистентами с Абаскалем до либо после сбора? В том‑то и дело, что нет. Как не было ни просьб, ни рекомендаций по Литвинову от «Спартака». Послушайте, мы не раз заявляли, что не ставим цели выиграть матчи любой ценой. Наоборот, если существует хоть минимальный риск усугубить повреждение, то без вопросов освобождаем игроков от участия в сборах.