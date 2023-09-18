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Карпин отреагировал на ситуацию с Литвиновым

вчера, 16:58

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал слова наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля, который перед матчем 8-го тура РПЛ с «Сочи» объяснил отсутствие в заявке команды на игру защитника Руслана Литвинова следующим образом:

Перед отправкой в национальную команду у игрока было повреждение, о котором в клубе знали и говорили, тем не менее он отыграл 90 минут за сборную.

Позже старший врач сборной России Владимир Хайтин ответил, что в национальной команде не получали просьб или рекомендаций клуба об отстранении футболиста от тренировочного процесса. После окончания встречи Абаскаль заявил, что «Спартак» предупреждал национальную команду о повреждении Литвинова.

Абаскаль либо намеренно вводит в заблуждение общественность, либо не владеет информацией. И то, и другое, как вы понимаете, не очень хорошо.

Если говорить по существу, то на все вопросы, поднятые Абаскалем, уже ответил старший врач сборной Владимир Хайтин. Причём он основывался не на каких‑то ощущениях или словах, а на официальной переписке, существующей между врачами сборной России и «Спартака», на фактах. Не хотелось бы устраивать «желтуху» и выкладывать все эти документы на всеобщее обозрение, это не очень этично, но, если будет необходимо, мы это обязательно сделаем.

Было ли какое‑то общение между мной или моими ассистентами с Абаскалем до либо после сбора? В том‑то и дело, что нет. Как не было ни просьб, ни рекомендаций по Литвинову от «Спартака». Послушайте, мы не раз заявляли, что не ставим цели выиграть матчи любой ценой. Наоборот, если существует хоть минимальный риск усугубить повреждение, то без вопросов освобождаем игроков от участия в сборах.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 22:15
Очная встреча Спартака с Ростовом будет от ножа и с искрами после этой словесной перепалки
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:53
Литвинов отыграл весь матч, никаких жалоб на здоровье от него ни во время сборов, ни перед игрой не было. Поэтому все словеса тренера "Спартака" о травме футболиста ушли в пустоту. Уверен, что если бы от него поступила хотя бы одна жалоба на самочувствие, врачи и тренер не выпустили бы его на поле. И здесь В.Хайтин прав. А вообще, раздули из мухи слона. Очевидно, все проблемы в клубе и сборной решены, и заняться больше нечем, как пустословить.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 19:29
Насчёт Абаскаля, я напомню, он уже зарекомендовал себя несколькими забавными утверждениями как человек, который не отвечает за свои слова и представляет на ровном месте то, чего нет.

Поэтому, несмотря на мои слова выше и на то, что Карпин в целом вовсе не без греха и человек весьма мстительный и, возможно, не всегда правдивый (ситуация с якобы просьбой Дзюбы не вызывать его по национальным мотивам, которую Дзюба опровергал и которая могла именно Дзюбе с учётом ситуации нанести огромный ущерб, и Валерий не мог об этом не знать, что, когда он зачем-то озвучил это публично, это однозначно была грязная подстава Артёма независимо от того, говорил он это или нет, потому что он 100% если даже и говорил просил Карпина об этом не распространяться), тут веры Абаскалю не может быть.
q8bt2263dp4f
q8bt2263dp4f
вчера в 18:18
Карпин приложил руки к развалу СМ и продолжает это делать! Не тренер он, скандалист!
Mekail
Mekail
вчера в 17:55
Ну с начало один перекладывает с больной головы на здоровую, потом этим занимается другой...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:48
Карпина тоже нельзя тут рассматривать как непредвзятого человека, учитывая его большую обиду на "Спартак" (и на "Лукойл", который как был при Федуне, так и остаётся владельцем команды).
lotsman
lotsman
вчера в 17:42
Либо кто то из них врёт, либо врут все сразу.
протон
протон
вчера в 17:09
Абаскалю надо снижать градус своих эмоций. Очень не нравится постоянная апелляция к судьям с "просьбой" показать карточку, интервью "на нервах"
Да и Литвинова делают заложником ситуации, сейчас ещё парочку матчей отсидит на скамейке, хотя по уровню игры выходить в старте должен на каждый матч.
Если Абаскаль знал о травме Литвинова, что подтверждено самим Литвовым в интервью, то его наезд на сборную совершенно не оправдан. Либо Абаскаль не владеет всей информацией, либо это попытка переложить ответственность с больной головы на здоровую.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:06
Сам Литвинов виноват уж видимо очень хотел сыграть за сборную
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:05
Абаскаль сам себя поставил в неудобное положение.
Сказал явно не подумав, не проверив данную информация.
Для чего он это сделал не понятно.
Что самое интересное сразу же сам Литвинов опроверг слова Абаскаля, а вот теперь ещё и пощёчину от Карпина получил.
Абаскаля нам представляли как умного человека, а на поверку оказался прямолинейным и глупым человеком.
Гость
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