В «Спартаке» высказались о травме Литвинова и словах Абаскаля

Глава пресс-службы «Спартака» высказался о травме полузащитника сборной России Руслана Литвинова и о словах главного тренера московского клуба о сборной России.

Мы хотели бы закрыть тему с травмой Литвинова в сборной и не продолжать полемику. У каждого своя правда. Всё сказали после предыдущего матча. Неизвестно, пропустит ли Литвинов матч с «Динамо». Сейчас он работает индивидуально. Тренерский и медицинский штаб будет принимать совместное решение.