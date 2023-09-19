В «Спартаке» высказались о травме Литвинова и словах Абаскаля

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о травме полузащитника сборной России Руслана Литвинова и о словах главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля о сборной России.
Мы хотели бы закрыть тему с травмой Литвинова в сборной и не продолжать полемику. У каждого своя правда. Всё сказали после предыдущего матча. Неизвестно, пропустит ли Литвинов матч с «Динамо». Сейчас он работает индивидуально. Тренерский и медицинский штаб будет принимать совместное решение.
А кто это многие? Не болельщики ли Спартака, которые поняли, что их тренер накосячил и пора об этом забыть?
Нет, я считаю, что подобного забывать нельзя, а нужно в добавок официальное извинения от самого Абаскаля.
Да и вопрос почему Абаскаля не вызвали на КДК по поводу ложного обвинения и дискредитации сборной России по футболу?
Если Абаскаля подставили, то тогда уже клуб должен приносить извинения, хотя он это обязан в любом случае сделать, а не поджав хвост произнести, что больше не надо разбирать, а мы всё сказали.
Почему не надо разбираться?
Как раз таки надо!!! Сборную обвинили, так пусть докажут.
Карпин уже высказался, что готов предоставить всю переписку, Литвинов уже сказал, что он сам умолчал и никого не предупреждал о травме, а Спартак предлагает остаться при своем мнении.
Вопрос кто слился из троицы "Сборная, Литвинов, Спартак"?
А кто это многие? Не болельщики ли Спартака, которые поняли, что их тренер накосячил и пора об этом забыть?
Нет, я считаю, что подобного забывать нельзя, а нужно в добавок официальное извинения от самого Абаскаля.
Да и вопрос почему Абаскаля не вызвали на КДК по поводу ложного обвинения и дискредитации сборной России по футболу?
Если Абаскаля подставили, то тогда уже клуб должен приносить извинения, хотя он это обязан в любом случае сделать, а не поджав хвост произнести, что больше не надо разбирать, а мы всё сказали.
Почему не надо разбираться?
Как раз таки надо!!! Сборную обвинили, так пусть докажут.
Карпин уже высказался, что готов предоставить всю переписку, Литвинов уже сказал, что он сам умолчал и никого не предупреждал о травме, а Спартак предлагает остаться при своем мнении.
Вопрос кто слился из троицы "Сборная, Литвинов, Спартак"?
Руководство не поддержала главного тренера, значит кредит доверия иссяк и уже занесён над Абоскалем "Дамоклов меч"., хотя жаль будет терять такого тренера в Спартаке, он так ему подходит.
Руководство не поддержала главного тренера, значит кредит доверия иссяк и уже занесён над Абоскалем "Дамоклов меч"., хотя жаль будет терять такого тренера в Спартаке, он так ему подходит.