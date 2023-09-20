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«Бавария» обыграла «Манчестер Юнайтед» в ЛЧ в матче с семью голами

вчера, 23:53
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«Бавария» обыграла «Манчестер Юнайтед» (4:3) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

На 28-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Баварии» Лерой Сане. На 32-й минуте Серж Гнабри удвоил преимущество хозяев поля. На 49-й минуте нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунд отыграл один мяч. На 53-й минуте форвард «Баварии» Харри Кейн с пенальти отправил третий гол в ворота МЮ. На 88-й минуте голом отметился полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро. В дополнительное ко второму тайму время нападающий «Баварии» Матис Тель снова удвоил преимущество хозяев, однако спустя три минуты Каземиро оформил дубль.

В следующем матче ЛЧ «Бавария» сыграет против «Копенгагена», а «Манчестер Юнайтед» — против «Галатасарая».

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Стадион «Альянц Арена»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Бавария»
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Все комментарии
Palex
Palex ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 10:25
Строго судить не будем. Я этот матч уже пересмотрел спокойно, без эмоций. Бавария играла, процентов на 60 своих возможностей. Когда надо, добавляли и в скорости и в движении,создавали моменты, когда надо, сбавляли обороты. Сильнее эта Бавария, чем МЮ и это объективно.
sihafazatron
sihafazatron ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 10:05, ред.
Да он вчера Онану на ворота ставил, а тот уйти уже хотел))
Van Vanovich
Van Vanovich ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 09:49
Я тоже не видел, чтобы игроки выпрыгивали как солдатики прижимая руки к туловищу. Ладно когда в стенке стоишь и ты готовишься к этому.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 09:43
Мю был сильнее
DXTK
DXTK
сегодня в 08:20
Ну что в МЮ сказывается все же уход Де Хеи, что в чемпионате, что в этом матче пропускают просто кучу мячей. А Бавария могла бы и по надежней сыграть, слишком много позволила сопернику создать и реализовать, но тем не менее победили.
aNOOBis
aNOOBis ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 07:03
На нынешнем временном отрезке вполне справедливо. Брайтон выглядит чудесно.
aNOOBis
aNOOBis ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 07:01
Если в команде Кейн, как не дать пенальти :-)
Вообще, злословлю, игру не смотрел
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 06:30
Кто-нибудь посмотрит счет с утра и подумает, что пропустил такой отличный матч, столько голов, такая интрига.....
На самом деле много голов из-за слабой игры защиты и вратарей. Интриги никакой не было, мю за 1 тайм -0 опасных действий. Бавария в кошки-мышки играла по сути.
Ну и пенальти полносттю липовый. Речь даже не о том, была ли рука в естественном положении или нет, речь о том, что мяч попал в руку с близкого расстояния и Эриксее просто не мог успеть ее убрать. В таком случае, это отличныц прецедент всегда специально пулять мячом по рукам соперника, раз это пенальти.
Судья дилетант и этим испортил игру.
112910415
112910415
сегодня в 06:15
проблемы у Баварии, проблемы !
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:57
Все бы матчи заканчивались с таким счётом.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 04:42
Жаль, что Бавария выиграла
Igo0rek
Igo0rek ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 04:42
Вы не правильно понимаете правило естественного положения рук. Естественное положение, это положение рук при беге, ходьбе и стоянии на месте. Прыжок в эту когорту не входит.
salleeh
salleeh
сегодня в 00:49
Для Баварии такая победа сравни поражению. С точки зрения тренерских решений тоже всё плохо, сделал все замены в группе атаки и не одну в защите, хотя Лаймер играл уже на ободах. Вместо Ульрайха можно ставить какой нибудь пенёк, результат будет такой же, вратарь абсолютно нулевой, пытается сложиться, когда можно ногами отбить.🤷🏻‍♂️ Ну есть приобретение из Израиля, пусть станет в рамку, хуже точно не будет… С группы Бавария выйдет, но в плей-офф проблему вратаря нужно будет решить…
амурец
амурец
сегодня в 00:28
Веселенькая игра
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 00:28, ред.
А если пошутковать, то виновник найден)))
Capral
Capral
сегодня в 00:14
Нет слов, что творится в защите Баварии!!! Первый гол МЮ из центра штрафной, в окружении трех защитников Баварии и при их полном попустительстве!!! Второй гол, вообще- лежа на земле, просто ткнул мяч мимо защитника Баварии, который смотрел на происходящее.... Ну а третий- чисто вратарский! Если в центре, игра у Баварии худо-бедно неплохо, в атаке креатив и остроту создают, то бардак в обороне- просто пугающий. Но пугает еще и то, что уже не первая игра Мюнхена в защите- дырявая и безответственная, и повторяется всё это из матча к матчу. Такой МЮ как сегодня- надо выносить легко и непринужденно, но сегодняшней Баварии- это не под силу. У Тухеля работы непочатый край. Дай БОГ, ему справиться, преодолеть трудности и проблемы, а их у Баварии, больше чем много!!!
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 00:08
Регилон, светлое пятно МЮ, когда пошли голы, Каземиро сво1 забил, нато он и лучший опарник, вратарский гол первый, Онана по привычке ловит, а надо отбивать, второй гол привет защите, третий пенальти, спорный, но такое ставят, (Кроме Зенита наверное) хороший матч для немцкв, МЮ в роли догоняющих
sihafazatron
sihafazatron ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 00:08
Качели? Ничья?
Блин, походу мы разные матчи смотрели))
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 00:06
Игра однозначно порадовала болельщиков.
Вопрос в другом: был ли пенальти? Для меня, как нейтрального болельщика, нет, т.к. игрок выпрыгивал, поэтому выставлял руку в естественном положении при прыжке ( но есть никому непонятное правило об увеличении площади тела).
В целом игра смотрибильна, качели были в обе стороны, но более справедливый итог был бы ничейный.
P.S.: высказал свое мнение, не судите строго.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 00:06
Бавария по игре хороша.. МЮ небезнадежен.. Безнадёжен только Онана ..
A.S.A
A.S.A ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 00:01
МЮ могло....))))зачетно
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:58
Короче Брайтон>Бавария!))))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:54
Опять увидел игру без тренеров, понятно, что "Бавария" раскатывала при своей физе и габаритах, зная, что у МЮ нет обороны, но при этом МЮ могло и в первом тайме два гола забивать, в общем, опять непоказательный матч. Сане опять всю игру мяч возит, Мусиала себе гол привёз, всё по классике.

Учитывая, что у МЮ уже Регилон в основу попал, победа 4-3 это почти поражение, только победа. В общем, ярко, но бестолково с обоих сторон.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:54
Счет не по игре! Но было весело, спасибо командам!)))
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