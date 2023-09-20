«Бавария» обыграла «Манчестер Юнайтед» в ЛЧ в матче с семью голами

«Бавария» обыграла «Манчестер Юнайтед» (4:3) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
На 28-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Баварии» Лерой Сане. На 32-й минуте Серж Гнабри удвоил преимущество хозяев поля. На 49-й минуте нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунд отыграл один мяч. На 53-й минуте форвард «Баварии» Харри Кейн с пенальти отправил третий гол в ворота МЮ. На 88-й минуте голом отметился полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро. В дополнительное ко второму тайму время нападающий «Баварии» Матис Тель снова удвоил преимущество хозяев, однако спустя три минуты Каземиро оформил дубль.
В следующем матче ЛЧ «Бавария» сыграет против «Копенгагена», а «Манчестер Юнайтед» — против «Галатасарая».
Вопрос в другом: был ли пенальти? Для меня, как нейтрального болельщика, нет, т.к. игрок выпрыгивал, поэтому выставлял руку в естественном положении при прыжке ( но есть никому непонятное правило об увеличении площади тела).
В целом игра смотрибильна, качели были в обе стороны, но более справедливый итог был бы ничейный.
P.S.: высказал свое мнение, не судите строго.
Вопрос в другом: был ли пенальти? Для меня, как нейтрального болельщика, нет, т.к. игрок выпрыгивал, поэтому выставлял руку в естественном положении при прыжке ( но есть никому непонятное правило об увеличении площади тела).
В целом игра смотрибильна, качели были в обе стороны, но более справедливый итог был бы ничейный.
P.S.: высказал свое мнение, не судите строго.