«Бавария» обыграла «Манчестер Юнайтед» в ЛЧ в матче с семью голами

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вчера, 23:53

«Бавария» обыграла «Манчестер Юнайтед» (4:3) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

На 28-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Баварии» Лерой Сане. На 32-й минуте Серж Гнабри удвоил преимущество хозяев поля. На 49-й минуте нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунд отыграл один мяч. На 53-й минуте форвард «Баварии» Харри Кейн с пенальти отправил третий гол в ворота МЮ . На 88-й минуте голом отметился полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро. В дополнительное ко второму тайму время нападающий «Баварии» Матис Тель снова удвоил преимущество хозяев, однако спустя три минуты Каземиро оформил дубль.