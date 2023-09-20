«Урал» выиграл у «Локомотива» в Кубке России по итогам серии пенальти

«Урал» оказался сильнее «Локомотива» в матче 4-го тура Пути РПЛ Кубка России по итогам серии пенальти (0:0 и 4:2 по пенальти).
После поединка «Урал» занимает 3-е место в группе В (5 очков), «Локомотив» лидирует (7 баллов).
В другой встрече турнира ЦСКА победил «Сочи».
В Краснодаре хозяева и гости нанесли 26 ударов по воротам 11-15 соответственно, из них в створ 8 и 10, плюс подали 20 угловых на двоих(12-8), в то время, как в Екатеринбурге 15 ударов всего (5-10), а в створ 10(4-6), и по угловым 8(3-5). Как говорится почувствуйте разницу. Болейте за своих. а не против чужих!
В Краснодаре хозяева и гости нанесли 26 ударов по воротам 11-15 соответственно, из них в створ 8 и 10, плюс подали 20 угловых на двоих(12-8), в то время, как в Екатеринбурге 15 ударов всего (5-10), а в створ 10(4-6), и по угловым 8(3-5). Как говорится почувствуйте разницу. Болейте за своих. а не против чужих!