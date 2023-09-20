«Урал» выиграл у «Локомотива» в Кубке России по итогам серии пенальти

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вчера, 17:08

«Урал» оказался сильнее «Локомотива» в матче 4-го тура Пути РПЛ Кубка России по итогам серии пенальти (0:0 и 4:2 по пенальти).

После поединка «Урал» занимает 3-е место в группе В (5 очков), «Локомотив» лидирует (7 баллов).