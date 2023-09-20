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«Урал» выиграл у «Локомотива» в Кубке России по итогам серии пенальти

вчера, 17:08
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗакончился после серии пенальти

«Урал» оказался сильнее «Локомотива» в матче 4-го тура Пути РПЛ Кубка России по итогам серии пенальти (0:0 и 4:2 по пенальти).

После поединка «Урал» занимает 3-е место в группе В (5 очков), «Локомотив» лидирует (7 баллов).

В другой встрече турнира ЦСКА победил «Сочи».

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Источник: soccer.ru Фото: Артем Гусев - Soccer.ru
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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ Паровозов (раскрыть)
сегодня в 03:23
Такая же фигня, в смысле надежды.
амурец
амурец
сегодня в 00:30
Что то Локо притормаживает
Паровозов
Паровозов ответ Locomotive Breath (раскрыть)
вчера в 21:12
Надеюсь последняя игра у руля Локо.
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ Паровозов (раскрыть)
вчера в 20:54
Что будет в матче с зенитом страшно представить.(с)
Отметелят нас, как нашкодившего кота ссаным веником.
Оно и к лучшему: чем больше поражений, тем быстрее Физруктионова на мороз выставят. ЛОКО ВПЕРЁД !!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:56, ред.
Ничья ничьей - рознь. Насколько вчерашняя ничья в Краснодаре, где команды выдали футбольный спектакль с вратарями обеих команд в главных ролях, а игру Агкацева я бы даже назвал бенефисом, была боевой и зрелищной, на столько сегодняшняя в Екатеринбурге была скучной и мирной. И сухая статистика матчей является тому подтверждением.
В Краснодаре хозяева и гости нанесли 26 ударов по воротам 11-15 соответственно, из них в створ 8 и 10, плюс подали 20 угловых на двоих(12-8), в то время, как в Екатеринбурге 15 ударов всего (5-10), а в створ 10(4-6), и по угловым 8(3-5). Как говорится почувствуйте разницу. Болейте за своих. а не против чужих!
Capral
Capral
вчера в 19:30, ред.
Все серии пенальти в этом туре закончились со счетом-4:2!!! Вот и Ростов, тоже, победил 4:2. Сговорились они, что ли???
viv
viv
вчера в 18:19
Ну и что нам Байкал расскажет про никчемную игру Локо?
Mekail
Mekail
вчера в 18:06
Что в последнее время паровозик как то приостановил свой ход...
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:02
Очередная тренерская отставка в РПЛ не за горами.
lotsman
lotsman
вчера в 17:39
Урал выиграл ожидаемо. По игре он лучше Локомотива. Локомотиву в этом сезоне никак не удаётся поставить хорошую игру. Либо команда не понимает тренера, либо тренер не нашёл хорошей тактической схемы для игры этой команды.
Паровозов
Паровозов
вчера в 17:32
Прощаться нужно с физруком Михаилом , списибо конечно за концовку прошлого чемпионата, в этом уже нет сил смотреть на эти мучения на поле. Что будет в матче с зенитом страшно представить.
112910415
112910415
вчера в 17:19
упорному Уралу - слава !
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