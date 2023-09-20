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«Ростов» обыграл «Рубин» в серии пенальти в матче Кубка России

вчера, 19:30
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовЗакончился после серии пенальти

«Рубин» проиграл «Ростову» (1:1, 2:4 в серии пенальти) в матче Кубка России.

На 27-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Ростова» Герман Игнатов. На 49-й минуте хавбек «Рубина» Марат Апшацев сравнял счёт. В серии одиннадцатиметровых удача была на стороне «Ростова» — 2:4.

«Рубин» идёт на 4-м месте в группе В (4 очка), «Ростов» занимает 1-е место (8 очков).

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Все комментарии
от себя добавлю
от себя добавлю
сегодня в 08:57, ред.
Команда уже сама не верит в свой успех. Рахимов может и хороший коуч, но что-то толку нет в Рубине. Либо тактика игры не верна, либо психология команды слабая, что так же зависит от тренера.
112910415
112910415
сегодня в 06:23
везде серии пенальти, везде одинаковый счёт !
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:04, ред.
Валеру с победой, вот кого не хватает Рубину - тренера
lotsman
lotsman
вчера в 21:57
Ростовчан с победой. Ростовчане в своей группе вышли на первое место. Сегодня кубковые матчи все сыграны с сериями пенальти. С игры никто не решил исход матча.
minai
minai
вчера в 21:06
Рубин точно никакой. Чтоб не обыграть разобранный Ростов, это надо постараться.
Владимир Кульгав
Владимир Кульгав
вчера в 21:04
Ростов ПОБЕДА!!!
stanichnik
stanichnik ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 20:10, ред.
Доброго Здоровья TheBoLt!
Мало того что ничьи, они ещё все закончились с одинаковым счётом 4:2.)))
Земляков с победой!
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 20:00
Какой-то тур ничьих. С победой, Ростов!
Аксинья
Аксинья
вчера в 19:51
По игре выиграть могла любая из команд еще в основное время, но все свелось к лотерее))
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 19:31
Напряжённый был матч. Поздравляю Ростов-на-Дону с победой
Гость
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