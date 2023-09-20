«Ростов» обыграл «Рубин» в серии пенальти в матче Кубка России

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вчера, 19:30

«Рубин» проиграл «Ростову» (1:1, 2:4 в серии пенальти) в матче Кубка России.

На 27-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Ростова» Герман Игнатов. На 49-й минуте хавбек «Рубина» Марат Апшацев сравнял счёт. В серии одиннадцатиметровых удача была на стороне «Ростова» — 2:4.

«Рубин» идёт на 4-м месте в группе В (4 очка), «Ростов» занимает 1-е место (8 очков).