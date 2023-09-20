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«Зенит» в серии пенальти обыграл «Ахмат» в Кубке России

вчера, 19:27
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)3 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗакончился после серии пенальти

«Ахмат» проиграл «Зениту» (3:3, 2:4 в серии пенальти) в матче Кубка России.

На 4-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Ахмата» Светослав Ковачев. На 14-й минуте Иван Олейников удвоил преимущество хозяев поля. На 27-й минуте нападающий «Зенита» Матео Кассьерра отыграл один мяч, а на 33-й минуте Иван Сергеев сравнял счёт. На 42-й минуте Кассьерра оформил дубль, чем вывел питерский клуб вперёд. На 69-й минуте нападающий «Ахмата» Владимир Ильин сравнял счёт. В дополнительное ко второму тайму время с поля был удалён игрок «Ахмата» Марат Быстров. В серии пенальти удача была на стороне «Зенита» — 4:2.

«Ахмат» идёт на 3-м месте в группе С (4 очка), «Зенит» занимает 2-е место (8 очков).

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Все комментарии
ТерSpark
ТерSpark
сегодня в 08:35
В этом году Зенит или сдал играть (как то тяжело даются победы) или команды научились против него играть,как бы изучили Семака.
lotsman
lotsman
вчера в 19:54
Зенит с победой, но могло быть лучше. В начале первого тайма были не в кондиции. Видно было, что молодёжь не наиграна. Надо больше давать им играть, а не только в кубковых матчах.
Kolenok
Kolenok
вчера в 19:53
"Шахтеры" лучше пробили пенки,а теперь смотрим Футбол.
протон
протон
вчера в 19:42
Хороший матч клевые голы. Терек был не уступчив
Capral
Capral
вчера в 19:39
Неубедительно в этом сезоне выглядит Зенит. Ахмат, эпизодами- понравился больше.
Зенит с победой!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:31
Поле хорошее, всем бы и всегда на таком гонять
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 19:30
Матч не смотрел. В это же время играл Ростов. Поздравляю болельщиков Зенита с победой
Гость
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