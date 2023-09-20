«Зенит» в серии пенальти обыграл «Ахмат» в Кубке России

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вчера, 19:27

«Ахмат» проиграл «Зениту» (3:3, 2:4 в серии пенальти) в матче Кубка России.

На 4-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Ахмата» Светослав Ковачев. На 14-й минуте Иван Олейников удвоил преимущество хозяев поля. На 27-й минуте нападающий «Зенита» Матео Кассьерра отыграл один мяч, а на 33-й минуте Иван Сергеев сравнял счёт. На 42-й минуте Кассьерра оформил дубль, чем вывел питерский клуб вперёд. На 69-й минуте нападающий «Ахмата» Владимир Ильин сравнял счёт. В дополнительное ко второму тайму время с поля был удалён игрок «Ахмата» Марат Быстров. В серии пенальти удача была на стороне «Зенита» — 4:2.

«Ахмат» идёт на 3-м месте в группе С (4 очка), «Зенит» занимает 2-е место (8 очков).