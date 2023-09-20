Гол Беллингема в концовке матча принёс «Реалу» победу над «Унионом» в ЛЧ

«Реал» обыграл «Унион» (1:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Единственный гол в игре в дополнительное ко второму тайму время забил полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.
В следующем матче ЛЧ «Реал» сыграет против «Наполи», а «Унион» — против «Браги».
Ни по игре, ни по составу Реал - далеко не лучший клуб мира, а за былые заслуги и Аякс можно говорить лучший клуб мира.
Ни по игре, ни по составу Реал - далеко не лучший клуб мира, а за былые заслуги и Аякс можно говорить лучший клуб мира.
Вот почему фаны "лучшего клуба мира" не хотят чтобы они встретились. Пока одни отскоки.
Вот почему фаны "лучшего клуба мира" не хотят чтобы они встретились. Пока одни отскоки.
Биллингем опять тащит
Биллингем опять тащит
Какой уже по счету матч , где команда владеет мячом за 70% 4-5 ?
Очередной день автобусов.
Такими темпами я только финал смотреть буду.
Какой уже по счету матч , где команда владеет мячом за 70% 4-5 ?
Очередной день автобусов.
Такими темпами я только финал смотреть буду.
Вот всё говорили про Унион, как они хорошо играют какой прогресс у клуба, но я увидел 90 минут автобуса сегодня от Униона
Но, конечно, тот объем, который выдаёт Джуд каждую игру, это просто невероятно. Главное, чтобы его хватило на весь сезон.
Камавинга и Беллингем это таланты масштаба лучших полузащитников прошлого, про Тчуамени пока что такого не скажешь, как и Вальверде.
Вот всё говорили про Унион, как они хорошо играют какой прогресс у клуба, но я увидел 90 минут автобуса сегодня от Униона
Но, конечно, тот объем, который выдаёт Джуд каждую игру, это просто невероятно. Главное, чтобы его хватило на весь сезон.
Камавинга и Беллингем это таланты масштаба лучших полузащитников прошлого, про Тчуамени пока что такого не скажешь, как и Вальверде.
32 удара и 7 в створ, Унион осеминолиться мог
32 удара и 7 в створ, Унион осеминолиться мог
Я бы хотел пожать руку рефери и запомнить его фамилию, он давал играть без остановок.
Хоселу запорол много шикарных моментов,не уровень
Я бы хотел пожать руку рефери и запомнить его фамилию, он давал играть без остановок.
Хоселу запорол много шикарных моментов,не уровень
Закатили. Выиграли. Но даже если бы сыграли вничью, ничего страшного бы для мадридцев не случилось. Наверстали бы в следующих матчах.
Закатили. Выиграли. Но даже если бы сыграли вничью, ничего страшного бы для мадридцев не случилось. Наверстали бы в следующих матчах.