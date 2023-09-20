Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига Чемпионов 2023/2024

Гол Беллингема в концовке матча принёс «Реалу» победу над «Унионом» в ЛЧ

вчера, 21:42
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 0Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)УнионМатч завершен

«Реал» обыграл «Унион» (1:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Единственный гол в игре в дополнительное ко второму тайму время забил полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.

В следующем матче ЛЧ «Реал» сыграет против «Наполи», а «Унион» — против «Браги».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Реал»
«Наполи» одержал победу над «Брагой» в Лиге чемпионов
Вчера, 23:58
«Зальцбург» обыграл «Бенфику» в ЛЧ в матче с двумя пенальти и удалением
Вчера, 23:58
«Интер» вырвал ничью у «Реала Сосьедад» в Лиге чемпионов
Вчера, 23:55
«Севилья» сыграла вничью с «Лансом» в Лиге чемпионов
Вчера, 23:54
«Арсенал» разгромил ПСВ в Лиге чемпионов
Вчера, 23:54
«Бавария» обыграла «Манчестер Юнайтед» в ЛЧ в матче с семью голами
Вчера, 23:53
Сортировать
Все комментарии
Agamaga...........
Agamaga........... ответ S.L.I.P. (раскрыть)
сегодня в 11:00
Может им на ум приходит Ноттингем Форест у которых две победы подряд? Про сливок я написал потому что ваши некоторые болелы не хотят попасть на Гвардиолу.
Ни по игре, ни по составу Реал - далеко не лучший клуб мира, а за былые заслуги и Аякс можно говорить лучший клуб мира.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 07:11
Постоянные отскоки на последней минуте.
Ron09
Ron09
сегодня в 06:57
Не было бы Билли другой бы добежал там было два игрока в этом положении
Igo0rek
Igo0rek ответ S.L.I.P. (раскрыть)
сегодня в 05:18, ред.
Лично я обожаю, когда нас сводит жребий. В идеале вообще в плэй-офф Бавария, Барселона, Реал по нарастающей)
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 05:17
Англичанин, который смог в Реале)
Mixa_69
Mixa_69 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 04:19
    амурец
    амурец
    сегодня в 00:25
    Реал с победой, хотя и очень натужной
    S.L.I.P.
    S.L.I.P. ответ Agamaga........... (раскрыть)
    сегодня в 00:01
    Мы рады, что при мыслях о хотя бы второй победе подряд в ЛЧ фанам МС на ум приходит сразу Реал, причем в первом же туре группового этапа ЛЧ ;)
    Agamaga...........
    Agamaga...........
    вчера в 23:13
    Такой Реал для МС будет подарком в плей-офф.
    Вот почему фаны "лучшего клуба мира" не хотят чтобы они встретились. Пока одни отскоки.
    eleven LC
    eleven LC
    вчера в 22:22
    В любом случае победа Реала лучше чем ничья,три очка на старте не помешают!
    Биллингем опять тащит
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 22:21
    Крепкий орешек Унион оказался для Реала !
    ABir
    ABir
    вчера в 22:14
    С тяжелой, но закономерной победой Сливочных! Матч был очень похож на Спартак - Сочи по сюжету, когда одна команда доминировала весь матч, другая мечтала не проиграть, но все же в обоих матчах справедливость восторжествовала, а атакующий футбол был заслуженно вознагражден.
    eleven LC
    eleven LC
    вчера в 22:13
    Игра если честно не очень но хорошо что Реал как обычно играет до свистка!
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 22:09
    С победой лучший клуб в истории футбола и всех болельщиков Реала!!! Оооочень сложная игра. Унион окопался в своей штрафной площади. Это вообще анти-футбол какой-то. Понятно, что для них очень важно было заработать очко на Сантьяго Бернабеу в своём дебютном матче в Лиге Чемпионов УЕФА. Но Реал Мадрид сумел добиться нужного результата в самом конце матча, усилиями Колоса, Вальверде и Беллингхэма. Много моментов было, но мяч ни в какую не хотел попадать в ворота. Хоселу очень мощно играет в воздухе. Винисиуса и Карвахаля не хватает в игре. Но сыгранность придёт со временем. Успехов и больших побед мадридскому Реалу!
    3ton
    3ton
    вчера в 22:05
    Мне нравится реформа УЕФА
    Какой уже по счету матч , где команда владеет мячом за 70% 4-5 ?
    Очередной день автобусов.
    Такими темпами я только финал смотреть буду.
    протон
    протон
    вчера в 22:05
    Спасатель Беллингем в нужное время оказался в нужном месте. В очередной раз принес победу Мадриду - бриллиант.
    Вот всё говорили про Унион, как они хорошо играют какой прогресс у клуба, но я увидел 90 минут автобуса сегодня от Униона
    Но, конечно, тот объем, который выдаёт Джуд каждую игру, это просто невероятно. Главное, чтобы его хватило на весь сезон.
    Камавинга и Беллингем это таланты масштаба лучших полузащитников прошлого, про Тчуамени пока что такого не скажешь, как и Вальверде.
    ApTeMDzyuba
    ApTeMDzyuba
    вчера в 22:04
    20ти летний парень тянет весь Реал, полузащитник в примерн 5 матчей 5 мячей и в лиге чемпионов вытягивает команду, молиться надо на парня
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ de1-pier0 (раскрыть)
    вчера в 22:01
    Реалу повезло с Анчелотти.
    32 удара и 7 в створ, Унион осеминолиться мог
    de1-pier0
    de1-pier0
    вчера в 21:56
    Одним словом ОТСКОК...очень повезло голом,болельщиков реала не могу поздравить с победой. Очень повезло.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 21:56, ред.
    Унион пытался быть подобием армейцев Гончаренко и им почти удалось увезти очко.
    Я бы хотел пожать руку рефери и запомнить его фамилию, он давал играть без остановок.
    Хоселу запорол много шикарных моментов,не уровень
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Lyon2009 (раскрыть)
    вчера в 21:56
    xG 3.6, забит один гол, ничего себе у тебя представления о везении.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 21:56
    Почему натужная победа ( да и ту могли не одержать ), на последних минутах, при подавляющем игровом преимуществе ?... По мнению игроков "Реала", перед ними был типичный середняк, хотя одного из ведущих первенств, но выскочка, не хватающая звёзд с неба. Как-нибудь выиграем, хоть один мяч, но закатим.
    Закатили. Выиграли. Но даже если бы сыграли вничью, ничего страшного бы для мадридцев не случилось. Наверстали бы в следующих матчах.
    Capral
    Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
    вчера в 21:55
    Немецкий комментатор критиковал игру Реала за излишнюю самоуверенность и отсутствие импровизации.
    Lyon2009
    Lyon2009
    вчера в 21:53, ред.
    Еле еле затолкали один гол играя у себя дома, и то с огромным везением
    Capral
    Capral
    вчера в 21:52
    Тотальное, безоговорочное преимущество Реала по моментам и времени проведенному на половине поля соперника. Но, как-то несколько прямолинейно, без особой фантазии играл Реал. Ну и вратарь Униона, конечно- блеснул! Однако, в спорте как и в жизни должна присутствовать логика, поэтому- Реал с победой!
    kow13
    kow13
    вчера в 21:52
    Отскок
    Dauletbek
    Dauletbek
    вчера в 21:49
    Дебютант проиграл
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
    вчера в 21:46
    Пока травмы не позволяют, а так, я думаю, его надо продать, пока ТМ считает, что он стоит 120 миллионов (правда, кому). Ибо, привыкнув к основе, он может теперь обидеться и не давать результатов как джокер.
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 21:44
    Может быть стоит его снова сделать игроком ротации и замены?
    Шишанутый
    Шишанутый
    вчера в 21:44
    Вновь Реал вырывае победу на последних минутах. Это чемпеонский характер!! Браво Реал!!
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     