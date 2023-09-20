Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига Чемпионов 2023/2024

«Галатасарай» вырвал ничью у «Копенгагена» в ЛЧ, проигрывая в 2 гола

вчера, 21:41
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)2 : 2Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгагенМатч завершен

«Галатасарай» сыграл вничью с «Копенгагеном» (2:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

На 35-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Копенгагена» Мохамед Эльюнусси. На 58-й минуте Диого Гонсалвеш удвоил преимущество гостей. На 73-й минуте красную карточку получил защитник «Копенгагена» Элиас Кристенсен. На 86-й минуте защитник «Галатасарая» Саша Бой отыграл один мяч. На 88-й минуте полузащитник турецкого клуба Тете сравнял счёт.

В следующем матче ЛЧ «Галатасарай» сыграет против «Манчестер Юнайтед», а «Копенгаген» — против «Баварии».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Наполи» одержал победу над «Брагой» в Лиге чемпионов
Вчера, 23:58
«Зальцбург» обыграл «Бенфику» в ЛЧ в матче с двумя пенальти и удалением
Вчера, 23:58
«Интер» вырвал ничью у «Реала Сосьедад» в Лиге чемпионов
Вчера, 23:55
«Севилья» сыграла вничью с «Лансом» в Лиге чемпионов
Вчера, 23:54
«Арсенал» разгромил ПСВ в Лиге чемпионов
Вчера, 23:54
«Бавария» обыграла «Манчестер Юнайтед» в ЛЧ в матче с семью голами
Вчера, 23:53
Сортировать
Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ PoliMoli (раскрыть)
сегодня в 12:06
Доброго Здоровья PoliMoli!
Я и второй тайм не видел, смотрел другой матч, а этот видел только голы.
PoliMoli
PoliMoli ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 11:28
Ты первый тайм наверное не смотрел! Галатасарай как минимум пару голов должны были забить.
FRZZ
FRZZ
сегодня в 10:06
Защита Галатасарая ужасная. Собрали в команду известных футболистов, с таким составом Галатасарай должен был выиграть без особого труда, но пока нет должной игровой связки между игроками.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:42
Для меня сарай казался тут явным фаворитом, а по игре проигрывали 0:2 и только после удаления в концовке смогли спасти ничью
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:11
Обидная для датчан ничья, добытая на "Стамбульском аду" с основным конкурентом вполне приличный результат.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 21:57
Да.. Этет Саша Бой..
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 21:53
Ну хоть одно очко забрали!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 