«Галатасарай» вырвал ничью у «Копенгагена» в ЛЧ, проигрывая в 2 гола

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вчера, 21:41

«Галатасарай» сыграл вничью с «Копенгагеном» (2:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

На 35-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Копенгагена» Мохамед Эльюнусси. На 58-й минуте Диого Гонсалвеш удвоил преимущество гостей. На 73-й минуте красную карточку получил защитник «Копенгагена» Элиас Кристенсен. На 86-й минуте защитник «Галатасарая» Саша Бой отыграл один мяч. На 88-й минуте полузащитник турецкого клуба Тете сравнял счёт.