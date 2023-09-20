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ЦСКА переиграл «Сочи» по пенальти в матче Кубка России

вчера, 17:05
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиЗакончился после серии пенальти

ЦСКА выиграл у «Сочи» в 4-м туре Пути РПЛ Кубка России (1:1 и 4:2 по пенальти).

Кристиан Нобоа на 43-й минуте вывел южан вперед, на 78-й Иван Обляков счет сравнял.

После поединка ЦСКА лидирует в группе А (7 очков), «Сочи» идет на 3-м месте (5 баллов).

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Все комментарии
Олег Орешкин
Олег Орешкин
сегодня в 00:14
Добрый вечер друзья. И вновь продолжается бой и сердцу тревожно в груди.......
Все как всегда, ничего не меняется. Мы опять отскочили от поражения. Молодежь бегает по полю, но не знает куда бежать когда находится на чужой половине поля, абсолютно нет понимания и взаимодействия. Чалов в 9 метров попасть в ворота не может. Заболотный вообще два или три раза дотронулся до мяча и то потому что он рядом пролетал, Ваня Обляков очень сдал по игре, случайно поставил ногу. Нам повезло что Сочи потерял множество моментов. Тороп выручил в серии пенальти. Ему пора постоянно становиться в ворота.
Короче, посмотрели очередной позор дворовых армейских мальчишек. Ой как непросто нам будет в следующем туре в Ростове. С такой игрой скоро попадем в зону вылета.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:36
И всетаки- Удачи ЦСКА!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:33
К великому сожалению даже великая мудрость не конвертируется в евро и доллары. Например Миллеру никакая мудрость не нужна , когда денег море.
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:31
С победой действующий обладатель кубка России!!!!
thdb9kkmm9vv
thdb9kkmm9vv ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:12
Я уже давно об этом кричу на всех углах,но есть люди которые уверяют,что все в команде хорошо.И скоро мы всем покажем "кузькину мать!"Но люди,как Вы и понимающие что-то в этой игре,оценивают игру ЦСКА как худшую из большей половины РПЛ!
ТерSpark
ТерSpark
вчера в 19:44
Вратарь армейцев вытащил команду,молодец. Но понравился ещё узбек ,юркий,быстрый,в свои 19 лет очень умный,молодец
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:27, ред.
Федотова спасли
Вратарь армейцев тащил хорошо
blitz
blitz
вчера в 18:22
Хорошая смена подросла Акинфееву.
ЦСКА с победой .
Ванечка
Ванечка
вчера в 18:07
Пусть вратарю всей командой проставляются... он один вытянул этот матч.
Capral
Capral
вчера в 17:50
От души поздравляю ЦСКА с победой!!! Конечно, тяжелое впечатление от игры команды, которая, вполне могла проиграть на своем поле мертвому Сочи... С трудом, представляю себе игру армейцев в дальнейшем, но пока- рад за команду!

Всё-таки надеюсь, что Мудрый ГИНЕР, благодаря которому, команда столько выиграла и до сих пор существует- сделает правильные выводы, усилит команду, и весной- мы увидим новый ЦСКА, и новые победы- Легендарной "Команды Лейтенантов"!!!!!!!
Sylpheed
Sylpheed
вчера в 17:21
Мне два раза за матч стало реально плохо.
Спасибо Топору!!!
112910415
112910415
вчера в 17:21
хороший вратарь-половина команды
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:18
Тороп уже вырос будут придерживать могут навредить. Единственного кого можно выделить в команде сегодня.
Сочи сами виноваты, что довели до пенальти. У Мелкадзе три, четыре момента, у Мещанинова, замененого, два момента.. На месте Точилина не стоило благодарить Мелкадзе. Он же с чувством выполненной работы принялся принимать поздравления запасных Сочи). Ну да бог с ним. Каждому свое, как говорится.
Red blu
Red blu
вчера в 17:16
ЦСКА с победой!
Тороп сегодня красавец, и в основное время и в серии послематчевых пенальти.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 17:09
Нет сосем игры в центре поля, ни опорника, ни диспетчера нет. Менде ни то, ни се. Организация игры на нуле. Защита лупит вперед в расчете на Заболотного, либо проходы по краям с безадресными навесами. вот и вся игра
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:09
Матч не понравился, ЦСКА играл как будто на выезде, а не дома.
Много молодёжи это хорошо, Тороп спас игру., а Чалов МАЗИЛА))).
Фаза хорош..
lotsman
lotsman
вчера в 17:07, ред.
В ЦСКА растёт хорошая замена Игорю. Хорошо отыграл молодой вратарь армейцев. И вообще матч получился очень хорошим, по меркам РПЛ, боевой матч, с многими острыми моментами. Смотрел с удовольствием. С победой Армейцев.
cska1948
cska1948
вчера в 17:05
Хорошо, что хоть ТАК выиграли.
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