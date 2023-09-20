ЦСКА переиграл «Сочи» по пенальти в матче Кубка России

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вчера, 17:05

ЦСКА выиграл у «Сочи» в 4-м туре Пути РПЛ Кубка России (1:1 и 4:2 по пенальти).

Кристиан Нобоа на 43-й минуте вывел южан вперед, на 78-й Иван Обляков счет сравнял.