ЦСКА переиграл «Сочи» по пенальти в матче Кубка России

ЦСКА выиграл у «Сочи» в 4-м туре Пути РПЛ Кубка России (1:1 и 4:2 по пенальти).
Кристиан Нобоа на 43-й минуте вывел южан вперед, на 78-й Иван Обляков счет сравнял.
После поединка ЦСКА лидирует в группе А (7 очков), «Сочи» идет на 3-м месте (5 баллов).
Сочи сами виноваты, что довели до пенальти. У Мелкадзе три, четыре момента, у Мещанинова, замененого, два момента.. На месте Точилина не стоило благодарить Мелкадзе. Он же с чувством выполненной работы принялся принимать поздравления запасных Сочи). Ну да бог с ним. Каждому свое, как говорится.
Сочи сами виноваты, что довели до пенальти. У Мелкадзе три, четыре момента, у Мещанинова, замененого, два момента.. На месте Точилина не стоило благодарить Мелкадзе. Он же с чувством выполненной работы принялся принимать поздравления запасных Сочи). Ну да бог с ним. Каждому свое, как говорится.