Мэттью Бут высказался об увлечении литературой

Экс-защитник «Ростова» и «Крыльев Советов» дал комментарий на тему влечения литературой.

Я люблю читать и всегда читал книги. Когда я приезжаю в какую-либо страну, мне важно лучше понимать её культуру, стараться изо всех сил учить язык. Это помогает и в жизни. Уверен, фанаты всегда такое ценят. Российская литература – это мировая классика. Могу похвастаться, что читал «Войну и мир» и «Преступление и наказание». Эти книги несут в себе важный посыл для современного общества.