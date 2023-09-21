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Мэттью Бут высказался об увлечении литературой

вчера, 10:51

Экс-защитник «Ростова» и «Крыльев Советов» Мэттью Бут дал комментарий на тему влечения литературой.

Я люблю читать и всегда читал книги. Когда я приезжаю в какую-либо страну, мне важно лучше понимать её культуру, стараться изо всех сил учить язык. Это помогает и в жизни. Уверен, фанаты всегда такое ценят. Российская литература – это мировая классика. Могу похвастаться, что читал «Войну и мир» и «Преступление и наказание». Эти книги несут в себе важный посыл для современного общества.

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Все комментарии
kazakoff
kazakoff
вчера в 11:41
Хороший, здоровый и цепкий защитник был
Ещё и просвященный
Молодец так держать!
Гость
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