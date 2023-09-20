Поездку Непомнящего в Камерун отложили

Поездка экс-тренера сборной Камеруна в данную страну в целях создания футбольного клуба отложена.

В рамках саммита «Россия — Африка» 28 июля Непомнящий сообщил, что его попросили помочь в организации профессионального футбольного клуба в Камеруне, который соответствовал бы стандартам коллективов из России. Специалист дал комментарий по теме:

Пока поездка не состоялась, все на листе ожидания, какие-то проблемы у них возникают. Тут даже не надо гадать, вы, наверное, Камерун не знаете, это от недели и далее могут отложить, кто знает, как будет решен этот вопрос. Пока ничего не ясно.

Возможно, в этом месяце, возможно, что и нет. Никто не разъясняет, из-за чего именно отложили, разные причины и проблемы. Удаленно мы, конечно, общаемся, но там нужно посмотреть инфраструктуру на месте, побеседовать с людьми и так далее. Я отправляюсь туда за счет Камеруна.