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Поездку Непомнящего в Камерун отложили

вчера, 12:56

Поездка экс-тренера сборной Камеруна Валерия Непомнящего в данную страну в целях создания футбольного клуба отложена.

В рамках саммита «Россия — Африка» 28 июля Непомнящий сообщил, что его попросили помочь в организации профессионального футбольного клуба в Камеруне, который соответствовал бы стандартам коллективов из России. Специалист дал комментарий по теме:

Пока поездка не состоялась, все на листе ожидания, какие-то проблемы у них возникают. Тут даже не надо гадать, вы, наверное, Камерун не знаете, это от недели и далее могут отложить, кто знает, как будет решен этот вопрос. Пока ничего не ясно.

Возможно, в этом месяце, возможно, что и нет. Никто не разъясняет, из-за чего именно отложили, разные причины и проблемы. Удаленно мы, конечно, общаемся, но там нужно посмотреть инфраструктуру на месте, побеседовать с людьми и так далее. Я отправляюсь туда за счет Камеруна.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:10
не стареет душой прославленный ветеран
протон
протон
вчера в 19:03
При всем уважении - человеку уже 80 лет. Пора уже на заслуженный отдых
nubom
nubom
вчера в 16:46
Камерунцы сами ищут до сих пор, того кто это пообещал..
Mekail
Mekail
вчера в 13:49
Валерий для Камерунцев "свой человек"... так что поедет.
Гость
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