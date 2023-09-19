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«Локомотив» ищет спортивного психолога

вчера, 08:58

«Локомотив» разместил вакансию спортивного психолога.

В обязанности специалиста должны входить: психологическая диагностика, коррекционная работа, консультирование родителей, детей, тренеров, психологическое просвещение, психологическая профилактика, повышение ментальной силы воспитанников, разработка и проведение когнитивных игр и упражнений, участие в учебно-тренировочном процессе, а также выезд с командой на соревнования.

Столичный клуб занимает 8-е место после 8 туров в РПЛ, имея в активе 12 очков.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 12:42
Срочно нужен Кашпировский.
ZenCh1
ZenCh1
вчера в 11:18
Дзюба, Дзюба, совсем испортил свой имидж. Новость о психологе, но в голову первым делом приходит мысль, что Дзюба всё-таки разослал не тот файл, и пострадавшим нужна помощь.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 10:47
Тут смена руководства нужна, а не психолог. Физруктионова тоже на выход.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 10:46
Им Дзюбы мало в раздевалке?).
s742cer9m5rf
s742cer9m5rf
вчера в 09:04
Должен же кто-то Теребонтия в рамках приличий удерживать
Гость
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