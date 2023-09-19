«Локомотив» ищет спортивного психолога

«Локомотив» разместил вакансию спортивного психолога.
В обязанности специалиста должны входить: психологическая диагностика, коррекционная работа, консультирование родителей, детей, тренеров, психологическое просвещение, психологическая профилактика, повышение ментальной силы воспитанников, разработка и проведение когнитивных игр и упражнений, участие в учебно-тренировочном процессе, а также выезд с командой на соревнования.
Столичный клуб занимает 8-е место после 8 туров в РПЛ, имея в активе 12 очков.