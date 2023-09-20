Невероятный наряд Джорджины и модник Сака. Лучшее из футбольных соцсетей

Выбрали самые интересные посты из соцсетей футбольного мира.
Легенда «Зенита» Андрей Аршавин стал поклонником фильма «Барби».
Бывший голкипер «Спартака» Артем Ребров посетил Кабардино-Балкарию.
Форвард «Спартака» Квинси Промес похвастался мускулатурой. Находясь в такой форме было легко ярко выступить вчера в матче Кубка России.
Во время перерыва на матчи сборных в Париж слетал игрок «Зенита» Клаудиньо.
В столице Франции был также замечен и Павел Мамаев.
Футболист МЮ Алехандро Гарначо скоро станет отцом.
Футболист «Манчестер Сити» Фил Фоден сходил с сыном на рыбалку.
Защитник клуба «Интер Майами» Жорди Альба показал своего наследника.
Пополнение ожидается и в семье вратаря «Барселоны» Марка-Андре Тер Штегена.
Стиляга дня. Футболист «Ювентуса» Моизе Кин.
Джорджина, невеста форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, порадовала поклонников появлением на Венецианском кинофестивале.
Букайо Сака и Хын-Мин Сон сходили на неделю моды в Лондоне.
Вы только посмотрите, кто сегодня будет наблюдать за матчем «Реала» и «Униона» в Лиге чемпионов!
На этом наш выпуск завершен. Наслаждайтесь осенью, друзья! Берите пример с легенды Серии А Дарио Хюбнера.