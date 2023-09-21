«Ливерпуль» одержал волевую победу над ЛАСКом в матче Лиги Европы

1695321467

вчера, 21:37

ЛАСК проиграл «Ливерпулю» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы (1:3).

На 14-й минуте поединка австрийцы открыли счёт — отличился Флориан Флекер. Дарвин Нуньес на 56-й восстановил равенство. На 63-й Луис Диас вывел мерсисайдцев вперёд. Последний гол в игре забил Мохамед Салах на 88-й.