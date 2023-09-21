«Ливерпуль» одержал волевую победу над ЛАСКом в матче Лиги Европы

ЛАСК проиграл «Ливерпулю» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы (1:3).
На 14-й минуте поединка австрийцы открыли счёт — отличился Флориан Флекер. Дарвин Нуньес на 56-й восстановил равенство. На 63-й Луис Диас вывел мерсисайдцев вперёд. Последний гол в игре забил Мохамед Салах на 88-й.
В следующем туре ЛЕ ЛАСК сыграет в гостях с «Тулузой», а «Ливерпуль» дома примет «Юнион Сент-Жиллуаз».
О, какие ярые оказались новички еврокубков! Вчера "Реал" весь первый тайм владел мячом, но ничего не смог против дебютанта ЛЧ берлинского "Униона". Да и во втором, хоть и вспомнил, что он - великая команда, в основное время ничего не сотворил. Спасибо судье, добавившему 5 минут, и потрясающему Беллингему. Сегодня, уже в Лиге Европы, тоже великий "Ливерпуль" ничего в первом тайме не мог противопоставить ЛАСКу из Линца (городу, знаменитому только тем, что в его окрестностях родился. Во втором тайме всё стало на места. А третий гол сделал великолепным ударом суперфутболист Салах. Но судя по группе, ЛАСК может добиться 2-го места.
О, какие ярые оказались новички еврокубков! Вчера "Реал" весь первый тайм владел мячом, но ничего не смог против дебютанта ЛЧ берлинского "Униона". Да и во втором, хоть и вспомнил, что он - великая команда, в основное время ничего не сотворил. Спасибо судье, добавившему 5 минут, и потрясающему Беллингему. Сегодня, уже в Лиге Европы, тоже великий "Ливерпуль" ничего в первом тайме не мог противопоставить ЛАСКу из Линца (городу, знаменитому только тем, что в его окрестностях родился. Во втором тайме всё стало на места. А третий гол сделал великолепным ударом суперфутболист Салах. Но судя по группе, ЛАСК может добиться 2-го места.