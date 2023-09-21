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«Ливерпуль» одержал волевую победу над ЛАСКом в матче Лиги Европы

вчера, 21:37
ЛАСКЛоготип футбольный клуб ЛАСК (Линц)1 : 3Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

ЛАСК проиграл «Ливерпулю» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы (1:3).

На 14-й минуте поединка австрийцы открыли счёт — отличился Флориан Флекер. Дарвин Нуньес на 56-й восстановил равенство. На 63-й Луис Диас вывел мерсисайдцев вперёд. Последний гол в игре забил Мохамед Салах на 88-й.

В следующем туре ЛЕ ЛАСК сыграет в гостях с «Тулузой», а «Ливерпуль» дома примет «Юнион Сент-Жиллуаз».

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт УЕФА
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:16
победа с червоточинкой
протон
протон ответ Migelito (раскрыть)
сегодня в 00:16
Все это замечательно, но тревожит, что основа на три головы выше скамейки. Эндо откровенно не тянет, Цимикас очень долго принимает решения (а ведь одно время выглядел перспективно), Доак, Байчетич и Эллиот пока незрелые. Гравенберх, пожалуй, сыграл неплохо для новичка. Но по сути усиления не произошло. Просто подменили сдавших Фаба и Хендо, выбывшего Тиаго, не заигравшего Кейта и замученного травмами Окса двумя хорошими новичками, кем пришлось и молодняком.
протон
протон
сегодня в 00:06
Какой же Клопп непобедимый!
О, какие ярые оказались новички еврокубков! Вчера "Реал" весь первый тайм владел мячом, но ничего не смог против дебютанта ЛЧ берлинского "Униона". Да и во втором, хоть и вспомнил, что он - великая команда, в основное время ничего не сотворил. Спасибо судье, добавившему 5 минут, и потрясающему Беллингему. Сегодня, уже в Лиге Европы, тоже великий "Ливерпуль" ничего в первом тайме не мог противопоставить ЛАСКу из Линца (городу, знаменитому только тем, что в его окрестностях родился. Во втором тайме всё стало на места. А третий гол сделал великолепным ударом суперфутболист Салах. Но судя по группе, ЛАСК может добиться 2-го места.
4bshfna377va
4bshfna377va
вчера в 23:27
Нельзя Ливерпулю забивать первым))
Migelito
Migelito
вчера в 22:02
Хотели прогуляться - не получилось. Второй тайм все расставил на места. Жалко, что резерв все же слабоват. Совсем малой кровью не получится по группе пройти. задел сделан, готовимся к ВХЮ
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:53
Не ЛАСКово с ЛАСКом поступили!!! С Победой Ливерпуль!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:45
Но опять первые пропускают. С победой
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:39
Ливерпуль с победой - молодцы!!!
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