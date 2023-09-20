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«Интер» вырвал ничью у «Реала Сосьедад» в Лиге чемпионов

вчера, 23:55
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)1 : 1Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Интер» (1:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Первый гол в игре на 4-й минуте забил полузащитник «Реала Сосьедад» Браис Мендес. На 87-й минуте нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес сравнял счёт.

В следующем матче ЛЧ «Реал Сосьедад» сыграет против «Зальцбурга», а «Интер» — против «Бенфики».

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Стадион «Аноэта»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Интер»
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:38
мощная игра у гостей
Grizly88
Grizly88
сегодня в 10:16
Захарян принес ничью
FRZZ
FRZZ
сегодня в 09:57
Чалханоглу травмирован, не играл, а без него игра Интера не получается.
Он созидатель игры Интера.
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 09:26
Я ожидал победу Интера, а они даже не доминировали по игре. Сосьедад был намного интереснее
adekvat
adekvat ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 07:21
А он сдесь причем?
протон
протон
сегодня в 05:58
Смотрел краем глаза. Как по мне, победу заслужил Сосьедад. Интер провалился чисто тактически. В чём смысл выпускать в старте три ЦЗ, Дюмфриса и Аугусто(который вообще не уровень Ди Марко того же)? Аслани в старте - промах конкретный. Видимо думали пешком пройтись после триумфа. Только Сосьедад не пальцем деланный.
Арнаутовича зря подобрали, очень зря. Своё он отбегал, тоже самое Санчес(хотя он вышел на замену). Санчес уже всё как мне кажется. А вот Тюрам конечно в форме. Сразу вышел и как отыграл, даже забил, хоть и отменили. Это главный ударник Интера на данный момент
Понятно что и не везло Интеру местами. Но как же был крут Сосьедад. Обидно что ничья. Ничья в сторону Интера с такой игрой.
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 00:01
Я думал Интер выиграет,а они ели отскочили!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:59
Молодец Захарян!))
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