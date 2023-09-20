«Интер» вырвал ничью у «Реала Сосьедад» в Лиге чемпионов

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вчера, 23:55

«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Интер» (1:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Первый гол в игре на 4-й минуте забил полузащитник «Реала Сосьедад» Браис Мендес. На 87-й минуте нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес сравнял счёт.