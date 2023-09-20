«Интер» вырвал ничью у «Реала Сосьедад» в Лиге чемпионов

«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Интер» (1:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Первый гол в игре на 4-й минуте забил полузащитник «Реала Сосьедад» Браис Мендес. На 87-й минуте нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес сравнял счёт.
В следующем матче ЛЧ «Реал Сосьедад» сыграет против «Зальцбурга», а «Интер» — против «Бенфики».
Он созидатель игры Интера.
Он созидатель игры Интера.
Арнаутовича зря подобрали, очень зря. Своё он отбегал, тоже самое Санчес(хотя он вышел на замену). Санчес уже всё как мне кажется. А вот Тюрам конечно в форме. Сразу вышел и как отыграл, даже забил, хоть и отменили. Это главный ударник Интера на данный момент
Понятно что и не везло Интеру местами. Но как же был крут Сосьедад. Обидно что ничья. Ничья в сторону Интера с такой игрой.
Арнаутовича зря подобрали, очень зря. Своё он отбегал, тоже самое Санчес(хотя он вышел на замену). Санчес уже всё как мне кажется. А вот Тюрам конечно в форме. Сразу вышел и как отыграл, даже забил, хоть и отменили. Это главный ударник Интера на данный момент
Понятно что и не везло Интеру местами. Но как же был крут Сосьедад. Обидно что ничья. Ничья в сторону Интера с такой игрой.