«Оренбург» по пенальти обыграл «Факел» в матче Кубка России

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вчера, 19:21

«Оренбург» одержал победу над «Факелом» в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (0:0, 4:2 по пенальти).

Южноуральцы вышли на первое место в группе А, набрав 8 очков. Воронежская команда занимает четвёртую строчку с 4 баллами.