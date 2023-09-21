«Оренбург» по пенальти обыграл «Факел» в матче Кубка России

«Оренбург» одержал победу над «Факелом» в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (0:0, 4:2 по пенальти).
Южноуральцы вышли на первое место в группе А, набрав 8 очков. Воронежская команда занимает четвёртую строчку с 4 баллами.
«Оренбург» одержал победу над «Факелом» в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (0:0, 4:2 по пенальти).
Южноуральцы вышли на первое место в группе А, набрав 8 очков. Воронежская команда занимает четвёртую строчку с 4 баллами.
У меня вопрос к вам, господа (и дамы). А что вообще произошло с автоголом Оренбурга? Я не против Оренбурга, нет. Мне правда не понятно, почему игрок атаки Факела, находившийся в офсайде не трогает мяч (это важно), защитник делает скидку в сторону ворот (после скидки от защитника - не существует офсайда), а второй защитник под прессингом того самого нападающего, который уже не в офсайде, вносит мяч в свои ворота. Под прессингом. Нападающий мяча вообще не касался, два защитника соорудили на двоих. Какой это офсайд? Мне не понятно
У меня вопрос к вам, господа (и дамы). А что вообще произошло с автоголом Оренбурга? Я не против Оренбурга, нет. Мне правда не понятно, почему игрок атаки Факела, находившийся в офсайде не трогает мяч (это важно), защитник делает скидку в сторону ворот (после скидки от защитника - не существует офсайда), а второй защитник под прессингом того самого нападающего, который уже не в офсайде, вносит мяч в свои ворота. Под прессингом. Нападающий мяча вообще не касался, два защитника соорудили на двоих. Какой это офсайд? Мне не понятно