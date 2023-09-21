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«Оренбург» по пенальти обыграл «Факел» в матче Кубка России

вчера, 19:21
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 0Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелЗакончился после серии пенальти

«Оренбург» одержал победу над «Факелом» в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (0:0, 4:2 по пенальти).

Южноуральцы вышли на первое место в группе А, набрав 8 очков. Воронежская команда занимает четвёртую строчку с 4 баллами.

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20 сентября
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:07
кругом пенальти, кругом 4-2
очевидное-невероятное
TheBoLt
TheBoLt ответ b6p5n7ew6ysc (раскрыть)
вчера в 23:18
Игрок был в офсайде, это бесспорно. но он не касался мяча, вроде бы. подожду обзор, посмотрю еще раз
b6p5n7ew6ysc
b6p5n7ew6ysc ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 22:54, ред.
Офсайд был немного раньше, когда игрок "Факела" делал передачу вперёд от средней линии поля. Офсайд был очень незначительный, но, к сожалению, был. Если не ногой, то верхней частью тела. А потом уже развивался описанный вами эпизод перед воротами "Оренбурга", где, действительно, никакого офсайда не было. Боковой судья среагировал на первичный офсайд с опозданием, а судья в поле почему-то принял решение уже после забитого гола... Вообще, судейство было очень слабым, даже, я сказал бы, непрофессиональным. Ну и мое мнение: "Факел" в этом матче больше заслуживал победы...
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 22:02, ред.
игрок Факела был в офсайде, а защитник Оренбурга чтобы перехватить мяч посланный на этого игрока не дотягивается и мяч летит в сторону своих ворот, если бы игрока Факела не было там, то и игрок Оренбурга не стал бы его перехватывать, и тогда этой скидки вообще не было бы, вот как-то так.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:43
Видимо те кто курируют Кубок прутся по "Автостопом по Галактике"
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 21:41
С победой Оренбург,хоть и какаято тухлая она получилась!
minai
minai
вчера в 21:13
такая упорная борьба в каждом кубковом матче. А злые языки говорят о падении интереса к кубку страны.
протон
протон
вчера в 19:49
Факел просто ни о чем, исполнителей нет
lotsman
lotsman
вчера в 19:47
И здесь по пенальти. Из восьми игр шесть по пенальти. Интересный тур получился.0
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 19:32
и все матчи все матчи по пенальти 4-2 Совпадение не думаю
Capral
Capral
вчера в 19:29
И снова 4:2!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:26
Не стали нарушать вчерашнюю традицию.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 19:25
С победой, Оренбург!

У меня вопрос к вам, господа (и дамы). А что вообще произошло с автоголом Оренбурга? Я не против Оренбурга, нет. Мне правда не понятно, почему игрок атаки Факела, находившийся в офсайде не трогает мяч (это важно), защитник делает скидку в сторону ворот (после скидки от защитника - не существует офсайда), а второй защитник под прессингом того самого нападающего, который уже не в офсайде, вносит мяч в свои ворота. Под прессингом. Нападающий мяча вообще не касался, два защитника соорудили на двоих. Какой это офсайд? Мне не понятно
Гость
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