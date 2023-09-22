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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Сухина покинул пост начальника «Факела»

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протон
протон
вчера в 16:28
А кто вместо него? Или должность другая будет?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:37
Бывший судья работал в Локо и в спорных ситуациях, особенно Спартак обвинял его в договорниках с действующими судьями.
После он работал в Велесе, а последние полтора года в Факеле клубе РПЛ, но ни одной подобной новости нигде не фигурировало.
Получается, что просто у кого то там была истерика, а прошлая работа была как предлог поистерить.
Гость
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