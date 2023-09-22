Сухина покинул пост начальника «Факела»

Начальник «Факела» Станислав Сухина покинул воронежский клуб. Контракт расторгнут по обоюдному желанию сторон.
В «Факеле» Сухина работал с января 2022 года.
Начальник «Факела» Станислав Сухина покинул воронежский клуб. Контракт расторгнут по обоюдному желанию сторон.
В «Факеле» Сухина работал с января 2022 года.
После он работал в Велесе, а последние полтора года в Факеле клубе РПЛ, но ни одной подобной новости нигде не фигурировало.
Получается, что просто у кого то там была истерика, а прошлая работа была как предлог поистерить.
После он работал в Велесе, а последние полтора года в Факеле клубе РПЛ, но ни одной подобной новости нигде не фигурировало.
Получается, что просто у кого то там была истерика, а прошлая работа была как предлог поистерить.