Марселино покинул «Марсель»

ушёл с поста главного тренера «Марселя».

Вечером 18 сентября состоялась встреча между руководством клуба и группами фанатов. Болельщики раскритиковали президента «Марселя» , высказав недовольство игрой коллектива. Отмечается, что глава клуба также получал угрозы в свой адрес. В заявлении клуба сказано:

«Марсель» считает, что события 18 сентября этого года не могут позволить Марселино и его тренерскому штабу выполнять в подходящих условиях свою работу.

В результате этой непростой ситуации Марселино и его сотрудники покинут «Марсель».

Учитывая контекст, весь клуб очень сильно разочарован тем, что ему пришлось столкнуться с уходом тренера и тренерского штаба, которые пришли в «Марсель» только 23 июня и были полностью преданы клубу, по неспортивным причинам.