Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияФранция. Лига 1 2023/2024

Марселино покинул «Марсель»

вчера, 16:34

Марселино ушёл с поста главного тренера «Марселя».

Вечером 18 сентября состоялась встреча между руководством клуба и группами фанатов. Болельщики раскритиковали президента «Марселя» Пабло Лонгорию, высказав недовольство игрой коллектива. Отмечается, что глава клуба также получал угрозы в свой адрес. В заявлении клуба сказано:

«Марсель» считает, что события 18 сентября этого года не могут позволить Марселино и его тренерскому штабу выполнять в подходящих условиях свою работу.

В результате этой непростой ситуации Марселино и его сотрудники покинут «Марсель».

Учитывая контекст, весь клуб очень сильно разочарован тем, что ему пришлось столкнуться с уходом тренера и тренерского штаба, которые пришли в «Марсель» только 23 июня и были полностью преданы клубу, по неспортивным причинам.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноСтало известно имя нового главного тренера сборной Польши
Вчера, 11:57
ОфициальноСостоялась первая отставка в сезоне в Серии А
19 сентября
В РПЛ новая тренерская отставка. «Сочи» скатился со второго места до потери смыслов
17 сентябряВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии6
В «Сочи» объяснили, почему Хохлов был отправлен в отставку
17 сентября
Официально«Сочи» объявил об отставке Дмитрия Хохлова
17 сентября
Абаскалю не грозила отставка в случае поражения от «Сочи»
16 сентября
Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:03
То что фанатам многое позволили, возможно, это плохо
Но что ушел Марселино это супер, очень убогий футбол при нем.
И я не про ничьи, а про ужасный футбол, скучный, мучения.
Можно и проиграть, но с яркой, интересной игрой.
А сейчас игра блеклая
as4sf25fv6f3
as4sf25fv6f3
вчера в 17:23
Походу кроме смачного созвучия его фамилии и названия клуба другого позитива в их взаимоотношениях особо не было
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 