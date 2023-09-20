Марселино покинул «Марсель»

Марселино ушёл с поста главного тренера «Марселя».
Вечером 18 сентября состоялась встреча между руководством клуба и группами фанатов. Болельщики раскритиковали президента «Марселя» Пабло Лонгорию, высказав недовольство игрой коллектива. Отмечается, что глава клуба также получал угрозы в свой адрес. В заявлении клуба сказано:
«Марсель» считает, что события 18 сентября этого года не могут позволить Марселино и его тренерскому штабу выполнять в подходящих условиях свою работу.
В результате этой непростой ситуации Марселино и его сотрудники покинут «Марсель».
Учитывая контекст, весь клуб очень сильно разочарован тем, что ему пришлось столкнуться с уходом тренера и тренерского штаба, которые пришли в «Марсель» только 23 июня и были полностью преданы клубу, по неспортивным причинам.
Но что ушел Марселино это супер, очень убогий футбол при нем.
И я не про ничьи, а про ужасный футбол, скучный, мучения.
Можно и проиграть, но с яркой, интересной игрой.
А сейчас игра блеклая
Но что ушел Марселино это супер, очень убогий футбол при нем.
И я не про ничьи, а про ужасный футбол, скучный, мучения.
Можно и проиграть, но с яркой, интересной игрой.
А сейчас игра блеклая